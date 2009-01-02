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AMD Business serisi 45nm işlemciler üzerinde çalışıyor

10 yıl
9,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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https://www.donanimhaber.com/images/image.aspx/haber/amd_business_45nmcpu_dh_fx57.jpg" width="500" height="380" />

Bir süre önce önce kurum ve kuruluşlara özel olarak Business serisi işlemcilerini de pazara sunmaya başlayan AMD, 45nm üretim teknolojisiyle birlikte seriyi devam ettirmeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın yeni modellerinde saat hızı 2.9GHz'e kadar çıkacak. Yeni serinin en yavaş temsilcisinin Athlon X2 B21 modeli olması beklenirken bu işlemci çift çekirdekli Regor çekirdeğini temel alacak ve 2.7GHz'de çalışacak.

Isıl güç tasarımının 65 watt olacağı belirtilen ve seviye 2 bellek miktarının 2MB olduğu ifade edilen Athlon X2 B21 modelinin 2.9GHz'de çalışan B23 modeli de gelecek. AMD ayrıca üç çekirdekli Phenom II X3 B71 modelini de tanıtacak. Heka kod adlı işlemci, 2.8GHz'de çalışacak ve 1.5MB L2 ve 6MB'lık seviye 3 bellek birimine sahip olacak. Ayrıca aynı segmentte Phenom II X3 B73 kodlu 2.8GHz'lik modelde kullanıma sunulacak.

Üç çekirdekli Business işlemcilerinin en azından detayları beliren modellerinde ısıl güç tasarımının 95 watt olması beklenirken ve dört çekirdekli modeller de hazırlayacak. Detayları gün ışığına çıkan işlemcilerinde Phenom II X4 B91 2.6GHz'de, Phenom II X4 B93 ise 2.8GHz'de çalışacak. 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak dört çekirdekli 45nm işlemcilerin ısıl güç tasarımları yani TDP seviyelerinin 95 watt olacağı belirtilmekte.

Fiyatları henüz netleşmemekle birlikte Business serisi 45nm AMD işlemcilerinin yılın üçüncü çeyreği ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.


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VenomS 10 yıl
beyler şu Business serisi işlemcilerin farkları nelerdir
bilen varmı?
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WinteR 10 yıl

Orjinalden alıntı: VenomS

beyler şu Business serisi işlemcilerin farkları nelerdir
bilen varmı?



AMD'nin verilerine göre farkı fiyatı.
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StreamRolleR 10 yıl
sadece lol var olan phemonlarına yoğunlaşsa da ii olr
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Chris Brown 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
Isıl güç tasarımının 65 watt olacağı belirtilen ve seviye 2 bellek miktarının 2MB olduğu ifade edilen Athlon X2 B21 modelinin 2.9GHz'de çalışan B23 modeli de gelecek.



Orjinalden alıntı: fx57
Detayları gün ışığına çıkan işlemcilerinde Phenom II X4 B91 2.6GHz'de, Phenom II X4 B93 ise 2.8GHz'de çalışacak. 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak dört çekirdekli 45nm işlemcilerin ısıl güç tasarımları yani TDP seviyelerinin 95 watt olacağı belirtilmekte.



Orjinalden alıntı: fx57
Fiyatları henüz netleşmemekle birlikte Business serisi 45nm AMD işlemcilerinin yılın üçüncü çeyreği ile birlikte satışa sunulması bekleniyor


işte bu , amd gözüme girmeye başladı tekrar
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max975 10 yıl
ee bakalım piyasaya nasıl bir etki yaratacak
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fatihcanery 10 yıl
amd bence planı bozup artık daha atik davransa iyi olur
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Confusion 10 yıl
Isıl güç tasarımının 65 watt olacağı belirtilen ve seviye 2 bellek miktarının 2MB olduğu ifade edilen Athlon X2 B21 modelinin 2.9GHz'de çalışan B23 modeli de gelecek.


45nm 2mb l2 ve 2.9ghz tam aradığım işlemci
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Wilson Fisk 10 yıl
Detayları gün ışığına çıkan işlemcilerinde Phenom II X4 B91 2.6GHz'de, Phenom II X4 B93 ise 2.8GHz'de çalışacak. 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak dört çekirdekli 45nm işlemcilerin ısıl güç tasarımları yani TDP seviyelerinin 95 watt olacağı belirtilmekte.


aha yaptilar sonunda diye diye ama 95w anakartlara bios cikarma zahmetine girmiyor firmalar 790gx satacaklar tabi.95w icin business mi alacaz yani bunlar daha pahali oluyor ama olayi nedir bilmiyorum teminat mektubu filan mi veriyorlar yaninda?
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