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AMD-ATi yeniden liderlik koltuğunda: HD 5970 çıktı!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi yeniden liderlik koltuğunda: HD 5970 çıktı!
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Ve GeForce GTX 295'in yaklaşık 11 ay süren performans liderliği ATi Radeon HD 5970'in resmi olarak duyurulmasıyla birlikte sona erdi. Eylül ayında duyurduğu ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sürmeye başlayan AMD, Cypress GPU'sunun dünyanın en güçlü GPU'su olarak tanımlamış, performans liderliği için Hemlock kod adlı yeni bir "X2" modelinin yolda olduğunu açıklamıştı. Uzunca bir süre ATi Radeon HD 5870 X2 olarak çıkacağı düşünülen ekran kart Radeon HD 5970 adı altında bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunulmuş durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, sergilediği performansla liderlik tacını yeniden AMD'ye getirmeyi başarıyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 3200x paralel işlem birimiyle geliyor. Tasarım anlamında Radeon HD 5870 ile benzer özelliklere sahip olan ancak kullanılan baskılı devre itibariyle şu an pazarın en uzun son kullanıcı odaklı grafik kartı unvanını da ele geçiren ekran kartının yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç tükettiği açıklandı. 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve 256GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu belirtilen yeni ekran kartında, GPU'lar arası haberleşme için PCIe 2.1 spesifikasyonuyla uyumlu ikinci jenerasyon PLX köprü yongası kullanılıyor. 4.3 milyar transistöre sahip olan ATi Radeon HD 5970'da 160 adet doku ünitesine ve 64x ROP birimine yer veriliyor.

Hız aşırtma için tasarlandığı ve sahip olduğu yüksek performansa ek olarak ciddi bir overclock potansiyeli barındırdığı ve farklı soğutma senaryolarında 1GHz'in üzerinde GPU ve 6GHz seviyesinde bellek hızlarına erişebileceği belirtilen çift grafik işlemcili yeni model destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. 599$ seviyesinden satışa sunduğu ATi Radeon HD 5970 modeliyle yılı lider kapatması kuvvetle muhtemel görünen AMD'ye karşı Nvidia'nın çalışmaları devam eden Fermi tabanlı yeni nesil GeForce serisi ile neler yapacağını ise zaman gösterecek.

AMD-ATi yeniden liderlik koltuğunda: HD 5970 çıktı!
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Erasmus78 10 yıl
Benim iyice kafam karisti.
tomshardware.com/...
Toms'un incelemesinde; GTX295, 2560x1600 çözünürlük ve maksimum kalite ayarlarında yapılan oyun testlerinin tam dört tanesinde "0" çekmiş.
Muhtemelen Nvidia'nın kronik bellek yönetiminden dolayı böyle. Ben artık bu problemi çözdüler sanıyordum.
Tam rezillik ya! 8800GTS 320Mb den beri düzeltilmez mi bir problem ya!
Aynı problem Fermi'de de devam edecekse Nvidia yapmasın bu işi. Kepazelikten başka bir şey değil!
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Deathburn 10 yıl
arkadaşlar önümüzdeki hafta içinde sanırım vatanbilgisayar topkapı şubesıne bırkac tane 5970 gelıcekmış bır arkadaşım calışıo o soyledı,sanırım fıyatı 1100 tl cıvardında olacakmış
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inviter1907 10 yıl
Oha beaaaaa
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ereninant 10 yıl
Arkadaşlar kart önümüzdeki pazartesi geliyor Türkiye'ye Datagate'in stoklarına giricek
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leop 10 yıl
Bu kartın stok sogutmayla 1000mhz gpu ile kullanılabiliyor olması beni almak için zorluyor. 725mhz te böyle uçuk sonuçlar atan, yeni bir performans segmenti yaratan bu kart 1000mhz ile kullanılabiliyor. Daha ne olsun.

Alıntı

Wow! 1.337V on the GPUs resulted in 980 MHz Core, 1300 MHz Memory.
All that with the stock cooler, fan speed let at default (yes it gets noisy).
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BlackBeasT 10 yıl
Tranway gibi E.kartı Teknik olarak olurda GT300 geçmese bile bu boyutuyla geçicegi kesin :D
Yeni E.kartı alırken PSUda yenilerdik bundan sonra pc KASAsınıda yenilegiz görünen o
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bilalMW 10 yıl
Tanrı'nın oyun dünyasındaki sopası.
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Miasmus 10 yıl
bu ne ya? ya teknoloji ilerlemiyor he ısıtıp ısıtıp kartları veriyorlar 3-5 cm uzatıyorlar bide.
Yakında İntel çıkar dünyanın en büyük mikroçipini yaptım diye (dikkat) :D
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H.E.B Sup 10 yıl
Tahmini 1 Aralığı bulur diyolar daha önceside olabilir.İstanbula gelcek partiye bağlı.
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DeepBlueTR 10 yıl
yaklaşık bir iki haftayı bulur o zaman. bende vatana geldiği zaman gidip almayı düşünüyorum.
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H.E.B Sup 10 yıl
Arkadaşlar nasipse TR deki ilk testlerden birini ben yapabilirim kartın ön siparişini verdim.Bu arada 4870 X2 satılık ilgilenenlere.Firmanın bana söylediği fiyat 1170YTL tabi fiyat sürekli dalgalanıyomuş.Hayırlısı bakalım gelince testleri hemen paylaşıcam sizlerle.
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DeepBlueTR 10 yıl
arkadaşım ne zaman gelecekmiş türkiye ye bu kart peki :)
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nirvanha 10 yıl
Ati yapması gerekeni yaptı , yoksa Fermi'yi geçeceği filan yoktu.Ati satabileceğini ancak satar bu dönemde.Ama streteji olarak Nvidia daha önde ,Nvidia 'da yapması gereken hamleyi zamanında yaptı.Yani tasarım değişikliğini zamanında gerçekleştirdi.Nvidia fermiyi çıkardığında Atiyi yine geçecektir lakin az bir farkla , ama olgunlaşmış II.'ci jenerasyon fermi'ler Ati'ye ancak küllerden bir örtü bırakıacaktır...Ha bu arada bu kart nba'de ilk beşlide oynar bu boyla :D
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Python 10 yıl
DH den video incelemesini bekliyoruz
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fod 10 yıl
nvidia batıcak diyenlere nasıl gülüyorum komik cidden
zaten acık ara fark atıyordu satıslarda kac senedir ,dx 11 oyunlar yok bu kartları alan %kaclık dilim ki ,cogunluk bekliyor oyunların cıkmasını zaten
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wrhost 10 yıl
295GTX 1.78 Teraflops 5970 4.68 Teraflops
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