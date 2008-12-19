AMD-ATi, Radeon HD 4850 Crossfire X için sürücü yaması yayımladı

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AMD-ATi yeni bir sürücü güncellemesi yayımladı. 10 Aralık'ta kullanıma sunulan Catalyst 8.12 için hazırlanan güncelleme ile firmanın yüksek satış rakamlarına ulaştığı, RV770 Pro temelli Radeon HD 4850'nin Crossfire X kurulumlarında gözlemlendiği belirtilen bir sıkıntıya çözüm getiriliyor.

Açıklanan bilgilere göre, iki veya daha fazla Radeon HD 4850 ekran kartı ve Catalyst 8.12 sürücüsü ile Windows Vista altında gerçekleştirilen Crossfire X kurulumlarında yaşanan yeniden başlatma ve siyah ekranda takılma sorununun yayımlanan yeni sürücü yaması (hotfix) ile aşıldığı belirtiliyor.

Windows Vista'nın hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları için hazırlanan güncellemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.