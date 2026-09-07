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    AMD, Halo Station ile bombayı patlattı: 1 trilyon parametreli AI yerelde çalışacak

    AMD, 1 trilyondan fazla parametreli yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırmak için 96 çekirdekli Threadripper ve 576 GB HBM3E belleğe sahip Halo Station'ı tanıttı.

    AMD bombayı patlattı: 1 trilyon parametreli AI yerelde çalışacak Tam Boyutta Gör
    AMD, IFA 2026 kapsamında Threadripper Halo Station adlı yeni iş istasyonunu duyurdu. Sıvı soğutmalı yapıya sahip sistemin alametifarikası ise bulut servislerine ihtiyaç duymadan 1 trilyondan fazla parametreye sahip yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırmak üzere tasarlanmış olması.

    Donanımda iddialı

    Halo Station'ın merkezinde 96 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 9995WX işlemci bulunuyor. Sistem, buna dört adede kadar Instinct MI350P hızlandırıcı eklenmesine imkan tanıyor. AMD, IFA'da iki hızlandırıcılı bir sistem sergilerken, dört kartlı tam yapılandırmanın toplam 576 GB HBM3E belleğe ulaşacağını açıkladı.

    AMD bombayı patlattı: 1 trilyon parametreli AI yerelde çalışacak Tam Boyutta Gör
    Şirket, bu bellek kapasitesinin 1 trilyon parametreli bir yapay zeka modelini doğrudan sistem üzerinde barındırmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Böylece geliştiriciler büyük modelleri bir bulut hizmetine göndermek yerine kendi iş istasyonlarında çalıştırabilecek.

    IFA'da gösterilen iki kartlı yapılandırmada ise toplam 288 GB HBM3E bellek bulunuyor. Her bir Instinct MI350P, 144 GB HBM3E bellek ve 4 TB/s bellek bant genişliği sunuyor. AMD, MI350P'nin 4 TB/s bant genişliğinin herhangi bir LPDDR5X çözümünden 14 kat daha yüksek olduğunu belirtiyor.

    Elektrik faturası “biraz” kabarabilir

    Halo Station'ın sunduğu yüksek hesaplama kapasitesi aynı zamanda önemli bir güç ve soğutma talebiyle birlikte geliyor. Her bir Instinct MI350P hızlandırıcının 600 watt'a kadar TBP talep ettiği belirtiliyor. AMD, hızlandırıcıların her birinin bağımsız olarak sıvı soğutmayla desteklendiğini de söylüyor. Threadripper işlemci için de ayrı bir sıvı soğutma sistemi kullanılıyor.

    Öte yandan sistemde kullanılan Threadripper PRO 9995WX, AMD'nin Zen 5 mimarisini temel alıyor. "Shimada Peak" kod adlı işlemci, 96 çekirdek ve 192 iş parçacığı sunuyor. İşlemcinin maksimum boost saat hızı ise 5,4 GHz seviyesine çıkıyor. İşlemci ayrıca 2 TB'a kadar DDR5 sistem belleğini destekliyor.

    Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

    AMD, Halo Station'ın fiyatını, satışa çıkış tarihini veya sistemin tüm teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Şirket ek olarak depolama seçenekleri, ağ bağlantısı özellikleri ve kasa seçenekleri hakkında da ayrıntı paylaşmadı. Sistemin doğrudan AMD tarafından mı satılacağı, yoksa iş istasyonu üreticileri ve sistem entegratörleri üzerinden mi sunulacağı da belirsizliğini koruyor.

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