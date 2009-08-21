AMD-ATi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Uçak Gemisinde tanıtacak

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmesi beklenen AMD-ATi gelen bilgilere göre farklı coğrafi bölgeler için farklı tanıtım çalışmaları yapacak. Avrupa için planlanan yeni nesil ekran kartı lansmanını Münih, Almanya'da yapacağı özel bir etkinlinlik ile gerçekleştirecek olan AMD-ATi'nin, Kuzey Amerika tanıtım etkinliği ise firma tarihinin en ilginç lansman organizasyonu olabilir.
Gelen bilgilere göre AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için Kuzey Amerika tanıtımını, II. dünya savaşı esnasında ve Vietnam savaşlarında aktif rol alan ancak yıllar önce emekli edilerek 1998 yılından bu yana müze olarak kullanılan Amerika Donanmasına ait Hornett uçak gemisinde gerçekleştirecek.
Bu arada 10 Eylül, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için "soft-launch" denilen yani herhangi bir inceleme veya test sonucunun açıklanmadığı teknik tantıım tarihi de olabilir. Zira AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmasa bile 10 Eylül lansmanından ayrı olarak yeni nesil ekran kartları için test sonuçlarının yayınlanması ve satış sürecinin başlamasının 24 Eylül'ü bulacağı iddia ediliyor.
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Gemi ile ilgili yapılan yorumlarada koptum bu arada.. Ekran kartı ve benzeri donanımsal pazarlar artık önem kazanıyor , nerde fx5200 dönemleri nerde şimdi ATI'nın 5000 Nvidia'nın 300 serileri...
Bizim türklere adamlar ne yapsa yaranamıyorlar.. Reklamlarını mütevazi kılarlar Ati reklam yapmayı bilmiyor denir. Adamlar çok şahşalı ilgi çekici ve kendilerine güvendiklerini simgeleyen reklam ve açıklamalar yaparlar, ekonomik krize bile bağlanan yorumlar yapılır, abese kaçıldığına kadar beyanlar yapılır..
Ne mutlu Türküm diyene ;)
TR de de kuru pastalı tanıtım yapsın,
+1
Bu ne saçma bir yorum böyle