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AMD Bulldozer mimarisiyle birlikte APM Boost teknolojisini de tanıtabilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Bulldozer mimarisiyle birlikte APM Boost teknolojisini de tanıtabilir
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmayı planlayan AMD, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikro-işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Zambezi işlemci ailesiyle masaüstüne gelmesi beklenen yeni nesil mikro-işlemci mimarisi, kimi kaynaklarca AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanan en radikal tasarım olarak telaffuz ediliyor. Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı Bulldozer mimarisiyle birlikte AMD, Intel'in Hyper-Threading ve Turbo teknolojilerine rakip olacak yeni özelliklere işlemcilerinde yer vermeyi planlıyor.

Bulldozer mimarisi ile çoklu izlek desteği sunması beklenen AMD'nin Intel'den farklı bir yol izleyerek tek çekirdekte iki yerine en az dörtlü izlek desteği sunabileceği dolayısıyla 4 çekirdekli bir Zambezi işlemcisinin Windows ortamında 16 çekirdekli olarak algılanabileceği konuşuluyor. Çoklu izlek desteği ile performansını ciddi şekilde arttırmayı planlayan AMD, APM Boost isimli yeni bir teknolojiyi de gündeminde tutuyor. Bilindiği üzere Intel'in Turbo Boost teknolojisi, işlemci kaynaklarını ve yazılım ihtiyacın kontrol ederek çekirdekleri dinamik olarak yönetiyor ve hızlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Bulldozer mimarisiyle birlikte 8 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurması beklenen AMD'nin ise APM Boost teknolojisiyle örneğin çift çekirdek desteği sunan bir uygulamada sadece iki çekirdeğin saat hızını arttırıp diğer çekirdekleri bekleme durumuna alabileceği ve böylece TDP seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadan uyumlu uygulamalarda yüksek performans sağlayabileceği konuşuluyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin, Scorpius platformu kapsamında 2011'de pazara sunulması bekleniyor.


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VenomS 9 yıl
am3r2 am3+ oluyor gene pinlerin yapıları değişecekse am2+ uymaya bilir ama uyarsa benim için çok iyi olur
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AndryTR 9 yıl
AM3r2 soket tipi AMD'nin yol haritasına göre AM3 soket sonrasında çıkacak olan ve temelde AM3 soket tipine benzer olacak ama bazı farklılıklar taşıyacak soket tipi. Bazı tahminlere göre pin sayısının artacağı, bazılarına göre HyperTransport hızının artacağı söyleniyor. Bu tahminlerin dışında gerçek olan tek şey AM3r2 (AM3 Revision 2) soket tipinin AM3 soket tipinin güncellenmiş hâli olması. Ayrıca başka bir söylentiye göre de tam DDR3 desteği olacak ve DDR2 denetçiler de böylelikle veda edecek. Yani çift bellek denetçisi yerine tek bellek denetçisi (DDR3) ile gelecek.

Yanlış hatırlamıyorsam 8xx serisi yonga setleri ile girecek hayatımıza. Ki 8xx serisi yonga setleri sadece DDR3 bellek desteğine sahip olacaklar.

Eğer yeni işlemcilerde sadece DDR3 desteği olacaksa AM2+ soket tipine destek vermemesi kuvvetle muhtemel. DDR3 bellek destekli bir AM2+ anakartınız varsa destek vermesi ihtimaller dahilinde. Destek verirse güzel olur, ama o zaman nasıl yeni yonga seti satacak orası da ayrı...
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Opeth 9 yıl
bence am2+ olur gibi amd yeni ne çıkardıysa geri dönüşümlü yapıyor, helal amd bu yolda devam
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groll 9 yıl
am3r2 noluyo ? am3 le farkı ne ?
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AndryTR 9 yıl
AMD Bulldozer mimarisiyle birlikte AM3r2 soket tipine destek verecek. Ayrıca AM3 desteği sunacağı söyleniyor. Yine de AM2+ desteği beklememek her şeye hazırlıklı olma adına yerinde olacaktır.
Öte yandan şahsî fikrim, Bulldozer serisinin sadece AM3 ve AM3r2 desteği olacağı yönünde...
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Batuist 9 yıl
AMD'in Ati gibi bir çıkış yapacağını düşünüyorum.. İnşallahta öyle olur..
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Towarscke 9 yıl
Bu islemcilerin de AM3 soketli anakartlarda kullanilmasini umut ediyorum... ama AM2+ destegi sunulursa iste o zaman yatip kalkip dua edecem AMD'ye...
Gerci imkansiz gibi geliyor ama tersine bir bilgi de yok...
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DISTURBED 9 yıl

Towarscke

Bu islemcilerin de AM3 soketli anakartlarda kullanilmasini umut ediyorum... ama AM2+ destegi sunulursa iste o zaman yatip kalkip dua edecem AMD'ye...

Gerci imkansiz gibi geliyor ama tersine bir bilgi de yok...

kesinlikle, am2+ desteği olursa alırım bi bulldozer bide 6*** serisi bakarım keyfime.
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fz18 9 yıl
AMD yine adına yakışanı yapacak.
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sendomi 9 yıl
sen ihtiyarlamışsın delikanlı aynı intel gibi
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dellino 9 yıl
AMD ve Intel hala devam eden küresel kriz nedeniyle yeni teknolojilerini erteliyormu?
Buldozer mimarisinin çıkacağı üç yıldır konuşuluyor. Ve ilk lansman tarihi 2010 olarak duyurlmuştu.
Keza Intel de yeni platformlarını 2011 e ertelemiş durumda.
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sgnr 9 yıl
Nerden bu kanıya vardın ihtiyar delikanlı?
APM Boost "napiyim 6 çekirdeği 8 çekirdeği programlar uyumlu değil ki" lafını ortadan kaldırabilir. In AMD,we trusted.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
yok bulldozer yok spider yok ejderha içi boş laflar bunnar AMD brak bu işleri ya :D
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yekoo 9 yıl
verimli işlemci kullanımı olacak kısaca.
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Çardakçı 9 yıl

hadi hayırlısı olsun ne diyelim. yalnız bu boost teknolojilerin kullanılabilmesi için işletim sistemine de rol düşüyor.işlem yük dağılımını iyi yapması lazım. Çekirdeklerin bekleme durumuna geçmesine izin vermeli. hem de performansı düşürecek kadar çok yüklenmemeli diğer çekirdeklere. Gerçi windows 7 bu konuda başaralı galiba . bu işlemciler başarılı olursa fusion platformları da başarılı olur sanıyorum.
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