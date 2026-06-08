AMD'den AM5 kullanıcılarına müjde: Destek 2029'a kadar sürecek

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Tam Boyutta Gör AMD, masaüstü işlemci platformlarıyla ilgili uzun vadeli planlarını paylaştı. Şirketin Ryzen işlemcilerden sorumlu yöneticisi David McAfee'nin açıklamalarına göre AM5 platformu en az 2029 yılına kadar desteklenmeye devam edecek. Bu süreçte yalnızca yeni işlemciler değil, tamamen yeni Zen mimarileri de AM5 soketine gelecek.

AMD'nin AM5 desteği 2029'a kadar sürecek

AMD'nin açıklaması, mevcut AM5 kullanıcıları için önemli bir güvence anlamına geliyor. Şirket, yeni bir platforma geçiş konusunda acele etmeyeceğini ve uygun teknolojik koşullar oluşana kadar mevcut altyapıyı kullanmaya devam edeceğini doğruladı. AMD'nin yol haritasında AM5 platformu için en az iki yeni işlemci mimarisi bulunuyor.

Bunlar Zen 6 ve Zen 7 olacak. Şirket ayrıca geçmişte AM4 platformunda yaptığı gibi mevcut mimarilere dayanan yenilenmiş işlemci modellerini de piyasaya sürmeyi planlıyor. David McAfee, AMD'nin ilk AM5 planlarını hazırladığı dönemde DDR6 belleklere geçişin 2027-2028 yıllarında gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Ancak bellek pazarındaki gelişmeler ve yükselen maliyetler nedeniyle bu takvimin değiştiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Özellikle son dönemde yaşanan bellek fiyat artışları, kullanıcıların yeni platformlara geçişini zorlaştırıyor. Bu nedenle AMD, AM5'in ömrünü uzatabilecek ürün planlamalarına sahip olduğunu ve platformun önümüzdeki yıllarda da güncel kalacağını vurguluyor.

Yeni soket için DDR6 ve PCIe 6.0 bekleniyor

AMD'ye göre yeni bir soket tasarlamak yalnızca işlemci yuvasını değiştirmek anlamına gelmiyor. Bellek hatları, PCIe bağlantıları, güç dağıtımı ve anakart tasarımı gibi birçok bileşenin yeniden ele alınması gerekiyor. Şirket, gelecekteki platform geçişinin büyük ölçüde DDR6 bellek ve PCIe 6.0 standartlarıyla bağlantılı olacağını belirtiyor. Ancak AMD, bu teknolojilerin yalnızca kâğıt üzerindeki avantajlarına değil, son kullanıcıya sağlayacağı gerçek faydalara da odaklanıyor.

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McAfee, geçmişte AMD'nin neredeyse her 1-2 yılda bir yeni platforma geçtiğini ve bunun hem kullanıcılar hem de iş ortakları için oldukça zorlayıcı olduğunu hatırlattı. AM4 ile başlayan uzun ömürlü platform stratejisinin ise ekosisteme önemli katkılar sağladığını söyledi. Normal şartlarda kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış olması gereken platform, yüksek DDR5 maliyetleri nedeniyle hâlâ ilgi görüyor.

Öte yandan AMD, yeni teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarındaki etkisini de sorguluyor. Örneğin PCIe 5.0 SSD'ler teorik olarak önceki neslin iki katı performans sunmasına rağmen oyunlarda benzer ölçüde bir kazanım sağlamıyor. Benzer şekilde X3D işlemciler sayesinde yüksek frekanslı DDR5 kitlerine duyulan ihtiyaç da önemli ölçüde azalmış durumda.

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