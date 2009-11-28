Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi Radeon HD 5870'in fiyatını yükseltiyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,2b
1
86
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD-ATi Radeon HD 5870'in fiyatını yükseltiyor ?
Tam Boyutta Gör

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara sunan AMD'nin, Radeon HD 5870 modelinde fiyat artışına gittiği belirtiliyor. Eylül ayında dünyanın tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5870'in fiyatında 10$'lık bir artış yaptığı belirtilen AMD tarafında, yeni fiyat düzenlenmesini yerel dağıtıcılarına bildiren ilk firmanın Sapphire olduğu, diğer firmaların da yeni hafta ile birlikte fiyat listelerini güncelleyecekleri iddia ediliyor.

Sadece birkaç hafta önce ATi Radeon HD 5850 odaklı fiyat arttırımıyla gündeme gelen AMD'nin 10$'lık son fiyat arttırımında kartlarda kullanılan GDDR maliyetleri ve lojistik masrafları öne sürülüyor olsa da Nvidia'nın DirectX 11 destekli kartlarını geciktirmesinin fiyat artışlarındaki en önemli neden olduğu düşünülüyor. Fiyatlardak artışa rağmen ATi Radeon HD 5000 serisi ile fiyat/performans oranı en yüksek çözümlere sahip olduğuna dikkat çeken AMD tarafındaki fiyat dalgalanmalarında, fabrikasyon sürecindeki problemler nedeniyle oluşan talebi karşılayacak miktarda üretim yapamayan TSMC firmasının da etkili olduğu, Aralık ayında pazara sürülen adet miktarının ciddi şekilde arttırılmasıyla birlikte yeni yılda fiyatların daha stabil bir seyre kavuşması bekleniyor.


http://www.iopanel.net/forum/thread34791.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Executor Arhentir 9 yıl
Kullanıcı dostu AMD'den gene zam haberi.

"The Future is Addition" bu slogan tutar.Fehmi abinin teşrif edeciği yok
.Atı basar zammı daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intricate 9 yıl
Nasıl olsa 5870'in rakibi yok bas gaza.
İnsanları 5850 ve alt kartlara yönlendiriyorlar. Üst düzey performans isteyen gene 5870 alacak 10 daha fazla verir nasıl olsa.. AMD'ye yakıştıramadığım bir fiyat politikası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Harbi enteresana adamlarsınız. ATI ye laf deyin de ne için olursa olsun. 450$ lık karta 10$ zam yaptılar diye hemen kazıkçı oldu mundar oldu. ATI 1$ zam yapsa da laf çaksak diye pusuda bekliyorsunuz.
Eğer çok kâr etmek, fazla kazanmak gibi bir niyeti olsaydı 50$ arttırırdı. Zaten kartı peynir ekmek gibi satıyor. 50$ zam bile yapsa satmaya devam edebilecekken 10$ yaptığına göre demek ki bir gereği varmış ki yapmış.
Bir karta 450$ verecek olan birisinin de 10$ a hiç bakmayacağını düşünüyorum.
Fesatlığı bırakın. Fermi çıksın asıl fiyatı o zaman görün. Tabi çıkacaksa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
Bana kalırsa zam için Aralık beklendi Fermi gelmeyince zamlar verildi. İndirimler gecikecektir muhtemelen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl

OverClocKing

Harbi enteresana adamlarsınız. ATI ye laf deyin de ne için olursa olsun. 450$ lık karta 10$ zam yaptılar diye hemen kazıkçı oldu mundar oldu. ATI 1$ zam yapsa da laf çaksak diye pusuda bekliyorsunuz.



Eğer çok kâr etmek, fazla kazanmak gibi bir niyeti olsaydı 50$ arttırırdı. Zaten kartı peynir ekmek gibi satıyor. 50$ zam bile yapsa satmaya devam edebilecekken 10$ yaptığına göre demek ki bir gereği varmış ki yapmış.



