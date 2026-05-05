AMD'den 10. yıl sürprizi: Ryzen 7 5800X3D geri dönüyor

Ryzen 7 5800X3D geri dönüyor
Sızdırılan bilgilere bakıldığında bu modelin tamamen yeni bir versiyon olmadığı açıkça görülüyor. Teknik özellikler tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İşlemci yine 8 çekirdek, 16 izlek yapısı, 4.5 GHz'e kadar boost frekansı ve yaklaşık 100 MB toplam önbellek ile geliyor. TDP değeri de 105W olarak korunmuş durumda.
Günümüzde ise Ryzen 7 5800X3D'nin bulunabilirliği oldukça düşük ve fiyatlar çıkış döneminin üzerine çıkmış durumda. Şimdilik resmi bir açıklama bulunmasa da, sızıntının doğru olması halinde Ryzen 7 5800X3D'nin 2026'nın ikinci çeyreğinde yeniden satışa çıkması bekleniyor. Ancak global pazara sunulup sunulmayacağı konusu henüz netleşmiş değil.