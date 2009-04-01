AMD-ATi: Yeniden isimlendirmiyoruz, yeni teknoloji üretiyoruz

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini yarın yapacağı resmi lansmana paralel olarak satışa sunacak olan AMD-ATi yeni modelinin yanı sıra önümüzdeki Mayıs ayında kullanıma sunacağı Radeon HD 4700 serisi ile teknoloji liderliği konusunda sektöre yön vermeye devam edeceğini iddia ediyor. Hazırladığı bir dökümanda Nvidia'nın mevcut stratejisini eleştiren AMD-ATi rakip Nvidia gibi yeniden isimlendirme yerine yeni teknolojiler üretme stratejisini benimsediklerini belirtiyor.

Firmanın açıklamaları göre, 2007'nin son çeyreğinde Nvidia var olan mimari anlayışını taşıyan, farklı olaraksa 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GeForce 8800GT modelini kullanıma sunduğunu aynı dönemde kendisinin ise yeni bir mimariye sahip olan aynı zamanda dünyanın hem 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan hem de DirectX 10.1 desteği sunan ilk ekran kartı ailesi olarak Radeon HD 3800 serisini kullanıma sunduğunu belirtiyor. Bununla yetinmeyen AMD-ATi'nin ikinci hedefi de GeForce 9800GT oldu.

AMD-ATi geçtiğimiz sene Haziran ayında yine yeni bir mimariye sahip olan Radeon HD 4800 serisini kullanıma sunduklarını bu seri ile birlikte hem GDDR5 bellek teknolojisini kullanan hem de TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan dünyanın ilk ekran kartı çözümlerini kullanıcılarla buluşturduklarını ifade ediyor. Buna karşılık firma, rakibi Nvidia'nın ise temelde GeForce 8800GT'den daha farklı olmayan ancak yeni bir çıkartma taşıyan GeForce 9800GT modelini pazara sunarak yeniden isimlendirmeye devam ettiğini belirtiyor.

Hazırlanan dökümandaki üçüncü örnek ise Mayıs ayında kullanıma sunulacak Radeon HD 4700 serisiyle ilgili. AMD-ATi üretim teknolojilerine geçiş konusunda 55nm'den sonra 40nm fabrikasyon sürecine de ilk geçen firma olduklarını belirtilirken Radeon HD 4700 serisinin aynı zamanda ikinci jenerasyon GDDR5 bellek teknolojisini ve üçüncü jenerasyon DirectX 10.1 desteğini içereceğini belirtirken rakibi Nvidia'nın ise GeForce 9800GT'yi bir kez daha yeniden isimlendirerek GeForce GTS 240 yapıp yapmamayı düşündüğünü belirtiyor.

Bakalım Nvidia rakibi AMD-ATi'nin "Yenilikçilik vs. Yeniden İsimlendirme" yaklaşımı altında yaptığı bu açıklamaya cevap verecek mi, bunu bekleyip göreceğiz.