Bir karta 450$ verecek olan birisinin de 10$ a hiç bakmayacağını düşünüyorum.



Fesatlığı bırakın. Fermi çıksın asıl fiyatı o zaman görün. Tabi çıkacaksa..




enteresanki ne enteresan adam 10 dolar zam yaptı bunlar yanına bir sıfır daha koydu

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miharbi17 10 yıl
nvidia fanboyları yine ortalığı veryanına götüürmüşler.adamlar (amd-ati) durmadan zarar açıklıyo ne yapmalarını bekliyosunuz sizin nvidia bu kötü durumunda bile kar etmesine
rağmen hala 200 serisine indirim yapmadı hala fiyat performasn yerlerde siz önce önünüzdeki ekmeği yiyin sonra başkalarındakine göz dikin.fanlıkta bi yere kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 10 yıl
@miharbi17

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl
miharbi17

nvidia fanboyları yine ortalığı veryanına götüürmüşler.adamlar (amd-ati) durmadan zarar açıklıyo ne yapmalarını bekliyosunuz sizin nvidia bu kötü durumunda bile kar etmesine
rağmen hala 200 serisine indirim yapmadı hala fiyat performasn yerlerde siz önce önünüzdeki ekmeği yiyin sonra başkalarındakine göz dikin.fanlıkta bi yere kadar


bunun nedeni ne biliyormusun.nvidia kötü kart(rakibine göre performansı düşük) satsa bile mutlaka alıcısı vardır.bunlar daha çok nvidia kötü kart satmaz diyen kör cahil kesim.8800 gt sini satıp 9800 gt alanlar gibi mesela.4850- gts250 eşit düzeyde kartlar veya gtx275, 4890 peki hangisi daha pahalıya satılmakta bu kartların?4770,4830 gibi kart var mı nvidia da?4890 yerine gtx275 alana cahil veya kör demiyorum ben tabiki bu tercihtir adam hep nvidia kullanmıştır mennun kalmıştır ve yine nvidia tercih edebilir..ama iki kart arasındaki f/p farkını görememek bana göre körlüktür.atinin şuanda rakibi olmayan üst düzey 3 kartı var 5970-5870-5850.be mübarek nvidia kardeşim adam seni bu kartlarla eziyor, bari bunlara cevap vermek için bi indirim yap da şu müslümanlar faydalansın bundan neyi bekliyosun daha.razıyım 10$ yap yeterki yap
hem fermi öncesi elindeki stokları da eritmiş olursun insanlar senden ilk defa rekabetçi fiyat görüp faydalanmış olur diyecem ama fermi yoksa 6-7 ay sonra mı gelecek diye içimden de geçirmiyor değilim hani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
tam tersini düşünelim ati 5800 serisini 2010 nisanda cıkarsın nvidia da 2009 eylülde fermiyi çıkarmış olsun. nolurdu bir düşünün bakalım o ferminin amiral gemileri kaça satılırdı. eveeeet herkes avucunu yalardı değilmi? türkiyede 5-10 tane burjuva babalarını sömürerek alabilirdi ancak o kartları geriye kalan tayfada yani bizler bön bön bakıverirdik.


şimdi tekrar düşünün ati hala fiyat performans ürünü satıyormu satmıyormu siz karar verin. bence nvidia nın bu kadar rötarına rağmen ati hala kullanıcı dostudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 10 yıl
Bazı kişiler abuk sabuk yorumlar yapmaya devam ediyorlar GTX 295 hala 918 TL ye satılıyorsa en ufak bir fiyat indirimi olmuyorsa burada AMD değil nvidia topa tutulmalı AMD nin kartları hala daha ucuz GTX285 e göre HD5870 daha ucuz ve performanslı HD5890 çıktığında GTX295 den daha ucuz ve performanslı olursa o zaman görücez. Nvidia olsa en az 100 dolar koyardı fiyatların üstüne AMD 2010 da HD6000 serisini tanıtacak.Daha fehmi çıkacak fehmi çıktıktan bir iki ay sonra HD6000 serisi yeni mimari canavarları meydanda olacak şu atic faliyete geçsede tsmc den kurtulsa firmalar.Ayrıca AMD haklı olabilir ram fiyatlarında anormal bir yükseliş var zamanında 800 mhz lik 1GB kingston rami 23 TL ye 23TL ye almıştım şimdi ise 60 TL 2GB lığı ise 85 TL.Bazılarının dünyadan haberi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castle Bravo 10 yıl
AMD nin kartları hala daha ucuz GTX285 e göre HD5870 daha ucuz


