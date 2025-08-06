AMD'den çeyrek rekoru! RDNA 4 ve Ryzen satışları zirvede

Radeon ve Ryzen satışları rekor kırdı
AMD'nin İstemci ve Oyun bölümü, 2024'ün aynı dönemine kıyasla %69 oranında büyüme göstererek dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bu segmentin faaliyet kârı da bir yıl önceki 166 milyon dolarlık seviyeden 767 milyon dolara yükseldi. AMD, bu artışı Ryzen işlemcilere yönelik rekor talep ve yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarının başarılı çıkışıyla ilişkilendiriyor. Özellikle Radeon RX 9000 serisi, masaüstü PC kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.
Şirket, aynı zamanda Radeon AI PRO R9700 GPU, Copilot+ mobil iş istasyonları ve yeni nesil Ryzen Threadripper işlemciler gibi ürünleri de stratejik öncelikleri arasında öne çıkarıyor. Ancak olumlu tablonun yanında bazı sınırlayıcı etkenler de mevcut.
Instinct MI300 serisi veri merkezi yapay zeka hızlandırıcıları, ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle 134 milyon dolarlık ek stok ve ilgili maliyet yükü yarattı. Bu durum, şirketin genel faaliyet kârında negatif etki oluşturdu. Yine de AMD, tüketici segmentinde gösterdiği yüksek performansla 2025'in ikinci çeyreğini rekorla kapattı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: