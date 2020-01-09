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    AMD CEO’su: Üst seviye Navi kartımızı bekleyin

    Şu günlerde düzenlenen CES 2020 fuarında ilgi çekici bir çok yeni teknolojik ürün ve gelişme tanıtılıyor, duyuruluyor. Donanım dünyası için en heyecanlı geçen sunumlardan AMD’nin CEO’sundan haber var.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD CEO’su: Üst seviye Navi kartımızı bekleyin
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    PC World editörü Gordon Ung’un AMD’nin CEO koltuğunda oturan Lisa SU ile yaptığı röportajda önemli bir bilgi açığa çıktı. Görünüşe göre firma uzun zamandır etkili olamadığı segmente adım atacak.

    AMD üst segmente geri dönüyor

    Dr. Lisa SU’nun verdiği cevaba göre AMD üst seviye bir Navi GPU’su üzerinde çalışıyor. Üst segmentin kendileri için önemli olduğunu hatırlatan başarılı yönetici daha fazla detay veremeyeceğini belirterek sözlerini noktalamış.

    Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor"

    Şu ana kadar gelen sızıntılara baktığımızda bu yıl içerisinde gelecek Navi 20 GPU’sunun bahsi geçen model olması ihtimali üzerinde duruluyor. 7 nm+ EUV nodundan çıkacak kartlar RDNA 2 mimari üzerinde yükselecek ve VRS’nin yanı sıra uzun süredir çokça konuşulan donanımla hızlandırılmış ışın izleme ile gelecek.



    https://www.techpowerup.com/262741/expect-high-end-navi-amd-ceo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    murdocklawless 1 hf. en beğenilen
    alabilecek parası olanlar beklesin tabi. benim bir şey beklediğim yok.
    Yanıtla +32
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    damn2u 1 hf.
    Tamam bekleyelim, bekleyelim de ayıp oluyor.. Bir karta dünya para verdik, az oturun da şu yazılım konusunu, optimizasyon konusunu bir çözün artık.
    Tamam bekleyelim, bekleyelim de ayıp oluyor.. Bir karta dünya para verdik, az oturun da şu yazılım konusunu, optimizasyon konusunu bir çözün artık. [resim]
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    Yanıtla +24
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    IVBACK 1 hf. Arisaka
    Fakat şöyle bir şey var ki onların 100birim fiyat farkı algısı bizimki ile bir değil, adamlar model seçerken 20-30$ ın lafını yapıyorlar.
    Yanıtla +20
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    Uzkdur 1 hf.
    Mobil islemcilerimiz bile bu kartı besleyebilir diyor adamlar. İnceden vurmuşlar.
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    guzmann06 1 hf. Uzkdur
    Bi gpu testi yapılcaksa sistemde i9 9900k 5.2 ghz işlemci dışında işlemci kullanmayan hiç bir testi ciddiye almam.
    Yanıtla +1
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    guzmann06 1 hf.
    Stok halde stabil kart üretemeyen amd yazılımıcları finanse edip ,dert sahibi olmak içinmi? Kalsın.
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    Crimson Red 1 hf.
    Üst seviye kart çıkartacaklarına Windows için düzgün driver yazacak adam bulsunlar. RX400-500/RX5000 serisi kullananlar sayelerinde artık hayattan zevk almıyorlar.
    Yanıtla +3
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    Executor Arhentir 1 hf.
    Radeon VII vol:2 olmaz umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    scutaro 1 hf. Executor Arhentir
    p/w anlamında iyi olacağını sanmıyorum, ama RDNA VEGA mimarisinden daha verimli olduğundan, performans yönünden iyi seviyede bir kart olacağını düşünüyorum, fiyatı 700-800$ olup 2080 Ti'dan yüksek performans sergilerse tercih edilebilir, birde belli olmaz ray tracing on performansı da iyi olabilir.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ampere mimarisinde kimi aplikasyonlarda %50'ye varan performans artışı görüleceği iddaa ediliyor. Kartlar gelmeden spekülasyon yapmak zor olsa da, AMD her Nvidia killer kart çıkarttığında Nvidia'nın eline koz vermekten başka bir şey yapamadı, unutmayalım.
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    DH Misafiri 1 hf.
    4800H mobil çiple teste sokulmuş gibi gözüküyor. Açıkçası böyle bir testte 2080Ti'ı %17 geçecek olsam, laptop işlemcisinden ziyade yeni 64 çekirdekli threadripper'ı kullanırdım. Bence hatalı bir okuma.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Konsollarda marj çok az. O kadar para kazanılmıyor. Nvidia/Intel salaklıklarından o işe girmiyor değiller.
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    DH Misafiri 1 hf.
    500 dolarlık kartla (2070 Super) yine her oyun oynanır. Daha hazlası 4K için.
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    huseyincarnege 1 hf.
    rtx2080 ti iyi olmasa iş yaş
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    selahattın ısık 1 hf.
    Bekleyemeyiz.

    Dogalgaz pahalandi

    Kis kapiya dayandi isinmamis sart...
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