GTX 285'ten daha ucuz değil HD 5870 (Türkiye'de bile. Nakit 511 TL'ye özel soğutmalı[HydroGen OC] GTX 285 var. En ucuz 5870 ise 690 TL). Ancak HD 5850 285'ten daha ucuz veya benzer fiyatta ve 285'ten genel anlamda daha iyi bir ürün olduğunu belirtmeye gerek yok.
GTX 285'in örnek verilmesinin pek bir anlamı yok. Zira 285 başından beri uçta kalmış anlamsız bir karttı ve ATi'nin HD 5800'lerinin bir altındaki ürünü olan HD 4890'nın karşısında GTX 275 ve 260'larla belli bir konumlanma söz konusu. Elbette çeşitli fiyatlar var; ancak her zaman kartları eşit görüp fiyat farkından başka fark yokmuş gibi yorumlamak doğru olmayabiliyor. Bir ürün birçok kişi için daha iyi olabilir, rakibi olarak konumlandığı ürüne karşı.

"Şu şöyle fiyat verir, bu böyle verir" kısmına girmiyorum. Bir iki bilgi verdim sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl

SK1P60! RequeM

Bazı kişiler abuk sabuk yorumlar yapmaya devam ediyorlar GTX 295 hala 918 TL ye satılıyorsa en ufak bir fiyat indirimi olmuyorsa burada AMD değil nvidia topa tutulmalı AMD nin kartları hala daha ucuz GTX285 e göre HD5870 daha ucuz ve performanslı HD5890 çıktığında GTX295 den daha ucuz ve performanslı olursa o zaman görücez. Nvidia olsa en az 100 dolar koyardı fiyatların üstüne AMD 2010 da HD6000 serisini tanıtacak.Daha fehmi çıkacak fehmi çıktıktan bir iki ay sonra HD6000 serisi yeni mimari canavarları meydanda olacak şu atic faliyete geçsede tsmc den kurtulsa firmalar.Ayrıca AMD haklı olabilir ram fiyatlarında anormal bir yükseliş var zamanında 800 mhz lik 1GB kingston rami 23 TL ye 23TL ye almıştım şimdi ise 60 TL 2GB lığı ise 85 TL.Bazılarının dünyadan haberi yok.



konuyu nerden nereye getirmişsin kim savunuyo nvidianın pahalı satmasını ? topikte , topiği gec forumda 1 kişi bile varmı? sen kendin yazıp kendin okuyosun , mesele iyi kötü yeni eski değil asıl mesele hiçbiri fırsatı yakaladıkca kullanıcı dostu değil

tüm ddr5li vgalar 10$ artmadı ama 5870 arttı sense kakmış kimsenin dünyadan haberi yokmuş ddr fiyatları arttı haklı mantığı yapıyosun sen böğle haklı gördükce 10$ değil , 100$ artırırım ben olsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DISTURBED 10 yıl
ati nvidianın yokluğunda aynen sunu sölemek istiyo, 'alan alır, almayan yol alır'
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1nvdr 10 yıl

The Wanted

ati nvidianın yokluğunda aynen sunu sölemek istiyo, 'alan alır, almayan yol alır'



