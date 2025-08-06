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    AMD'den çeyrek rekoru! RDNA 4 ve Ryzen satışları zirvede

    AMD, 2025'in ikinci çeyreğinde 7,7 milyar dolar gelir açıkladı. Şirketin oyun gelirleri Radeon 9000 serisine olan yüksek taleple %73 artış gösterdi. İşte detaylar...

    AMD'den çeyrek rekoru! RDNA 4 ve Ryzen satışları zirvede Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 7,7 milyar dolarlık gelirle tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı. Bu rekorun arkasında ise Ryzen işlemciler, RDNA 4 mimarili Radeon RX 9000 serisi ekran kartları ve özel üretim konsol yongalarına yönelik güçlü talep yer alıyor.

    Radeon ve Ryzen satışları rekor kırdı

    AMD'nin İstemci ve Oyun bölümü, 2024'ün aynı dönemine kıyasla %69 oranında büyüme göstererek dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bu segmentin faaliyet kârı da bir yıl önceki 166 milyon dolarlık seviyeden 767 milyon dolara yükseldi. AMD, bu artışı Ryzen işlemcilere yönelik rekor talep ve yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarının başarılı çıkışıyla ilişkilendiriyor. Özellikle Radeon RX 9000 serisi, masaüstü PC kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

    AMD'den çeyrek rekoru! RDNA 4 ve Ryzen satışları zirvede Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, oyun konsolu gelirlerinde de yukarı yönlü bir eğilim yaşandı. PlayStation ve Xbox konsolları için geliştirilen özel yongaların yanı sıra el konsolları ve mobil PC sistemleri için üretilen yeni özel çipler de segmentin gelirlerine katkıda bulundu. AMD, bu sistemlerin gelecekteki büyümesinde önemli bir rol oynayacağını vurguluyor.

    Şirket, aynı zamanda Radeon AI PRO R9700 GPU, Copilot+ mobil iş istasyonları ve yeni nesil Ryzen Threadripper işlemciler gibi ürünleri de stratejik öncelikleri arasında öne çıkarıyor. Ancak olumlu tablonun yanında bazı sınırlayıcı etkenler de mevcut.

    Instinct MI300 serisi veri merkezi yapay zeka hızlandırıcıları, ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle 134 milyon dolarlık ek stok ve ilgili maliyet yükü yarattı. Bu durum, şirketin genel faaliyet kârında negatif etki oluşturdu. Yine de AMD, tüketici segmentinde gösterdiği yüksek performansla 2025'in ikinci çeyreğini rekorla kapattı.

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