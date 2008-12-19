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AMD-ATi, Radeon HD 4850 Crossfire X için sürücü yaması yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, Radeon HD 4850 Crossfire X için sürücü yaması yayımladı
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AMD-ATi yeni bir sürücü güncellemesi yayımladı. 10 Aralık'ta kullanıma sunulan Catalyst 8.12 için hazırlanan güncelleme ile firmanın yüksek satış rakamlarına ulaştığı, RV770 Pro temelli Radeon HD 4850'nin Crossfire X kurulumlarında gözlemlendiği belirtilen bir sıkıntıya çözüm getiriliyor.

Açıklanan bilgilere göre, iki veya daha fazla Radeon HD 4850 ekran kartı ve Catalyst 8.12 sürücüsü ile Windows Vista altında gerçekleştirilen Crossfire X kurulumlarında yaşanan yeniden başlatma ve siyah ekranda takılma sorununun yayımlanan yeni sürücü yaması (hotfix) ile aşıldığı belirtiliyor.

Windows Vista'nın hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları için hazırlanan güncellemeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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aylavyu1903 10 yıl
brothers im arms oyunu yüzünden atinin yemediği fırça kalmadı
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Kénan 10 yıl
ATI bu konuda çok yavaş kalıyor her zaman.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
PC artık oyun üreticilerinin salladığı bi platform değil PC de yapılan oyunun PC de değilde PS3 de önce cıkmasıda oyun üreticilerinin zihniyetini ortaya koyuyor. artık ps4 de bi klavye bi fare koyarsa konsoluna PC de oyun oynamam zaten artık ama nerde o zeka olsa bile oyunlarda çalışmıyor o ps3 faresi =)))
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dark_town 10 yıl
yau FX57 hocam bu sadece vista icin mi XP icin olani da yokmu ki 4850 Cf kullaniyorum ama gorunurde bir sey yok hata almiyorum oyunlarda ama yinede elbet bir faydasi vardir
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rabbitweed 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

PC artık oyun üreticilerinin salladığı bi platform değil PC de yapılan oyunun PC de değilde PS3 de önce cıkmasıda oyun üreticilerinin zihniyetini ortaya koyuyor. artık ps4 de bi klavye bi fare koyarsa konsoluna PC de oyun oynamam zaten artık ama nerde o zeka olsa bile oyunlarda çalışmıyor o ps3 faresi =)))



oyunlarin ilk once konsollara cikmasinin sebebi bill gates ve sony,

parayla oyun firmalarini satin aliyor;once bizim konsola cikar diye.acikcasi kimsede pc yi iplemiyor artik,kopya oyun yuzunden...
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dellino 10 yıl
Şu Pc Ps3 meselesi epey kafa karıştırıyor.
Oyunlardaki sorunlardan bıktım konsola geçeceğim demek. Forumdan birşeyler öğrenen arkadaşlar için "gaza getirmekten" başka birşey olmaz. Yorumlarımız da bu konuya özen göstermemiz gerekir.
PS3 veya PC karşılaştırmasını yaparken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de maliyettir.
Forumda her iki konudan birisi acaba parçaya vereceğim fiyatın hakkını alabilrmiyim? ya da bana parasının hakkını verecek sistem söyleyin türünden konulardır. O konularda Herkes kendine göre yorumu deneyimini aktarır ve tavsiye isteyen arkadaş tercihini ona göre yapar. Geliri düşük ve Oyunların pahalı olduğu Yurdumda bu konuların açılması için en az 10 yıl geçmesi gerekir. Ne zaman o fiyatlar gelire orantılı hale gelir o zaman bu konuları görürüz.
Gelelim fiyatlara
aralgame.com/...
Adresine girip soldaki arama barına GRAND THEFT AUTO IV yazın ve karşınıza çıkacak fiyatlara bakın.
PS3 için 179.99
PC için 89.99
Pc oyunculuğunun kazıklanmama yönünden avantajı çok fazladır.
-PC için oyunu orijinal almak istiyorsunuz ama oyun hakkında hiç bir bilginiz yok netten indirirsiniz oyunu illegal bakarsınız işinize gelir beğenirseniz oyunu alabilirsiniz.
-PS3 için ise bunun alternatifi henüz yok. Oyunu alsammı almasammı ikilemini yaşamadan beğenmeyeceğiniz oyuna fiyatının iki katını ödeyerek sahip olma riskini çok yüksek.