Çok iyi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl
meydan bosaldi tabe aban ati:)..valla kimse 10-20 dolarla zengin-fakir olmaz ama atinin niyeti az bucuk belli oldu.yillarin ezikligine bir bas kaldiris olarak goruyorum ben bu hamleyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 10 yıl
ATI nvidialaşıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugu-R 10 yıl
Yardır ATI kim tutar seni... AMD-INTEL-ATI-NVIDIA hepsi aynı anlayışta arkadaşlar, olan bize oluyor... Rekabet yoksa, indirim de yok bu kadar basit
Bugüne kadar çoğunlukla Nvidia'nın yaptığını şimdi fırsatı yakalayınca ATI de yapıyor... Al birini vur ötekine... Allah bizlere sabır versin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProgreSsive aTTacK 10 yıl
Hep nvidia götürdü birazda ati yesin. FX5200 e verdiğim paralara hala acıyorum ama hd 2600 ve hd 4830 verdiğim paralara helal olsun diyorum. Keşke sağlam rakabet olsada kartlar ucuza satılsa ama genel görüşüm 10 dolar zamda saçma olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
suç nvidia nındır. daha ne kadar artar kimbilir. zaten ati de çinli amcanın pozlarına inanmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl

XivA

suç nvidia nındır. daha ne kadar artar kimbilir. zaten ati de çinli amcanın pozlarına inanmıyor.

aynen kızılması gereken nvidiadır.tıpkı atinin 2900xtyi 5-6 ay geç çıkardığı zamandaki gibi.hatta atiye iki defa kızmak gerekiyordu o dönem çünkü kötü bi kart çıkarmıştı.umalım da fehmi abi kötü olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
ya artık gözünüzü açın,bende atiyi seviyorum fakat hiçbir firma kullancı dostu değildir.Eline yeter ki fırsat geçsin neler olacağını o zaman görürsünüz,ati simdi atını koşturuyor :) nvidia bundan iyi kart çıkarırsa siz bide nvidianın fiyatlarını görün.İkinci söyleceğim şey ise umarım fermi rekabet potasına girer,eğer atinin kartlarıyla yarışamazsa bizim halimiz harap gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl
her ati fiyat haberi altına da "işte kullanıcı dostu ati" diye yorum yapılmaz ki kardeşim.kim dedi ati kullanıcı dostu nick verin isim verin de bilelim.
elimde 1998 senesinden beri onlarca pc dergisi var.hangi firmaların hangi kartlarını kaça sattıkları var.ben nvidiaya göre kullanıcı dostudur diyorum hala çünkü elimde bilgiler mevcut ıspatlayabilirim yani. nvidia aynı durumda 100$ satarsa ati 85-90 na satar diyorum aynı durum amd intel işlemcilerde de geçerli.böyle de yapmak zorunda zaten çünkü pazar payı olarak hem işlemci de hem ekran kartından pastadan daha az alıyor.artı reklam ve sponsorluk olarak diğer iki firmadan geride.birde meydan boşken fiyat karşılaştırması yapılmaz ki, rekabet oratamının olduğu durumlardaki fiyatlar önemlidir. iki firmada yeni nesil kartlarını çıkartır sonra bakarsınız hangi firma daha uyguna satıyor diye.ör: geçen seneki gt serisi ile 4 bin serisi f/p mukayesi yapın hatta şimdi bu serilerdeki mukayeseyi yapın.neredeyse 1$ zam yapsa yine aynı tepkiyi verecek duruma geldiniz.
benim 400$ vereceğim kartta 10$ bana koymaz.kimseye de koymamalı. öyle adam varki 10 gün daha beklese 100 lira daha ucuza alacağını bile bile 1400 liraya kart alıyor hatta "kullanıcı dostu" diyenlerden biri bu arkadaşımız
daha 3 gün önce yazdım ati kazığın ucunu sivriltmeye başlayabilir diye çünkü ticaretin kanunu bu rakibin yoksa yüksek fiyattan satarsın ama dediğim gibi önemli olan rakip varken fiyat değerlendirmesi yapmaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20181 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5, amd ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Dragon Age : Origins Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim