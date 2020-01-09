AMD CEO’su: Üst seviye Navi kartımızı bekleyin

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PC World editörü Gordon Ung’un AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU ile yaptığı röportajda önemli bir bilgi açığa çıktı. Görünüşe göre firma uzun zamandır etkili olamadığı segmente adım atacak.

AMD üst segmente geri dönüyor

Dr. Lisa SU’nun verdiği cevaba göre AMD üst seviye bir Navi GPU’su üzerinde çalışıyor. Üst segmentin kendileri için önemli olduğunu hatırlatan başarılı yönetici daha fazla detay veremeyeceğini belirterek sözlerini noktalamış.

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Şu ana kadar gelen sızıntılara baktığımızda bu yıl içerisinde gelecek Navi 20 GPU’sunun bahsi geçen model olması ihtimali üzerinde duruluyor. 7 nm+ EUV nodundan çıkacak kartlar RDNA 2 mimari üzerinde yükselecek ve VRS’nin yanı sıra uzun süredir çokça konuşulan donanımla hızlandırılmış ışın izleme ile gelecek.

https://www.techpowerup.com/262741/expect-high-end-navi-amd-ceo

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