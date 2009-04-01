AMD-ATi: Yeniden isimlendirmiyoruz, yeni teknoloji üretiyoruz

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini yarın yapacağı resmi lansmana paralel olarak satışa sunacak olan AMD-ATi yeni modelinin yanı sıra önümüzdeki Mayıs ayında kullanıma sunacağı Radeon HD 4700 serisi ile teknoloji liderliği konusunda sektöre yön vermeye devam edeceğini iddia ediyor. Hazırladığı bir dökümanda Nvidia'nın mevcut stratejisini eleştiren AMD-ATi rakip Nvidia gibi yeniden isimlendirme yerine yeni teknolojiler üretme stratejisini benimsediklerini belirtiyor.
Firmanın açıklamaları göre, 2007'nin son çeyreğinde Nvidia var olan mimari anlayışını taşıyan, farklı olaraksa 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce 8800GT modelini kullanıma sunduğunu aynı dönemde kendisinin ise yeni bir mimariye sahip olan aynı zamanda dünyanın hem 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan hem de DirectX 10.1 desteği sunan ilk ekran kartı ailesi olarak Radeon HD 3800 serisini kullanıma sunduğunu belirtiyor. Bununla yetinmeyen AMD-ATi'nin ikinci hedefi de GeForce 9800GT oldu.
AMD-ATi geçtiğimiz sene Haziran ayında yine yeni bir mimariye sahip olan Radeon HD 4800 serisini kullanıma sunduklarını bu seri ile birlikte hem GDDR5 bellek teknolojisini kullanan hem de TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan dünyanın ilk ekran kartı çözümlerini kullanıcılarla buluşturduklarını ifade ediyor. Buna karşılık firma, rakibi Nvidia'nın ise temelde GeForce 8800GT'den daha farklı olmayan ancak yeni bir çıkartma taşıyan GeForce 9800GT modelini pazara sunarak yeniden isimlendirmeye devam ettiğini belirtiyor.
Hazırlanan dökümandaki üçüncü örnek ise Mayıs ayında kullanıma sunulacak Radeon HD 4700 serisiyle ilgili. AMD-ATi üretim teknolojilerine geçiş konusunda 55nm'den sonra 40nm fabrikasyon sürecine de ilk geçen firma olduklarını belirtilirken Radeon HD 4700 serisinin aynı zamanda ikinci jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisini ve üçüncü jenerasyon DirectX 10.1 desteğini içereceğini belirtirken rakibi Nvidia'nın ise GeForce 9800GT'yi bir kez daha yeniden isimlendirerek GeForce GTS 240 yapıp yapmamayı düşündüğünü belirtiyor.
Bakalım Nvidia rakibi AMD-ATi'nin "Yenilikçilik vs. Yeniden İsimlendirme" yaklaşımı altında yaptığı bu açıklamaya cevap verecek mi, bunu bekleyip göreceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nvidia ne kadar haklı peki(yada Nvidia yı savunanlar)... aynı durum orda da geçerli... yeni isimlendirmeye gittiği kartlarda biraz olsun iyileştirmeler yapmaya çalıştı (g92 leri 55nm ye çekerek)... peki fiyat konusunda ne yaptı derseniz onları nedense "55nm" ye çekemedi... kartları hala çok iyi performans veriyor, oyunlarda "uyumlu"(nasıl olduğu tartışılır), sürücüleri güven veriyor vs...
şu ana kadar kullandığım kartların %80 i ATI... ne bir sürücü hatası ne performansta kararsızlık ne de bahsedilen yüksek ısınma problemi ile karşılaşmadım... kullandığım kartlar en alt seviyeden en üst seviyeye kadar değişiyor bu arada...
karar vermekte neden bu kadar zorlanıyorsunuz anlamadım... tek 1 değerlendirme yapmak yeterli... VERDİĞİM PARAYI HAKEDİYOR MU...
o çok ısınıyor(sanki kucağına alıyorsun kartı, düzgün çalışıyorsa ısıdan sanane)
ismi değiştirip kakalıyor(fiyatı düşüyordur yada birşeyi değiştiriyor belki)
oyunlarla uyumlu değil(hangi oyunlarla değil, hepsi de Nvidia ile anlaşmadı ya)
bırakın bunları artık ya... bıktım usandım aynı şeyleri okumaktan... belki birisi farklı bişey söylemiştir diye sayfa sayfa okuyorum ama hep aynı şeyler...
