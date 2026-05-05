    AMD'den 10. yıl sürprizi: Ryzen 7 5800X3D geri dönüyor

    AMD'nin efsane işlemcisi Ryzen 7 5800X3D, AM4 platformunun 10. yılına özel sürümle geri dönüyor. Sızdırılan bilgilere göre teknik özellikler korunacak. İşte detaylar...

    İşlemci pazarında uzun süredir konuşulan Ryzen 7 5800X3D'nin geri döneceği haberi, yeni bir sızıntıyla resmen doğrulandı. Paylaşılan görsellere göre AMD, popüler modeli Ryzen 7 5800X3D için "10 Years AM4 Anniversary Edition" adı altında özel bir sürüm hazırlıyor.

    Sızdırılan bilgilere bakıldığında bu modelin tamamen yeni bir versiyon olmadığı açıkça görülüyor. Teknik özellikler tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İşlemci yine 8 çekirdek, 16 izlek yapısı, 4.5 GHz'e kadar boost frekansı ve yaklaşık 100 MB toplam önbellek ile geliyor. TDP değeri de 105W olarak korunmuş durumda. 

    Buradaki en önemli detay, bu modelin AM4 platformunun 10. yılına özel bir sürüm olarak konumlandırılması. Bu da DDR5 belleklerde yaşanan fiyat artışına kıyasla DDR4 tabanlı sistem kullananlar için önemli bir gelişme olacak. Öte yandan bu geri dönüşün kapsamı henüz net değil. Sızıntılar, bunun tam ölçekli bir üretimden ziyade sınırlı bir yeniden stok veya özel seri olabileceğine işaret ediyor.

    Günümüzde ise Ryzen 7 5800X3D'nin bulunabilirliği oldukça düşük ve fiyatlar çıkış döneminin üzerine çıkmış durumda. Şimdilik resmi bir açıklama bulunmasa da, sızıntının doğru olması halinde Ryzen 7 5800X3D'nin 2026’nın ikinci çeyreğinde yeniden satışa çıkması bekleniyor. Ancak global pazara sunulup sunulmayacağı konusu henüz netleşmiş değil.

