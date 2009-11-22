AMD Bulldozer mimarisiyle birlikte APM Boost teknolojisini de tanıtabilir

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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte duyurmayı planlayan AMD, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikro-işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Zambezi işlemci ailesiyle masaüstüne gelmesi beklenen yeni nesil mikro-işlemci mimarisi, kimi kaynaklarca AMD tarafından şimdiye kadar hazırlanan en radikal tasarım olarak telaffuz ediliyor. Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığı Bulldozer mimarisiyle birlikte AMD, Intel'in Hyper-Threading ve Turbo teknolojilerine rakip olacak yeni özelliklere işlemcilerinde yer vermeyi planlıyor.

Bulldozer mimarisi ile çoklu izlek desteği sunması beklenen AMD'nin Intel'den farklı bir yol izleyerek tek çekirdekte iki yerine en az dörtlü izlek desteği sunabileceği dolayısıyla 4 çekirdekli bir Zambezi işlemcisinin Windows ortamında 16 çekirdekli olarak algılanabileceği konuşuluyor. Çoklu izlek desteği ile performansını ciddi şekilde arttırmayı planlayan AMD, APM Boost isimli yeni bir teknolojiyi de gündeminde tutuyor. Bilindiği üzere Intel'in Turbo Boost teknolojisi, işlemci kaynaklarını ve yazılım ihtiyacın kontrol ederek çekirdekleri dinamik olarak yönetiyor ve hızlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Bulldozer mimarisiyle birlikte 8 çekirdekli masaüstü işlemcilerini duyurması beklenen AMD'nin ise APM Boost teknolojisiyle örneğin çift çekirdek desteği sunan bir uygulamada sadece iki çekirdeğin saat hızını arttırıp diğer çekirdekleri bekleme durumuna alabileceği ve böylece TDP seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadan uyumlu uygulamalarda yüksek performans sağlayabileceği konuşuluyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin, Scorpius platformu kapsamında 2011'de pazara sunulması bekleniyor.