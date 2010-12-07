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AMD çift çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X2 565 Black Edition'ı satışa sundu

8 yıl
12,2b
1
2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ürün gamındaki en güçlü işlemci olan Phenom II X6 1100T Black Edition ile birlikte çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X2 565 Black Edition modelini de piyasaya sürdü. Callisto kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 3.4GHz'de çalışıyor ve çarpan kilidi açık olarak geliyor.

Her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 1MB Seviye 2, çekirdeklerin ortak kullandığı 6MB Seviye 3 ve 256 Kb Seviye 1 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 128-bit genişliğinde çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan işlemci, Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor.

Zar alan 258mm2 olan ve yaklaşık 758 milyon transistör içeren Phenom II X2 565 Black Edition'ın ısıl tasarım gücü ise 80 Watt. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, AMD'nin çift çekirdekli en hızlı işlemcisi olarak lanse edilen Phenom II X2 565 Black Edition, yurt dışında 99 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.


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tahir40 8 yıl
Bu de çekirdekleri açan anakartlar da 3-4 çekirdek olan işlemcilerden mi? Bi bu çekirdeği açılan işlemciler, bi de bi üst model ekran kartı biosu yüklenebilen eksi 9550 ve 9700 ATI ekran kartları :)
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ContEmpor4ry 8 yıl
Phenom X2 570 ten haber yokmu ? Ocak,şubat gibi piyasada bulabilirmiyim :D
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