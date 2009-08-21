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AMD-ATi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Uçak Gemisinde tanıtacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Uçak Gemisinde tanıtacak
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmesi beklenen AMD-ATi gelen bilgilere göre farklı coğrafi bölgeler için farklı tanıtım çalışmaları yapacak. Avrupa için planlanan yeni nesil ekran kartı lansmanını Münih, Almanya'da yapacağı özel bir etkinlinlik ile gerçekleştirecek olan AMD-ATi'nin, Kuzey Amerika tanıtım etkinliği ise firma tarihinin en ilginç lansman organizasyonu olabilir.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için Kuzey Amerika tanıtımını, II. dünya savaşı esnasında ve Vietnam savaşlarında aktif rol alan ancak yıllar önce emekli edilerek 1998 yılından bu yana müze olarak kullanılan Amerika Donanmasına ait Hornett uçak gemisinde gerçekleştirecek.

Bu arada 10 Eylül, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için "soft-launch" denilen yani herhangi bir inceleme veya test sonucunun açıklanmadığı teknik tantıım tarihi de olabilir. Zira AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmasa bile 10 Eylül lansmanından ayrı olarak yeni nesil ekran kartları için test sonuçlarının yayınlanması ve satış sürecinin başlamasının 24 Eylül'ü bulacağı iddia ediliyor.


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omeryasn 10 yıl
bizim mahhallede daha çok dikkat çeker
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STMUS 10 yıl
Çok ilginç bir olay,ne gerek varki böyle birşeye...
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@nano@ 10 yıl
aklıma tek şey geliyor şaşalı twkr
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freshmind 10 yıl
@Timeguard , Emin ol ki nVidia'nın dx 11 kartlarından daha ucuz olacaktır.. Ama 750 ama 150 orası bilinmez.. Kesin olan yukarıda da söylediğim gibi nvidiadan daha az para göz mü desem yada işini bilen kartını daha az maliyet daha yüksek performansla çıkarmasını bilen adamlar mı desem...
Gemi ile ilgili yapılan yorumlarada koptum bu arada.. Ekran kartı ve benzeri donanımsal pazarlar artık önem kazanıyor , nerde fx5200 dönemleri nerde şimdi ATI'nın 5000 Nvidia'nın 300 serileri...
Bizim türklere adamlar ne yapsa yaranamıyorlar.. Reklamlarını mütevazi kılarlar Ati reklam yapmayı bilmiyor denir. Adamlar çok şahşalı ilgi çekici ve kendilerine güvendiklerini simgeleyen reklam ve açıklamalar yaparlar, ekonomik krize bile bağlanan yorumlar yapılır, abese kaçıldığına kadar beyanlar yapılır..
Ne mutlu Türküm diyene ;)
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darbelux 10 yıl
İşi iyice laz fıkrasına çevirdiler..
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CaSsErDoDo 10 yıl
eskiden bu amd ati kartlarının reklamını yapmayı bilmez derdik:D şimdi adamlar uçak gemisinde tanıtıyor yine beğenmiyosunuz:D
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caneker 10 yıl
ATI fiyatlari yukseltecek heralde bu kadar reklam yaptigina gore
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artenis 10 yıl
Ne kadar guzel fıkırler ve yerler, Tanıtım reklam etkınlık ve eglence avrupalılar tarafında daha ıyı kanıksanıp yerlestıgı ıcın boyle seyler, kuru pasta yedıgun, celenk bizde,
TR de de kuru pastalı tanıtım yapsın,
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Source 10 yıl
nvidia'da Mars'da tanıtabilir belki
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falconrenegade 10 yıl
bu kartlarda ciksin da turkiyede fiyatlar asagiya dussun muahhahaha
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KANUNI61 10 yıl
yukarda yazı yazanlar okuma özürlü sanırım müze olarak kullanılan bir gemide tanıtım yapacaklar altı üstü abi bu türk milleti varya denizbaykal gibi konuyu hemen sulandırmak maksat
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cestvrai 10 yıl
yukarda yazı yazanlar okuma özürlü sanırım müze olarak kullanılan bir gemide tanıtım yapacaklar altı üstü abi bu türk milleti varya denizbaykal gibi konuyu hemen sulandırmak maksat


+1
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Tolgá 10 yıl
nvidia ölüm sessizliğine büründü hiç ses çıkmıyor bu aralar..fırtına öncesi sessizlik..
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fatihcanery 10 yıl
20 gün kaldı,zaman hızla akıp geciyor göreceğiz bakalım.Ati dediğim gibi kendine çok güveniyor olmalı
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cestvrai 10 yıl
Nvidia da ATI'yi güldürsün ,ama güldürmez , bir torpille dibe yollar.Bu gidişle , bu ne patavatsızlık ,hem kriz var deyin hemde hebele gübele paraları harcayın....


Bu ne saçma bir yorum böyle
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XenonMan58 10 yıl
Nvidia ayda tanıtsın tabi gideblirlerse...Hoş şimdiye kadar kimse gidemedi ama nvidia giderse ilk olur...
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