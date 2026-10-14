AMD CEO'su Lisa SU: "İşlemci pazarı 2030'a kadar 10 kat büyüyecek"

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Tam Boyutta Gör AMD CEO'su Lisa Su, OCP Global Summit 2026 kapsamında yaptığı konuşmada yapay zekâ sektörünün geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Su, 2026'yı "çıkarımın yılı" olarak nitelendirirken, yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşmasıyla işlemci pazarının da büyük bir büyüme kaydedeceğini söyledi.

Yapay zekâ ajanları CPU pazarını büyütecek

AMD’nin güncel tahminlerine göre toplam işlemci pazarı, 2030 yılına kadar 200 milyar doları aşacak. Önümüzdeki dört ila beş yılda yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık yüzde 50 olması bekleniyor. Şirket, yalnızca dokuz ay içerisinde bu pazar tahminini üç kez yukarı yönlü güncelledi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde değerlendirilen işlemci pazarının bu ölçüde büyümesinde, yapay zekâ ajanlarının oluşturduğu yeni işlemci talebinin etkili olması bekleniyor. Geleneksel yapay zekâ modellerinden farklı olarak görevleri planlayabilen ve birden fazla işlemi yürütebilen ajan tabanlı sistemler, işlemci tarafında daha fazla hesaplama kapasitesine ihtiyaç duyuyor.

Su'ya göre 2026 yılında çıkarım iş yükleri, toplam yapay zekâ hesaplama pazarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturacak. Veri merkezi yapay zekâ hızlandırıcı pazarının ise 2030’a kadar 1,5 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor.

AMD Helios ve Helion

AMD, etkinlikte veri merkezlerine yönelik yeni donanım çözümlerini de tanıttı. Şirketin Helios raf ölçekli yapay zekâ sistemi, eylül ayında üretime girdi. OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle ve Anthropic’in ilk dağıtımlar arasında yer aldığı sistem, tek bir hızlandırıcı rafında 72 GPU'yu bir araya getiriyor. Zen 6 mimarisine dayanan 4.600 işlemci çekirdeği ve 18.000'den fazla GPU hesaplama birimi içeren Helios, AMD'nin tahminlerine göre rakip platformlara kıyasla dolar başına yüzde 30 daha fazla token işleyebiliyor. Üretimin 2026'nın son çeyreğinde ve 2027'nin ilk yarısında artırılması planlanıyor.

Ayrıca AMD, Helios'un tamamlayıcısı olarak konumlandırılan Helion adlı yeni yapay zekâ rafını duyurdu. OCP açık donanım standartlarına göre geliştirilen sistem, 32.000'den fazla Zen 6 çekirdeği ve 32 adede kadar Instinct MI350 GPU desteği sunuyor. AMD, bu sistemin rakip raf çözümlerine kıyasla yüzde 40 daha fazla işlemci çekirdeği barındırdığını belirtiyor. Standart 21 inçlik raf tasarımı, sıvı veya hava soğutma seçeneklerini destekliyor. Ekosistem ortaklarının Helion tabanlı çözümleri 26 Kasım itibarıyla sunmaya başlaması bekleniyor.

192 çekirdekli EPYC Verano da tanıtıldı

Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün ise Venice CPU çekirdek ailesini temel alan EPYC Verano sunucu işlemcisi oldu. Altı çekirdek kompleksi kalıbı (CCD) içeren işlemci, 192 adede kadar CPU çekirdeği ve geliştirilmiş CPU-GPU bant genişliği sunuyor. AMD, yeni tasarımın sistem genelindeki güç tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirmeler içerdiğini belirtiyor.

AMD, 192 çekirdekli yeni EPYC Verano işlemcisini sergiledi 21 sa. önce eklendi

Şirketin açıklamaları, yapay zekâ yatırımlarının yalnızca GPU ve hızlandırıcılarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Özellikle otonom görevler üstlenen yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda işlemci talebini de önemli ölçüde artırabilir.

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