    AMD, Nvidia’ya nefes aldırmıyor: 2026’da Instinct MI400, 2027’de MI500 geliyor

    AMD, 2026’da CDNA 5 mimarili Instinct MI400 serisini, 2027’de ise MI500 hızlandırıcılarını piyasaya çıkaracak. Yeni GPU’lar, HBM4 belleği ve 40 PFLOP gücüyle Nvidia’ya doğrudan rakip olacak.

    AMD büyük oynuyor: 2026’da Instinct MI400, 2027’de MI500 geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka hızlandırıcı pazarında Nvidia’nın üstünlüğüne meydan okumaya hazırlanıyor. Şirket, Finansal Analist Günü 2025 etkinliğinde duyurduğu Instinct MI400 ve MI500 serileriyle veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında büyük bir sıçramaya imza atmayı hedefliyor.

    Instinct MI400 ve MI500 geliyor

    Yapılan açıklamaya göre AMD’nin MI400 serisi, 2026’da piyasaya çıkacak ve CDNA 5 mimarisi üzerine inşa edilecek. Seride iki ana model yer alacak. Serideki MI455X, büyük ölçekli AI eğitimi ve çıkarım (inference) işlemlerine odaklanırken MI430X ise yüksek performanslı hesaplama (HPC) ve egemen yapay zeka uygulamaları için optimize edilecek. MI430X, donanımsal FP64 desteği ve CPU+GPU hibrit hesaplama kabiliyetleriyle öne çıkacak.
    Yeni nesil Instinct GPU’lar, bellek tarafında da ciddi bir gelişim vadediyor. MI400 serisi, mevcut MI350 serisine kıyasla yüzde 50 daha fazla bellek kapasitesi sunarak 288 GB HBM3E’den 432 GB HBM4 standardına geçiyor. Ayrıca HBM4 belleğin 19,6 TB/sn’lik bant genişliği önceki neslin 8 TB/sn seviyesini neredeyse iki buçuk katına çıkarıyor. Bu da büyük dil modelleri ve karmaşık yapay zeka işlemleri için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.
    AMD’nin açıkladığı verilere göre MI400 serisi 40 PFLOP (FP4) ve 20 PFLOP (FP8) performansına ulaşacak. Bu değerler, MI350’ye kıyasla hesaplama gücünde iki kat artış demek. GPU ayrıca her bir yonga başına 300 GB/sn ölçekleme bant genişliği sunacak ve standart tabanlı raf ölçekli ağ protokollerini (UALoE, UAL, UEC) destekleyecek.

    Şirket, MI400’ü Nvidia’nın yeni nesil “Vera Rubin” GPU’larına doğrudan rakip konumlandırıyor. AMD’nin iç değerlendirmelerine göre Instinct MI400, rakibine kıyasla 1,5 kat daha fazla bellek kapasitesi ve 1,5 kat daha yüksek ölçekleme bant genişliği sunarken FP4/FP8 hesaplama gücü ve bellek bant genişliği açısından eşdeğer seviyede olacak.

    Tıpkı Nvidia gibi AMD de her yıl yeni ürünlerle AI dünyasını destekleyecek. Nvidia “standart” ve “Ultra” GPU döngüsüne sahip. AMD tarafında ise MI400 serisinden sonra, 2027 yılında MI500 serisini göreceğiz. AMD, MI500 ile birlikte yeni nesil hesaplama, bellek ve bağlantı teknolojilerini devreye sokarak yapay zeka sunucularında “bir sonraki büyük sıçramayı” hedefliyor. Şirketin planına göre Instinct MI500 serisi veri merkezi AI raflarını güçlendirecek ve hem performans hem de verimlilik açısından “oyun değiştirici” bir seviyeye ulaşacak.

