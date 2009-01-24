AMD bazı Athlon X2 modellerinde de fiyat indirimine gitti

Intel'in Core 2 Quad serisinde indirime gitmesini takibinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 920 ve Phenom II X4 940 Black Edition modellerinde sırasıyla 40$ ve 50$'lık fiyat indirimi yapan AMD, Phenom II serisine ek olarak bazı Athlon X2 modellerinde de fiyatları indirdi. Yapılan indirimle birlikte Athlon X2 5200 modelinin fiyatı %13,64'lük düşüşle 66$'dan 57$'a, enerji verimliliği serisine dahil olan Athlon X2 5050e'nin fiyatı %1.64'lük indirim ile 60$'a ve yine enerji verimli işlemci serisinde yer alan Athlon X2 4850e'nin fiyatı da %8.20'lik indirim ile 61$'dan 56$'a çekildi.

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