Gelelim driver meselesine!
Kart üretiilerinin desteklediği oyunlarda rakip firmanın kartlarının tökezletilmesi için itinalı bir çalışma yapılır. (bu konuda Nvidia daha acımasızdır.)
Bunun neticesinde rakip firma istediği kadar güçlü kart yapsa bile oyundan driver ile Patch ile verim alamaz. Konunu özü budur. Sorun kart üreticileri ile oyun yapımcılarının kullanıcıya kurduğu bir düzendir.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Nvidia ile hiç bi oyunda problem yaşamadım Ati HD4870 kullanıcısıyım sadece GTA4 de sorun yaşıyorum şuan abartmaya gerek yok..
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Nvidia ile hiç bi oyunda problem yaşamadım Ati HD4870 kullanıcısıyım sadece GTA4 de sorun yaşıyorum şuan abartmaya gerek yok..

ki o da ATI'nin değil Rockstar'ın problemi zaten arkadaşların da dediği gibi..
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bigdede 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Nvidia ile hiç bi oyunda problem yaşamadım Ati HD4870 kullanıcısıyım sadece GTA4 de sorun yaşıyorum şuan abartmaya gerek yok..


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psychemy 10 yıl
çıkmış dokuza inmez sekize muhabbetine döndü ati'nin driver mevzusu fazla abartılıyor kanısındayım. ati ile ilgili on konunun dokuzunda birisi gelip bunu söylüyor. zaten dillerine dolanmaya görsün..
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Xit 10 yıl
Radeon HD 4850 Crossfire diyo ama 2 tane 4870 kullananlarda yüklese faydası olur mu acaba...
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KANUNI61 10 yıl
kirpisan
Bence GTA nın oturup çalışması gerekir.Bi oyun yapıyorsun ama atilerde sorun çıkıyor varmı böyle bir muhabbet.Neden dier oyunlarda bir sorun yok.(NVİDİA SPONSORSUZ oyunlarda!!!) Tamam atide çalışsın ama Rockstarın yaptığı hatalardan atiyi sorumlu tutmayın. Oldu her oyuna özel driver yapsın adamlar. Sen oyun yapımcısısın sırf ekonomik nedenlerle stabilitesi oturmadan oyunu çıkartıyorsun.nede olsa diyorsun ekran kartları driverlari ile düzeltirler 2 ay sonrada patch çıkartırım tüm sorunlar kalkar.E bukadar oyunu orjinal alan adam neden 2 ay sonra almıyorki oyunu ozaman.Zaten 4-5 senedir oyunculara bu alıştırılıyor.patch çıkana kadar oyunların stabilitesin hep düşük oluyor.önceden bukadar değildi
katılıyorum aynen arkadasin soyledikleri dogru
ati ekran karti üreticisi milyonlarca kisşi kullanıyor
eger biri oyun yapıyorsa ati ve diger donanim üreticilerini dikkate almasi lazim
ati mecbur deyil yama cıkarmaya
budurum şuna benziyor ben araba üretisiyim
adam lastik üreticisi sen benim latige göre cant yap
oldu :)))
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
max975 sana aynen katılıyorum zaten PS3 deki oyunların pc ye gelmesini bekliyoruz birde ati oyunlar eskimeden driver çıkarmıyo PC de oyun oynamak içn evliya olmamıs gerekio herhalde
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ati driver olayında çok yawaş davranıyo
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max975 10 yıl
oyunlar eskiyor o zaman driver güncelenmezki!!!
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

ati driver olayında çok yawaş davranıyo


buna katılmıyorum. her ay yeni driver cıkarıyorlar.
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St Batuhan 10 yıl
Nerden biliyorsun calısmadıklarını bu kadar abartma bence gelir yakında yada yeni sürücüde ;)
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TechnicaL 10 yıl
gta4 için oturup çalışma yapmıyolar halen bi fix yok

adamlar umursamıyor mu ne
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Paslı Pedal 10 yıl
Orjinalden alıntı: TechnicaL

gta4 için oturup çalışma yapmıyolar halen bi fix yok

adamlar umursamıyor mu ne



Bence GTA nın oturup çalışması gerekir.Bi oyun yapıyorsun ama atilerde sorun çıkıyor varmı böyle bir muhabbet.Neden dier oyunlarda bir sorun yok.(NVİDİA SPONSORSUZ oyunlarda!!!)

Tamam atide çalışsın ama Rockstarın yaptığı hatalardan atiyi sorumlu tutmayın.

Oldu her oyuna özel driver yapsın adamlar.

Sen oyun yapımcısısın sırf ekonomik nedenlerle stabilitesi oturmadan oyunu çıkartıyorsun.nede olsa diyorsun ekran kartları driverlari ile düzeltirler 2 ay sonrada patch çıkartırım tüm sorunlar kalkar.E bukadar oyunu orjinal alan adam neden 2 ay sonra almıyorki oyunu ozaman.Zaten 4-5 senedir oyunculara bu alıştırılıyor.patch çıkana kadar oyunların stabilitesin hep düşük oluyor.önceden bukadar değildi.
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