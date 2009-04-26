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AMD-ATi: DirectX 11 destekli ekran kartı ailesinin tamamı 2. yarıda hazır

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,1b
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43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına yönelik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Firmanın tepesindeki isim olan Dirk Meyer yaptığı bir açıklamasında DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için belirlenen yol haritasına da açıklık getirdi. Dirk Meyer'in açıklamasına göre AMD-ATi'nin DirectX 11 destekli RV8xx serisi GPU'ları ve Radeon HD 5000 erisi ekran kartları yılın ikinci yarısında hazır olacak.

Firma tarafından takip edilecek isimlendirme politikası henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da Radeon HD 5000 serisi altında kullanıma sunulması beklenen DirectX 11 destekli yeni ekran kartı ailesinin kullanıma sunulacak ilk temsilcisinin yüksek performans segmenti için hazırlanan RV870 tabanlı çözümler olması bekleniyor. Temmuz-Ağustos dönemi gibi lanse edileceği söylenen RV870 tabanlı Radeon HD 5800 serisinin yanı sıra Dirk Meyer'in açıklamasına göre diğer tüm DirectX 11 serisi de yılın ikinci yarısında hazır olacak.

AMD-ATi: DirectX 11 destekli ekran kartı ailesinin tamamı 2. yarıda hazır
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Battlefield Bad Company 2'de Frosbite motoru kullanılıyor

Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, Radeon HD 4000 serisi için de benzer bir yaklaşım sergilemiş ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarının hacimli satışına Temmuz ayı ile birlikte başlamış ayrıca Radeon HD 4600 ve alt segmentteki diğer modellerini ise okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayında anons etmiştii. Firmanın DirectX 11 destekli ekran kartları için de benzer bir planlama yapmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Kısaca yılın ikinci yarısı ile birlikte AMD-ATi DirectX 11'e geçiş işlemlerini tamamlamış olacak.

Donanımların yanı sıra DirectX 11 için geliştirilen uygulamalar da ciddi merak konusu. DirectX 10'dan farklı olarak geçiş sürecinin daha kolay olacağı düşünülen DirectX 11'in geliştiricilere ciddi fırsatlar sunacağı, GPGPU ve Tessellation gibi yeni nesil teknolojilerin yaygın kullanımı için gerekli zemini sağlayacağı ve CPU üzerine binen yükün azalmasını sağlayacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere DICE, Oyun Geliştiricileri 2009 konferasında Battlefield Bad Company 2 kullanılan Frosbite motorunu DirectX 11'e port ettiğini açıklamıştı.


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RevidaL 10 yıl
Güzelmiş
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badtr 10 yıl
şeytan diyor sat bilgisayarı git al bi Xbox veya ps3 nolcak böyle yaww..
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max975 10 yıl
dx11 nasıl bir renk katacak..
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pilan 10 yıl
5870 in 40 nm; 32 nm 5890 optimiert;
5870 in 32 nm.
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badtr 10 yıl
çöp olacak benim gtx285
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maliaslaner 10 yıl
yani bende his 4850 var dx11 desteklemeyecek mi?
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psychemy 10 yıl
net hatırlayamıyorum da eskiden böyle miydi bu?? ...dx7-8-9 geçişlerinde donanımsal destek şart mıydı?
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artenis 10 yıl
bende kendimi PORT ettim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Cool Boy 10 yıl
Yaw oyun oyun'dur.
görüntüler her kartta canlı
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After_Dark 10 yıl
Merakla bekliyoruz.
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hærun 10 yıl
yeni sistem toplamamışım Allahtan

dx10 lara 1000 lira veren kaç kişi var
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pes-1907 10 yıl
dx 10.1 farkını yaşayamadan dx 11 geldi
inşallah dx 11 dede böyle olmaz.
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yugams 10 yıl
hep aynı senaryo dx10 dada ne yaygara kopardılar ama tık yok dx11 de bakalım ne uyduracaklar yaşasın dx9 :))
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KANUNI61 10 yıl
görüntü süper ati 2010 a baya iyi girecek gibi
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BARKU 10 yıl
dx10 gibi yalan olmasın da
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