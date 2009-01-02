AMD Business serisi 45nm işlemciler üzerinde çalışıyor

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Bir süre önce önce kurum ve kuruluşlara özel olarak Business serisi işlemcilerini de pazara sunmaya başlayan AMD, 45nm üretim teknolojisiyle birlikte seriyi devam ettirmeyi planlıyor. Gelen yeni bilgilere göre firmanın yeni modellerinde saat hızı 2.9GHz'e kadar çıkacak. Yeni serinin en yavaş temsilcisinin Athlon X2 B21 modeli olması beklenirken bu işlemci çift çekirdekli Regor çekirdeğini temel alacak ve 2.7GHz'de çalışacak.

Isıl güç tasarımının 65 watt olacağı belirtilen ve seviye 2 bellek miktarının 2MB olduğu ifade edilen Athlon X2 B21 modelinin 2.9GHz'de çalışan B23 modeli de gelecek. AMD ayrıca üç çekirdekli Phenom II X3 B71 modelini de tanıtacak. Heka kod adlı işlemci, 2.8GHz'de çalışacak ve 1.5MB L2 ve 6MB'lık seviye 3 bellek birimine sahip olacak. Ayrıca aynı segmentte Phenom II X3 B73 kodlu 2.8GHz'lik modelde kullanıma sunulacak.

Üç çekirdekli Business işlemcilerinin en azından detayları beliren modellerinde ısıl güç tasarımının 95 watt olması beklenirken ve dört çekirdekli modeller de hazırlayacak. Detayları gün ışığına çıkan işlemcilerinde Phenom II X4 B91 2.6GHz'de, Phenom II X4 B93 ise 2.8GHz'de çalışacak. 2MB L2 ve 6MB L3 belleğe sahip olacak dört çekirdekli 45nm işlemcilerin ısıl güç tasarımları yani TDP seviyelerinin 95 watt olacağı belirtilmekte.

Fiyatları henüz netleşmemekle birlikte Business serisi 45nm AMD işlemcilerinin yılın üçüncü çeyreği ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.