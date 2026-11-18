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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD, CES 2027 etkinliği için heyecan verici ilk ipucunu paylaştı. Paylaşılan gizemli A görseli, teknoloji dünyasında büyük merak uyandırdı. Bu sembolün, yeni nesil Zen 6 işlemcileri veya Alpha Trion kod adlı RDNA 5 ekran kartı mimarisini işaret ettiği düşünülüyor. 5 Ocak'taki sunumda yeni teknolojilerin ilk ayrıntıları açıklanacak. Tam bir lansman olmasa bile güçlü bir ön gösterim yapılması muhtemel. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD, gelecek yıl düzenlenecek CES 2027 etkinliğinde tanıtacağı yeni ürünler için hazırlıklara başladı. Şirketin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Huynh, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla etkinlikte yeni nesil bilgi işlem teknolojilerine dair bir sunum gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak paylaşımda hangi ürünlerin tanıtılacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

AMD'nin sunumu, 5 Ocak 2027 tarihinde ABD saatiyle 10.00'da Las Vegas'taki Mandalay Bay'de gerçekleştirilecek. Huynh, etkinliği bilgi işlem teknolojilerinin yeni dönemi olarak tanımlarken şirketin Ryzen işlemciler, Radeon ekran kartları veya veri merkezi ürünlerinden hangilerine odaklanacağı şimdilik bilinmiyor.

Gizemli A görseli RDNA 5 olabilir

Paylaşıma eşlik eden görselde stilize edilmiş A harfine benzeyen bir şekil bulunuyor. Daha önceki sızıntılarda RDNA 5 mimarisine ait GPU'ların AT0, AT2, AT3 ve AT4 gibi kod adlarıyla anıldığı, AT ifadesinin ise Alpha Trion anlamına geldiği öne sürülmüştü. Ancak yalnızca görsel üzerinden RDNA 5 ekran kartlarının tanıtılacağı sonucuna varmak mümkün değil. AMD'nin yeni nesil Zen 6 işlemcileri için farklı bir ürün isimlendirmesi veya yeni bir marka hazırlığında olması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

Sızıntı kaynaklarından Kepler_L2'nin önceki iddialarına göre AMD'nin RDNA 5 ekran kartlarını 2027'nin ikinci yarısına kadar tanıtması beklenmiyor. Bu nedenle CES 2027'de tam kapsamlı bir Radeon lansmanı gerçekleştirilmesi daha düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte yeni mimariye yönelik bir ön gösterim yapılması ihtimali de bulunuyor.

AMD'nin yeni grafik mimarisi RDNA 5+ için tarih ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Öte yandan AMD'nin yeni EPYC serisini duyurmasının ardından tüketici tarafındaki Zen 6 işlemciler için de güncelleme yapması bekleniyor. CES etkinliğinin geçmişte yeni nesil mobil işlemcilerin tanıtımı için kullanılması, Ryzen ailesine yönelik duyuruları daha olası hale getiriyor.

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AMD, CES 2027 sunumunu duyurdu: Gizemli A görseli paylaşıldı!

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