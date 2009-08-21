AMD-ATi DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Uçak Gemisinde tanıtacak

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 10 Eylül'de lanse etmesi beklenen AMD-ATi gelen bilgilere göre farklı coğrafi bölgeler için farklı tanıtım çalışmaları yapacak. Avrupa için planlanan yeni nesil ekran kartı lansmanını Münih, Almanya'da yapacağı özel bir etkinlinlik ile gerçekleştirecek olan AMD-ATi'nin, Kuzey Amerika tanıtım etkinliği ise firma tarihinin en ilginç lansman organizasyonu olabilir.

Gelen bilgilere göre AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için Kuzey Amerika tanıtımını, II. dünya savaşı esnasında ve Vietnam savaşlarında aktif rol alan ancak yıllar önce emekli edilerek 1998 yılından bu yana müze olarak kullanılan Amerika Donanmasına ait Hornett uçak gemisinde gerçekleştirecek.

Bu arada 10 Eylül, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için "soft-launch" denilen yani herhangi bir inceleme veya test sonucunun açıklanmadığı teknik tantıım tarihi de olabilir. Zira AMD-ATi tarafından henüz doğrulanmasa bile 10 Eylül lansmanından ayrı olarak yeni nesil ekran kartları için test sonuçlarının yayınlanması ve satış sürecinin başlamasının 24 Eylül'ü bulacağı iddia ediliyor.