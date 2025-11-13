AMD, Nvidia’ya nefes aldırmıyor: 2026’da Instinct MI400, 2027’de MI500 geliyor

Şirket, MI400’ü Nvidia’nın yeni nesil “Vera Rubin” GPU’larına doğrudan rakip konumlandırıyor. AMD’nin iç değerlendirmelerine göre Instinct MI400, rakibine kıyasla 1,5 kat daha fazla bellek kapasitesi ve 1,5 kat daha yüksek ölçekleme bant genişliği sunarken FP4/FP8 hesaplama gücü ve bellek bant genişliği açısından eşdeğer seviyede olacak.
Tıpkı Nvidia gibi AMD de her yıl yeni ürünlerle AI dünyasını destekleyecek. Nvidia “standart” ve “Ultra” GPU döngüsüne sahip. AMD tarafında ise MI400 serisinden sonra, 2027 yılında MI500 serisini göreceğiz. AMD, MI500 ile birlikte yeni nesil hesaplama, bellek ve bağlantı teknolojilerini devreye sokarak yapay zeka sunucularında “bir sonraki büyük sıçramayı” hedefliyor. Şirketin planına göre Instinct MI500 serisi veri merkezi AI raflarını güçlendirecek ve hem performans hem de verimlilik açısından “oyun değiştirici” bir seviyeye ulaşacak.