Merhabah
3xxx serisini 4xxx serisiyle kıyaslamak biraz saçma olur.
Nvidia yeniden isimlerdirse ne olcakki demek nedemek anlamadım açıkcası bi malı 90 defa isimlendirip bayat malı satmak insanları afedersiniz "kek" yerine koymak çok güzel bir şeymi sizce ?.
Ati firması hiç yoktan gpu üzerinde çalışmalar yaparaktan yeniden piyasaya sürüyor iyileştirmeler yapıyor eksiklerini kapatıp yeni model olarak sunuyor sonuça çalışıyor.
GPU üzerinde değişiklik yapmak teknik bir çalışmadır var olan gpu ve serisini adlandırmak taktiktir.
8800GT performansını görüp 8600GT alan insanlar şok olmuştu hatırlarmak isterim . Yine modellerin ismini değiştirip yeni bir GPU yapmış gibi kart serisi piyasa sürdüklerinide hatırlatmakta fayda var
Ati kartların bazı serileri performans vermesede teknolojik açıdan yeni dizayn gpu lardır. Performans olarak geride kalması teknik değişikliklerin yeterli olarak yerine getirilmemesidir
ROPs & TMUs Sayısı arttırılırsaydı bu kartlarda performans ötesi bir seri olurdu ati için
Biraz objektif olmaktada fayda var.
~HIKARU~
Altı-Üstü Amd-Ati teknolojiyi har vurup harman savuruyor, Nvidia ise turşusunu kuruyor diceksiniz olcak bitcek.
Kesdettiğin ben isem evet değişiklik yapmışlar doğru gizli kapaklı konuşulduğu için her zamanki gibi laf oyunu yapılıyor sandık ve yanıldık yanlız kartın voltajı 1.4 yani eskiye göre yükseltilmiş ama güç tüketimi olarak kötü yansımamış o testlerde gtx285 650mhz'de 4890 850 ve 970mhz'de test edilmiş 850mhz iken gtx275 ve gtx280'e benzer performans veriyor 970mhz iken geçiyor bu pek adil değil
Sanırım daha henüz uyanmamış olmalısınız. Yorumu dikkatlice tekrar okumanızı tavsiye ederim.
İlave edeyim Tesla serisi kartlar ünlü elektrik dehası Nikola Tesla dan esinlenerek isimlendirilmiştir. Kendisi Alternatif akımın mucidi olarak tanınır. Amerika da hayatını kanal kazarak sürdürmeye çalışırken aynı zamanda bir taraftan da buluşları için devrin en büyük bilim adamlarından biri olan ve aynı zamanda General Elektirik in kurucusu ve ampulun mucidi olarak bilinen Edison tarafından bile buluşları kabul görmeyip engellenmeye çalışılsa da hırvat asıllı bu bilim adamına Westinhouse firmasının sahibi ürettikleri her beygir motor için belirli bir yüzde ve yüklü miktarda patent hakkı ödenerek sahip çıkılmış daha sonra da Niagara Şelalesinde üretilen elektriği yine General Elektirik & Westinghouse ortaklığı şehir şebekesine taşımakla bir bakıma Tesla en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirmiş.
Ayrıca Tesla'nın doğru bir şekilde yaklaşıldığında 300.000 volt elektiriğin bile insana zarar vermeyeceği tezleri vardır. Bir diğer önemli nokta Tesla'nın deprem ve iklimlendirme makinaları ürettiği veya üzerinde çalıştığı ve belirli bir seviyeye geldiği rivayet edilmektedir.
Bu yukarıdaki bilgiler Cuda platformunda kullanılan Tesla serisi ekran kartlarının isminin nereden geldiği ile ilgili özet bilgidir. CUDA hakkındaki araştırma ve yorumlaraıma burada değinmeyeceğim zira insanlar ya okumuyor veya sizin gibi okusa da tam olarak anlayamayabiliyor.
nvidia nın atiden farkı sadece %10-15 daha hızlı olmasıdır (o da astronomik fiyatlar )
kararı siz verin......