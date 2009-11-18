AMD-ATi yeniden liderlik koltuğunda: HD 5970 çıktı!

Ve GeForce GTX 295'in yaklaşık 11 ay süren performans liderliği ATi Radeon HD 5970'in resmi olarak duyurulmasıyla birlikte sona erdi. Eylül ayında duyurduğu ATi Radeon HD 5870 modeliyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sürmeye başlayan AMD, Cypress GPU'sunun dünyanın en güçlü GPU'su olarak tanımlamış, performans liderliği için Hemlock kod adlı yeni bir "X2" modelinin yolda olduğunu açıklamıştı. Uzunca bir süre ATi Radeon HD 5870 X2 olarak çıkacağı düşünülen ekran kart Radeon HD 5970 adı altında bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunulmuş durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, sergilediği performansla liderlik tacını yeniden AMD'ye getirmeyi başarıyor.
Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 3200x paralel işlem birimiyle geliyor. Tasarım anlamında Radeon HD 5870 ile benzer özelliklere sahip olan ancak kullanılan baskılı devre itibariyle şu an pazarın en uzun son kullanıcı odaklı grafik kartı unvanını da ele geçiren ekran kartının yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç tükettiği açıklandı. 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve 256GB/sn'lik bellek bant genişliği sunduğu belirtilen yeni ekran kartında, GPU'lar arası haberleşme için PCIe 2.1 spesifikasyonuyla uyumlu ikinci jenerasyon PLX köprü yongası kullanılıyor. 4.3 milyar transistöre sahip olan ATi Radeon HD 5970'da 160 adet doku ünitesine ve 64x ROP birimine yer veriliyor.
Hız aşırtma için tasarlandığı ve sahip olduğu yüksek performansa ek olarak ciddi bir overclock potansiyeli barındırdığı ve farklı soğutma senaryolarında 1GHz'in üzerinde GPU ve 6GHz seviyesinde bellek hızlarına erişebileceği belirtilen çift grafik işlemcili yeni model destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor. 599$ seviyesinden satışa sunduğu ATi Radeon HD 5970 modeliyle yılı lider kapatması kuvvetle muhtemel görünen AMD'ye karşı Nvidia'nın çalışmaları devam eden Fermi tabanlı yeni nesil GeForce serisi ile neler yapacağını ise zaman gösterecek.
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tomshardware.com/...
Toms'un incelemesinde; GTX295, 2560x1600 çözünürlük ve maksimum kalite ayarlarında yapılan oyun testlerinin tam dört tanesinde "0" çekmiş.
Muhtemelen Nvidia'nın kronik bellek yönetiminden dolayı böyle. Ben artık bu problemi çözdüler sanıyordum.
Tam rezillik ya! 8800GTS 320Mb den beri düzeltilmez mi bir problem ya!
Aynı problem Fermi'de de devam edecekse Nvidia yapmasın bu işi. Kepazelikten başka bir şey değil!
Alıntı
Wow! 1.337V on the GPUs resulted in 980 MHz Core, 1300 MHz Memory.
All that with the stock cooler, fan speed let at default (yes it gets noisy).
Yeni E.kartı alırken PSUda yenilerdik bundan sonra pc KASAsınıda yenilegiz görünen o
Yakında İntel çıkar dünyanın en büyük mikroçipini yaptım diye (dikkat) :D
zaten acık ara fark atıyordu satıslarda kac senedir ,dx 11 oyunlar yok bu kartları alan %kaclık dilim ki ,cogunluk bekliyor oyunların cıkmasını zaten
Şuanki tüm inceleme yapan sitelerin linkleri:
hardwarezone.com/...
pcper.com/...
driverheaven.net/...
guru3d.com/...
hardwarecanucks.com/...
legionhardware.com/...
techpowerup.com/...
hothardware.com/...
techpowerup.com/...
tomshardware.com/...
hexus.net/...
anandtech.com/...
firingsquad.com/...
neoseeker.com/...
hardocp.com/...
techspot.com/...
tweaktown.com/...
pcgameshardware.com/...
benchmarkreviews.com/...
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