AMD CEO'su Lisa SU: "İşlemci pazarı 2030'a kadar 10 kat büyüyecek"

Yapay zekâ ajanları CPU pazarını büyütecek
AMD’nin güncel tahminlerine göre toplam işlemci pazarı, 2030 yılına kadar 200 milyar doları aşacak. Önümüzdeki dört ila beş yılda yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 50 olması bekleniyor. Şirket, yalnızca dokuz ay içerisinde bu pazar tahminini üç kez yukarı yönlü güncelledi.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde değerlendirilen işlemci pazarının bu ölçüde büyümesinde, yapay zekâ ajanlarının oluşturduğu yeni işlemci talebinin etkili olması bekleniyor. Geleneksel yapay zekâ modellerinden farklı olarak görevleri planlayabilen ve birden fazla işlemi yürütebilen ajan tabanlı sistemler, işlemci tarafında daha fazla hesaplama kapasitesine ihtiyaç duyuyor.
Su'ya göre 2026 yılında çıkarım iş yükleri, toplam yapay zekâ hesaplama pazarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturacak. Veri merkezi yapay zekâ hızlandırıcı pazarının ise 2030’a kadar 1,5 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor.
AMD Helios ve Helion
AMD, etkinlikte veri merkezlerine yönelik yeni donanım çözümlerini de tanıttı. Şirketin Helios raf ölçekli yapay zekâ sistemi, eylül ayında üretime girdi. OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle ve Anthropic’in ilk dağıtımlar arasında yer aldığı sistem, tek bir hızlandırıcı rafında 72 GPU'yu bir araya getiriyor. Zen 6 mimarisine dayanan 4.600 işlemci çekirdeği ve 18.000'den fazla GPU hesaplama birimi içeren Helios, AMD'nin tahminlerine göre rakip platformlara kıyasla dolar başına yüzde 30 daha fazla token işleyebiliyor. Üretimin 2026'nın son çeyreğinde ve 2027'nin ilk yarısında artırılması planlanıyor.
Ayrıca AMD, Helios'un tamamlayıcısı olarak konumlandırılan Helion adlı yeni yapay zekâ rafını duyurdu. OCP açık donanım standartlarına göre geliştirilen sistem, 32.000'den fazla Zen 6 çekirdeği ve 32 adede kadar Instinct MI350 GPU desteği sunuyor. AMD, bu sistemin rakip raf çözümlerine kıyasla yüzde 40 daha fazla işlemci çekirdeği barındırdığını belirtiyor. Standart 21 inçlik raf tasarımı, sıvı veya hava soğutma seçeneklerini destekliyor. Ekosistem ortaklarının Helion tabanlı çözümleri 26 Kasım itibarıyla sunmaya başlaması bekleniyor.
192 çekirdekli EPYC Verano da tanıtıldı
Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün ise Venice CPU çekirdek ailesini temel alan EPYC Verano sunucu işlemcisi oldu. Altı çekirdek kompleksi kalıbı (CCD) içeren işlemci, 192 adede kadar CPU çekirdeği ve geliştirilmiş CPU-GPU bant genişliği sunuyor. AMD, yeni tasarımın sistem genelindeki güç tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirmeler içerdiğini belirtiyor.
Şirketin açıklamaları, yapay zekâ yatırımlarının yalnızca GPU ve hızlandırıcılarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Özellikle otonom görevler üstlenen yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda işlemci talebini de önemli ölçüde artırabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: