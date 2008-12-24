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AMD-ATi'nin GDDR5 bellekli Mobility Radeon HD 4870 modeli yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin GDDR5 bellekli Mobility Radeon HD 4870 modeli yolda
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Mobility Radeon HD 3000 Serisi

Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4800 serisi ile yılın ikinci yarısına hızlı giren ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran AMD-ATi benzer bir başarıyı dizüstü bilgisayar pazarında da tekrarlamayı hedefliyor. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Mobility Radeon HD 4870 için artık geri sayım başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mobil grafik çözümünün HD 4870 ile oldukça benzer olacağı ifade ediliyor.

AMD-ATi'nin M98 kod adıyla geliştirdiği yeni grafik çözümü için hacimli üretimin yakın zamanda başlaması ve 2009 ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda da GDDR5 bellekli grafik çözümlerinin kullanılması bekleniyor. Evet GDDR5 bellek diyoruz çünkü gelen bilgilere göre, aynı masaüstünde olduğu gibi dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Mobility Radeon HD 4870'de de GDDR5 bellek yongalarına yer verilecek.

Muhtemelen "Desktop Replacement" segmentinde yer alan ve ultra-taşınabilirlikten öte masaüstü bilgisayarların performansını taşınabilir bir yapı içerisinde sunmak üzere hazırlanan dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Mobility Radeon HD 4870'in saat hızları dizüstü bilgisayarların pil ömrü ve ısı sorunu gibi nedenlerden ötürü masaüstü varyasyonundan daha düşük olabilir. Peki ne kadar düşük?

İfade edilen detaylara göre, M98 kod adlı Mobility Radeon HD 4870'in grafik işlemcisi 500MHz'de, Qimonda tarafından üretilecek GDDR5 yongalarının ise 2800MHz civarı bir hızda çalışması bekleniyor. Tabii AMD-ATi tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmadığı için kesinleşen saat hızları hakkında bir süre daha beklemek gerekecek. Öte yandan Alienware gibi sistem üreticileri Crossfire teknolojisini de değerlendirebilir.

Hatırlanacağı üzere Alienware geçtiğimiz aylarda AMD-ATi'nin Mobility Radeon HD 3870'in çiftine yer verilen Crossfire destekli ilk dizüstü bilgisayarını duyurmuştu. Mobility Radeon HD 4870 için de Crossfire kurulumları söz konusu olabilir zira AMD-ATi yeni modeliyle Nvidia'nın GeForce 9800M serisini gözüne kestirmiş durumda ve Nvidia GeForce 9800M jenerasyonu için SLI kurulumuna da olanak tanımakta.


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Tr@mmler 10 yıl
800 paralel işlem birimi ile çok ısınan bu kartı acaba laptop da nasıl soğutacaklar...hd4650, 4670 ve 4830 gibi kartları mobile yapsalar tadından yenmez...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nasıl soğutacaklar bunu laptobun içnde merak ettim :D
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dennjS 10 yıl
iyi güzel geliyorda çok geç geliyor yahu
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Knisath 10 yıl
Notebooklarda extreme'in ötesine geçmiş oldular böylelikle.Batarya süresini düşünen hiç bir üretici yok gibi?
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fright 10 yıl
İyide notebook batarya süresi ne olacak oyle kocaman bataryalar mı takacaklar, çıkıntılı.O halde bile 2.5 saat. Zati oyun oynamak isteyen masaüstü toplar.Bunun olduğu bi laptop en aşağı 2500 ytl olacak ben zati o paraya gayet ii bi sistem toplarım ekran kartıda 4870x2 olur. bi tane nettop alırım oda yanımda gezer...(Çünkü bu ekran kartını laptoplarda 17"lik modellere takıyorlar, oda yanında bilgisayar kasası gezdirmek gibi.)
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ali277 10 yıl
ucuz olursa takarık :D
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DarkSidesOfMe 10 yıl
çok iyi haber hemen üst segment notebook larda yerini alacaktır
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mhamadko 10 yıl
artik 4870 li laptop aliriz
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seven44 10 yıl

Orjinalden alıntı: mhamadko

artik 4870 li laptop aliriz


Bide intel t9600 olacak tadından yenmez valla
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