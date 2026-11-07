AMD CEO'su Lisa Su açıkladı: "Oyuncular ikinci planda"

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD, artan yapay zeka talebi doğrultusunda önceliğini veri merkezlerine kaydırdı. CEO Lisa Su, şirketin yeni stratejisini açıklarken oyun gelirlerinin yüzde 40 oranında düştüğünü belirtti. Toplam gelirin yüzde 63’ünü oluşturan veri merkezi faaliyetleri rekor kırarken, şirket gelecek dönemde yapay zeka donanımlarına ve sunucu işlemcilerine yatırım yapmaya devam edecek. Bu odak kayması, tüketici ekran kartı pazarında fiyat artışlarına yol açabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka donanımlarına yönelik artan talep doğrultusunda iş stratejisinde veri merkezlerine daha fazla ağırlık veriyor. Şirketin CEO'su Lisa Su, Yahoo Finance'e verdiği röportajda AMD'nin artık bir "veri merkezi öncelikli şirket" olduğunu söyledi. Bu açıklama, şirketin oyun donanımları ve tüketici ekran kartları tarafındaki konumuna ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

AMD'nin oyun gelirleri yüzde 40 geriledi

Lisa Su, veri merkezlerinin AMD'nin büyümesinde merkezi bir rol oynadığını belirterek, yapay zeka uygulamalarının daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Şirketin Instinct hızlandırıcıları ve Epyc sunucu işlemcilerine yönelik talep de finansal sonuçlara doğrudan yansıyor. AMD, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 97 artışla 13,4 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı.

Bu gelirin yaklaşık yüzde 63'ü veri merkezi faaliyetlerinden geldi. Buna karşılık oyun segmentinin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 düşerek 773 milyon dolara geriledi. Oyun tarafındaki düşüşte, yapay zeka veri merkezlerinin bellek ve diğer donanım bileşenlerine yönelik yoğun talebinin etkili olduğu belirtiliyor. Bu talep, tüketici ekran kartlarında kullanılan bileşenlerin maliyetlerini ve tedarik koşullarını da etkiliyor.

Lisa Su, veri merkezi faaliyetlerinin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 büyümesini beklediklerini söyledi. CEO ayrıca şirketin gelecek yıl bu iş kolundaki gelirini iki kattan fazla artırmayı hedeflediğini belirtti.

AMD, yapay zeka yatırımlarına odaklanıyor

Su, büyük teknoloji şirketlerinden gelen yapay zeka donanımı talebine karşı üretim kapasitesini ve tedarik imkanlarını genişletmek istediklerini de ifade etti. AMD'nin uzun vadeli planlamasında üç ila beş yıllık bir perspektif bulunduğunu belirten CEO, şirketlerin gelecekteki işlem gücü ihtiyacını karşılamak için bugünden yatırım yapması gerektiğini savundu.

Bu yaklaşım, AMD'nin tüketici ekran kartları tarafında kısa vadede daha fazla kaynak ayıracağına dair güçlü bir işaret sunmuyor. Şirketin rakibi Nvidia da gelirlerinin büyük bölümünü yapay zeka donanımlarından elde ediyor. Nvidia'nın 2027 mali yılının ikinci çeyreğinde açıkladığı 89,02 milyar dolarlık veri merkezi geliri, toplam gelirinin yüzde 92,5'ine karşılık geliyor.

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İki şirketin de yapay zeka pazarına yönelmesi, tüketici ekran kartı pazarının geleceği açısından önemli bir değişime işaret. Özellikle bellek ve diğer bileşenlere yönelik talebin artması, oyuncuların yeni ekran kartlarına erişimini ve fiyatları etkilemeye devam edebilir.

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