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AMD bazı Athlon X2 modellerinde de fiyat indirimine gitti

10 yıl
17,9b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Core 2 Quad serisinde indirime gitmesini takibinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 920 ve Phenom II X4 940 Black Edition modellerinde sırasıyla 40$ ve 50$'lık fiyat indirimi yapan AMD, Phenom II serisine ek olarak bazı Athlon X2 modellerinde de fiyatları indirdi. Yapılan indirimle birlikte Athlon X2 5200 modelinin fiyatı %13,64'lük düşüşle 66$'dan 57$'a, enerji verimliliği serisine dahil olan Athlon X2 5050e'nin fiyatı %1.64'lük indirim ile 60$'a ve yine enerji verimli işlemci serisinde yer alan Athlon X2 4850e'nin fiyatı da %8.20'lik indirim ile 61$'dan 56$'a çekildi.


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maviay1980 10 yıl
wurtz işlemcinin fiyatlarını açıklamış amd gel bak bi vatancomputerda ne kadara satulıyo x3 ile x2 yi tartışmıyoz..
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maviay1980 10 yıl
X2 6000+ Daha halen 100$üstünde satılıyo nasıl iş anlamadım...
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wurtz 10 yıl

Orjinalden alıntı: maviay1980

X2 6000+ Daha halen 100$üstünde satılıyo nasıl iş anlamadım...


Tom's Hardware de yapılan inceleme neden hala pahalı olduğunu gösteriyor aslında. 65nm teknolojisini kullanmasına rağmen çekirdek hızı biraz önde olmasını sağlıyor 6000+ ve 6400+ serisinin.

Konu : Phenom X3 8450, Athlon x2 6400+ dan %15 daha yavaş!!!
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natcenk 10 yıl
athlonx2 ler çift çekirdeklilerin uygun olanları ve gayette güzel perfornmansları var
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sky@net 10 yıl
ya tamam islemciler ucuzluyor bu bir gercek fakat anakartlar cok pahalli ya , zamaninda atlon xp icin nforce 2 cipsetli sifir anakarti 40+kdv ye almistim. Hemde daha o zamanlarda x2 lerin adi duyulmustu ama piyasaya cikmamisti... ne olacak bu anakartlarin fiyati
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Aynen katılıyorum ve ayrıca sunu ekliyim enerji konusunda amd cok hesablı düsük enerji tüketiyor islemcileri.Düsük bütcede amd 1 numara.Tabi sunu da belirtmekte fayda var, insanlar artık bu zamanda pc aldık mı bari cift cekirdek olsun diyorlar orda da intel öne cıkıyor.
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mercanlee 10 yıl
yeterki düşsünde biz birleşir senin 139$ ı öderiz :)
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mamad 10 yıl
Yakında 10$'a çift çekirdek işlemci alabileceğiz sanırım.


Bu kriz günlerinde bu fiyatlarla amd, intel'e nal toplattıracak galiba.


Haber için teşekkürler.
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ali277 10 yıl
Orjinalden alıntı: mamad

Yakında 10$'a çift çekirdek işlemci alabileceğiz sanırım.


Bu kriz günlerinde bu fiyatlarla amd, intel'e nal toplattıracak galiba.


Haber için teşekkürler.






10$ :D biz görebilirmiyiz acep :D


güzel fiyatlar
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