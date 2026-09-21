AMD’den bellek tüketimini azaltan devrimsel ışın izleme tekniği

AMD, karmaşık animasyonlu ortamların ışın izleme maliyetlerini azaltmayı hedefleyen yeni bir teknik geliştirdi. Tetrahedral cage (tetrahedral kafes) adı verilen yöntem, geleneksel hızlandırma yapılarının ihtiyaç duyduğu belleği 80 GB'tan yaklaşık 1,7 GB'a indiriyor. AMD, tekniği Radeon RX 9070 XT ekran kartı üzerinde 1080p çözünürlükte saniyede 60 karenin üzerinde performansla sergiledi.
Bellek kullanımı 47 kat azalıyor
AMD’den Holger Gruen, 17 Eylül'de GPUOpen'da yayımladığı makalede, yeni tekniği yaklaşık 25.000 bağımsız bitkinin bulunduğu geniş bir arazi sahnesinde test etti. Bitkilerin en yüksek ayrıntı seviyesinde toplam üçgen sayısı yaklaşık 2,8 milyara ulaşıyor. Her karede birincil ve gölge ışınlarıyla yaklaşık 500 milyon animasyonlu üçgen işleniyor.
Tetrahedral kafes yöntemi bellek ve performans avantajı sağlasa da bu yöntemin bitki örtüsü, çimenler, kalabalıklar ve uzaktaki karakterler gibi sahneler için daha uygun olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, hassas deformasyonlar gerektiren animasyonlar veya modelin topolojisinin değiştiği durumlar için uygun olmayabilir.
Tetrahedral kafes tekniği şu aşamada ticari olarak yayımlanmış oyunlarda kullanılan bir özellik olmaktan ziyade araştırma gösterimi niteliği taşıyor. Ancak AMD, araştırmayı geliştiricilerin kullanımına sunmak amacıyla DirectX Raytracing (DXR) örnekleri ve yalnızca başlık dosyasından oluşan bir C++ kütüphanesi üzerinde de çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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