AMD-ATi Radeon HD 5870'in fiyatını yükseltiyor ?

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Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara sunan AMD'nin, Radeon HD 5870 modelinde fiyat artışına gittiği belirtiliyor. Eylül ayında dünyanın tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5870'in fiyatında 10$'lık bir artış yaptığı belirtilen AMD tarafında, yeni fiyat düzenlenmesini yerel dağıtıcılarına bildiren ilk firmanın Sapphire olduğu, diğer firmaların da yeni hafta ile birlikte fiyat listelerini güncelleyecekleri iddia ediliyor.

Sadece birkaç hafta önce ATi Radeon HD 5850 odaklı fiyat arttırımıyla gündeme gelen AMD'nin 10$'lık son fiyat arttırımında kartlarda kullanılan GDDR maliyetleri ve lojistik masrafları öne sürülüyor olsa da Nvidia'nın DirectX 11 destekli kartlarını geciktirmesinin fiyat artışlarındaki en önemli neden olduğu düşünülüyor. Fiyatlardak artışa rağmen ATi Radeon HD 5000 serisi ile fiyat/performans oranı en yüksek çözümlere sahip olduğuna dikkat çeken AMD tarafındaki fiyat dalgalanmalarında, fabrikasyon sürecindeki problemler nedeniyle oluşan talebi karşılayacak miktarda üretim yapamayan TSMC firmasının da etkili olduğu, Aralık ayında pazara sürülen adet miktarının ciddi şekilde arttırılmasıyla birlikte yeni yılda fiyatların daha stabil bir seyre kavuşması bekleniyor.

http://www.iopanel.net/forum/thread34791.html