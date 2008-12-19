AMD-ATi, Radeon HD 4850 Crossfire X için sürücü yaması yayımladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi yeni bir sürücü güncellemesi yayımladı. 10 Aralık'ta kullanıma sunulan Catalyst 8.12 için hazırlanan güncelleme ile firmanın yüksek satış rakamlarına ulaştığı, RV770 Pro temelli Radeon HD 4850'nin Crossfire X kurulumlarında gözlemlendiği belirtilen bir sıkıntıya çözüm getiriliyor.
Açıklanan bilgilere göre, iki veya daha fazla Radeon HD 4850 ekran kartı ve Catalyst 8.12 sürücüsü ile Windows Vista altında gerçekleştirilen Crossfire X kurulumlarında yaşanan yeniden başlatma ve siyah ekranda takılma sorununun yayımlanan yeni sürücü yaması (hotfix) ile aşıldığı belirtiliyor.
Windows Vista'nın hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları için hazırlanan güncellemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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oyunlarin ilk once konsollara cikmasinin sebebi bill gates ve sony,
parayla oyun firmalarini satin aliyor;once bizim konsola cikar diye.acikcasi kimsede pc yi iplemiyor artik,kopya oyun yuzunden...
Oyunlardaki sorunlardan bıktım konsola geçeceğim demek. Forumdan birşeyler öğrenen arkadaşlar için "gaza getirmekten" başka birşey olmaz. Yorumlarımız da bu konuya özen göstermemiz gerekir.
PS3 veya PC karşılaştırmasını yaparken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de maliyettir.
Forumda her iki konudan birisi acaba parçaya vereceğim fiyatın hakkını alabilrmiyim? ya da bana parasının hakkını verecek sistem söyleyin türünden konulardır. O konularda Herkes kendine göre yorumu deneyimini aktarır ve tavsiye isteyen arkadaş tercihini ona göre yapar. Geliri düşük ve Oyunların pahalı olduğu Yurdumda bu konuların açılması için en az 10 yıl geçmesi gerekir. Ne zaman o fiyatlar gelire orantılı hale gelir o zaman bu konuları görürüz.
Gelelim fiyatlara
aralgame.com/...
Adresine girip soldaki arama barına GRAND THEFT AUTO IV yazın ve karşınıza çıkacak fiyatlara bakın.
PS3 için 179.99
PC için 89.99
Pc oyunculuğunun kazıklanmama yönünden avantajı çok fazladır.
-PC için oyunu orijinal almak istiyorsunuz ama oyun hakkında hiç bir bilginiz yok netten indirirsiniz oyunu illegal bakarsınız işinize gelir beğenirseniz oyunu alabilirsiniz.
-PS3 için ise bunun alternatifi henüz yok. Oyunu alsammı almasammı ikilemini yaşamadan beğenmeyeceğiniz oyuna fiyatının iki katını ödeyerek sahip olma riskini çok yüksek.
Gelelim driver meselesine!
Kart üretiilerinin desteklediği oyunlarda rakip firmanın kartlarının tökezletilmesi için itinalı bir çalışma yapılır. (bu konuda Nvidia daha acımasızdır.)
Bunun neticesinde rakip firma istediği kadar güçlü kart yapsa bile oyundan driver ile Patch ile verim alamaz. Konunu özü budur. Sorun kart üreticileri ile oyun yapımcılarının kullanıcıya kurduğu bir düzendir.
ki o da ATI'nin değil Rockstar'ın problemi zaten arkadaşların da dediği gibi..
Bence GTA nın oturup çalışması gerekir.Bi oyun yapıyorsun ama atilerde sorun çıkıyor varmı böyle bir muhabbet.Neden dier oyunlarda bir sorun yok.(NVİDİA SPONSORSUZ oyunlarda!!!) Tamam atide çalışsın ama Rockstarın yaptığı hatalardan atiyi sorumlu tutmayın. Oldu her oyuna özel driver yapsın adamlar. Sen oyun yapımcısısın sırf ekonomik nedenlerle stabilitesi oturmadan oyunu çıkartıyorsun.nede olsa diyorsun ekran kartları driverlari ile düzeltirler 2 ay sonrada patch çıkartırım tüm sorunlar kalkar.E bukadar oyunu orjinal alan adam neden 2 ay sonra almıyorki oyunu ozaman.Zaten 4-5 senedir oyunculara bu alıştırılıyor.patch çıkana kadar oyunların stabilitesin hep düşük oluyor.önceden bukadar değildi
katılıyorum aynen arkadasin soyledikleri dogru
ati ekran karti üreticisi milyonlarca kisşi kullanıyor
eger biri oyun yapıyorsa ati ve diger donanim üreticilerini dikkate almasi lazim
ati mecbur deyil yama cıkarmaya
budurum şuna benziyor ben araba üretisiyim
adam lastik üreticisi sen benim latige göre cant yap
oldu :)))
buna katılmıyorum. her ay yeni driver cıkarıyorlar.
adamlar umursamıyor mu ne
Bence GTA nın oturup çalışması gerekir.Bi oyun yapıyorsun ama atilerde sorun çıkıyor varmı böyle bir muhabbet.Neden dier oyunlarda bir sorun yok.(NVİDİA SPONSORSUZ oyunlarda!!!)
Tamam atide çalışsın ama Rockstarın yaptığı hatalardan atiyi sorumlu tutmayın.
Oldu her oyuna özel driver yapsın adamlar.
Sen oyun yapımcısısın sırf ekonomik nedenlerle stabilitesi oturmadan oyunu çıkartıyorsun.nede olsa diyorsun ekran kartları driverlari ile düzeltirler 2 ay sonrada patch çıkartırım tüm sorunlar kalkar.E bukadar oyunu orjinal alan adam neden 2 ay sonra almıyorki oyunu ozaman.Zaten 4-5 senedir oyunculara bu alıştırılıyor.patch çıkana kadar oyunların stabilitesin hep düşük oluyor.önceden bukadar değildi.