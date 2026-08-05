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    AMD'de yapay zeka etkisi büyüyor! Tarihi zirveye ulaşıldı

    AMD, yapay zeka talebinin etkisiyle veri merkezi gelirlerini bir yılda iki katından fazla artırdı. Oyun gelirleri ise yükselen maliyetler ve zayıflayan konsol satışları nedeniyle geriledi.

    AMD'de yapay zeka etkisi büyüyor! Tarihi zirveye ulaşıldı Tam Boyutta Gör

    AMD, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu çeyrekte tarihi bir zirveye imza atarak 11,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu büyümenin arkasındaki itici güç ise veri merkezi faaliyetleri oldu. Yapay zeka altyapısına yönelik küresel talebin hız kazanmasıyla veri merkezi gelirleri yıllık bazda yüzde 107 artarak 6,7 milyar dolara yükseldi. Ancak oyun tarafındaki gelirler ise ciddi düşüş yaşadı.

    Gelirin büyük kısmı veri merkezlerinden

    AMD'nin toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 13 arttı. Şirketin mali işler direktörü Jean Hu, veri merkezi biriminin tek başına toplam gelirin yüzde 58'ini oluşturduğunu belirtti. İlk çeyrekte 5,8 milyar dolar olan veri merkezi geliri ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolara yükselirken geçen yılın aynı dönemindeki 3,2 milyar dolarlık seviyeyi ikiye katladı.

    AMD'de yapay zeka etkisi büyüyor! Tarihi zirveye ulaşıldı Tam Boyutta Gör

    AMD CEO'su Lisa Su, şirketin büyümesinde yapay zekanın belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, hesaplama kapasitesine yönelik talebin tüm pazarlarda hızla arttığını söyledi. Su ayrıca 2027 yılında veri merkezi segmenti gelirlerinin yeniden yıllık bazda iki kattan fazla artmasını beklediklerini ifade etti.

    Oyun gelirleri yüzde 31 düştü

    Şirketin oyun birimi ise çeyreği 779 milyon dolar gelirle tamamladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik düşüşe işaret ediyor. AMD, gerilemenin temel nedenini konsolların yaşam döngülerinin sonuna yaklaşmasına ve sektör genelinde yükselen bileşen maliyetlerine bağladı.

    AMD'de yapay zeka etkisi büyüyor! Tarihi zirveye ulaşıldı Tam Boyutta Gör

    Lisa Su, artan bileşen maliyetlerinin ekran kartı fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun da tüketici talebini olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Valve'ın Steam Deck cihazlarına yönelik çip satışlarının yavaşlaması, oyun gelirlerindeki düşüşte önemli rol oynadı. AMD yönetimi, yılın ikinci yarısında da oyun tarafında zayıf görünümün süreceğini öngörüyor.

    Ryzen işlemciler büyümeyi destekledi

    Oyun tarafındaki gerilemeye rağmen AMD'nin istemci ve oyun faaliyetlerini kapsayan toplam PC işi 3,8 milyar dolar gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 6 büyüdü. Bu performansta özellikle Ryzen masaüstü ve dizüstü işlemcilerine yönelik güçlü talep etkili oldu.

    Lisa Su, Ryzen PRO işlemcilerinin satışlarının yıllık bazda yüzde 50'nin üzerinde arttığını açıkladı. Şirketin sağlık, teknoloji, otomotiv ve finans sektörlerinden büyük kurumsal müşterilerle yeni anlaşmalar imzalaması da bu büyümeye katkı sağladı.

    AMD'nin gömülü sistemler (Embedded) biriminin geliri 977 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 19 arttı. Şirket, büyümenin artan müşteri talebinden kaynaklandığını belirtti.

    Önümüzdeki çeyrek için de iyimser bir tablo çizen AMD, üçüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 13 milyar dolar olmasını bekliyor. Şirket, bu seviyenin gerçekleşmesi halinde yıllık bazda yüzde 41 büyüme yakalanacağını ve artışın yine veri merkezi segmentindeki çok güçlü çift haneli büyüme sayesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

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    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

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    maligezgin 35 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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