AMD CEO'su açıkladı: Yapay zekâ işlemci talebini körüklüyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde yapay zekâ yatırımları hız kesmeden sürerken, hem CPU hem GPU pazarında büyük bir büyüme yaşanıyor. AMD CEO'su Lisa Su ise, şirketin son finansal sonuçlarının ardından yapay zekâ pazarına dair önemli değerlendirmeler paylaştı. Su'ya göre yapay zeka, GPU pazarını daraltmak yerine fayda sağlıyor.

CPU talebi GPU'ya rakip değil

Lisa Su'ya göre yapay zekâ artık sadece hızlandırıcı GPU'lardan ibaret değil. Yeni nesil iş yükleri; veri işleme, orkestrasyon ve paralel görev yönetimi gibi alanlarda CPU'lara çok daha fazla rol yüklüyor. Bu da sunucu tarafında işlemci talebini doğrudan artırıyor. Sektörde son dönemde tartışılan en önemli konulardan biri, CPU talebindeki artışın GPU pazarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği. Ancak AMD cephesi bu görüşe katılmıyor.

Lisa Su, CPU tarafındaki büyümeyi "GPU pazarına eklenen yeni talep" olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle şirket, CPU ve GPU'nun birbirinin yerini almadığını, aksine aynı sistem içinde daha dengeli ve yoğun şekilde kullanılmaya başlandığını düşünüyor. Özellikle büyük ölçekli veri merkezlerinde CPU'ların, GPU kümelerini yöneten "baş düğüm" rolü daha kritik hale gelmiş durumda.

Geçmişte veri merkezlerinde CPU-GPU oranı genellikle 1:4 veya 1:8 seviyelerindeyken, yeni dönemde bu dengenin hızla değiştiği belirtiliyor. Lisa Su, bu oranın 1:1 seviyesine yaklaşabileceğini, hatta bazı senaryolarda CPU sayısının GPU'ları geçebileceğini söylüyor. Bu değişimin arkasında ise tahmin yürütebileceğiniz gibi agentic AI yer alıyor. Otonom çalışan yapay zekâ ajanları, çok sayıda küçük görevi aynı anda yürüttüğü için CPU tarafında ciddi bir işlem gücü ihtiyacı oluşturuyor.

Pazar beklentisi yukarı çekildi

AMD, bu gelişmeler doğrultusunda sunucu CPU pazarı için büyüme beklentisini de ciddi şekilde artırdı. Şirket artık bu segmentin yıllık %35 büyüyerek yaklaşık 120 milyar dolarlık bir hacme ulaşabileceğini düşünüyor. Bu oran, önceki tahminlerin neredeyse iki katı.

