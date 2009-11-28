AMD-ATi Radeon HD 5870'in fiyatını yükseltiyor ?

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı ekran kartını pazara sunan AMD'nin, Radeon HD 5870 modelinde fiyat artışına gittiği belirtiliyor. Eylül ayında dünyanın tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5870'in fiyatında 10$'lık bir artış yaptığı belirtilen AMD tarafında, yeni fiyat düzenlenmesini yerel dağıtıcılarına bildiren ilk firmanın Sapphire olduğu, diğer firmaların da yeni hafta ile birlikte fiyat listelerini güncelleyecekleri iddia ediliyor.
Sadece birkaç hafta önce ATi Radeon HD 5850 odaklı fiyat arttırımıyla gündeme gelen AMD'nin 10$'lık son fiyat arttırımında kartlarda kullanılan GDDR maliyetleri ve lojistik masrafları öne sürülüyor olsa da Nvidia'nın DirectX 11 destekli kartlarını geciktirmesinin fiyat artışlarındaki en önemli neden olduğu düşünülüyor. Fiyatlardak artışa rağmen ATi Radeon HD 5000 serisi ile fiyat/performans oranı en yüksek çözümlere sahip olduğuna dikkat çeken AMD tarafındaki fiyat dalgalanmalarında, fabrikasyon sürecindeki problemler nedeniyle oluşan talebi karşılayacak miktarda üretim yapamayan TSMC firmasının da etkili olduğu, Aralık ayında pazara sürülen adet miktarının ciddi şekilde arttırılmasıyla birlikte yeni yılda fiyatların daha stabil bir seyre kavuşması bekleniyor.
http://www.iopanel.net/forum/thread34791.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"The Future is Addition" bu slogan tutar.Fehmi abinin teşrif edeciği yok .Atı basar zammı daha.
İnsanları 5850 ve alt kartlara yönlendiriyorlar. Üst düzey performans isteyen gene 5870 alacak 10 daha fazla verir nasıl olsa.. AMD'ye yakıştıramadığım bir fiyat politikası..
Eğer çok kâr etmek, fazla kazanmak gibi bir niyeti olsaydı 50$ arttırırdı. Zaten kartı peynir ekmek gibi satıyor. 50$ zam bile yapsa satmaya devam edebilecekken 10$ yaptığına göre demek ki bir gereği varmış ki yapmış.
Bir karta 450$ verecek olan birisinin de 10$ a hiç bakmayacağını düşünüyorum.
Fesatlığı bırakın. Fermi çıksın asıl fiyatı o zaman görün. Tabi çıkacaksa..
enteresanki ne enteresan adam 10 dolar zam yaptı bunlar yanına bir sıfır daha koydu
rağmen hala 200 serisine indirim yapmadı hala fiyat performasn yerlerde siz önce önünüzdeki ekmeği yiyin sonra başkalarındakine göz dikin.fanlıkta bi yere kadar
bunun nedeni ne biliyormusun.nvidia kötü kart(rakibine göre performansı düşük) satsa bile mutlaka alıcısı vardır.bunlar daha çok nvidia kötü kart satmaz diyen kör cahil kesim.8800 gt sini satıp 9800 gt alanlar gibi mesela.4850- gts250 eşit düzeyde kartlar veya gtx275, 4890 peki hangisi daha pahalıya satılmakta bu kartların?4770,4830 gibi kart var mı nvidia da?4890 yerine gtx275 alana cahil veya kör demiyorum ben tabiki bu tercihtir adam hep nvidia kullanmıştır mennun kalmıştır ve yine nvidia tercih edebilir..ama iki kart arasındaki f/p farkını görememek bana göre körlüktür.atinin şuanda rakibi olmayan üst düzey 3 kartı var 5970-5870-5850.be mübarek nvidia kardeşim adam seni bu kartlarla eziyor, bari bunlara cevap vermek için bi indirim yap da şu müslümanlar faydalansın bundan neyi bekliyosun daha.razıyım 10$ yap yeterki yap hem fermi öncesi elindeki stokları da eritmiş olursun insanlar senden ilk defa rekabetçi fiyat görüp faydalanmış olur diyecem ama fermi yoksa 6-7 ay sonra mı gelecek diye içimden de geçirmiyor değilim hani?
şimdi tekrar düşünün ati hala fiyat performans ürünü satıyormu satmıyormu siz karar verin. bence nvidia nın bu kadar rötarına rağmen ati hala kullanıcı dostudur.
GTX 285'ten daha ucuz değil HD 5870 (Türkiye'de bile. Nakit 511 TL'ye özel soğutmalı[HydroGen OC] GTX 285 var. En ucuz 5870 ise 690 TL). Ancak HD 5850 285'ten daha ucuz veya benzer fiyatta ve 285'ten genel anlamda daha iyi bir ürün olduğunu belirtmeye gerek yok.
GTX 285'in örnek verilmesinin pek bir anlamı yok. Zira 285 başından beri uçta kalmış anlamsız bir karttı ve ATi'nin HD 5800'lerinin bir altındaki ürünü olan HD 4890'nın karşısında GTX 275 ve 260'larla belli bir konumlanma söz konusu. Elbette çeşitli fiyatlar var; ancak her zaman kartları eşit görüp fiyat farkından başka fark yokmuş gibi yorumlamak doğru olmayabiliyor. Bir ürün birçok kişi için daha iyi olabilir, rakibi olarak konumlandığı ürüne karşı.
"Şu şöyle fiyat verir, bu böyle verir" kısmına girmiyorum. Bir iki bilgi verdim sadece.
konuyu nerden nereye getirmişsin kim savunuyo nvidianın pahalı satmasını ? topikte , topiği gec forumda 1 kişi bile varmı? sen kendin yazıp kendin okuyosun , mesele iyi kötü yeni eski değil asıl mesele hiçbiri fırsatı yakaladıkca kullanıcı dostu değil
tüm ddr5li vgalar 10$ artmadı ama 5870 arttı sense kakmış kimsenin dünyadan haberi yokmuş ddr fiyatları arttı haklı mantığı yapıyosun sen böğle haklı gördükce 10$ değil , 100$ artırırım ben olsam
Çok iyi ya
aynen kızılması gereken nvidiadır.tıpkı atinin 2900xtyi 5-6 ay geç çıkardığı zamandaki gibi.hatta atiye iki defa kızmak gerekiyordu o dönem çünkü kötü bi kart çıkarmıştı.umalım da fehmi abi kötü olmasın