AMD CEO'su Lisa Su: "Küresel hesaplama ihtiyacı 10.000 kat artacak"

Tam Boyutta Gör Yarı iletken pazarında kıyasıya rekabet sürerken, AMD gelirlerinin çoğunu oluşturan tüketici CPU ve GPU'ların yerini artık veri merkezi istemcileri aldı. Son olarak AMD CEO'su Lisa SU, CES 2026 kapsamında gelecek yıllardaki yapay zeka hesaplama ihtiyacı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek beş yıl, bilgi işlemde kırılma noktası olacak.

AMD CEO'su Lisa Su: "YottaScale çağının eşiğindeyiz"

Lisa Su’nun verdiği rakamlar, dönüşümün boyutunu net şekilde gösteriyor. Su, önümüzdeki beş yıl içinde küresel bilgi işlem ihtiyacının 2022 seviyelerine kıyasla yaklaşık 10.000 kat artacağını ve sektörün "YottaScale" olarak tanımlanan yeni bir performans dönemine gireceğini söylüyor.. Bu ölçek, on yottaFLOPS seviyesinde yapay zekâ hesaplama gücünü zorunlu kılıyor.

Bu artış yalnızca bulut veri merkezleriyle sınırlı değil. Yapay zekânın, uç sistemler, kişisel bilgisayarlar, sağlık, uzay ve endüstriyel uygulamalar gibi çok geniş bir alana yayılması, talebi doğrudan yukarı çekiyor. AMD'ye göre bu durum, hızlandırıcılar ve raf ölçekli çözümler için toplam adreslenebilir pazarın ciddi biçimde büyümesine yol açıyor.

AMD'nin CES sahnesinde tanıttığı Instinct MI455X yapay zekâ hızlandırıcıları, EPYC Venice işlemciler ve Helios raf ölçekli sistemler ise YottaScale dönemine olan hazırlığı gösteriyor. Öte yandan Lisa Su'nun çizdiği tablo, AMD'nin neden kendini "öncelikli olarak bir veri merkezi şirketi" olarak konumlandırdığını da açıklıyor.

Ancak bu büyüme beklentisi, enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik gibi başlıkları da kaçınılmaz olarak gündeme taşıyor. YottaScale çağının ne kadar sürdürülebilir olacağı ise önümüzdeki yıllarda netleşecek.

