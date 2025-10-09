AMD'den dev adım: Instinct MI450 kendi sınıfında ilk olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, yeni nesil veri merkezi hızlandırıcısı Instinct MI450 ile 2nm üretim sürecine geçiş yaptığını doğruladı. Şirket CEO'su Dr. Lisa Su, Yahoo Finance'e verdiği röportajda MI450'nin "2nm teknolojisine sahip ilk hızlandırıcı" olacağını belirtti. Yeni süreç, AMD'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı MI400 serisinin ardından yapay zeka donanımlarında önemli bir sıçrama yapacak.

MI450, 2nm XCD mimarisiyle geliyor

MI450, AMD'nin şimdiye kadarki en gelişmiş mimarisi olarak tanımlanıyor. Yeni hızlandırıcı, TSMC'nin N2P (2nm) süreciyle üretilen XCD (Accelerator Core Die) yapılarını temel alıyor. Ancak sistemin tamamı tek tip değil. AID (Active Interposer Die) ve MID (Media Interface Die) katmanları hâlâ TSMC’nin N3P (3nm) teknolojisini kullanıyor. Böylece AMD, verimlilik ve maliyet dengesini koruyarak karma bir tasarım ortaya koymuş durumda.

Tam Boyutta Gör MI400'de kullanılan dört XCD'li AID tasarımı bu kez daha gelişmiş bir formda karşımıza çıkıyor. MI450, daha yüksek bellek kapasitesi, artan bant genişliği ve güç verimliliğine ek olarak OpenAI'nin sunucu altyapısında da kullanılacak. Bu da MI450'nin, büyük dil modelleri ve yoğun hesaplama gerektiren yapay zeka eğitimlerinde doğrudan görev alacağını gösteriyor.

AMD'nin 2nm üretim sürecine geçişi NVIDIA'nın Ruby mimarili hızlandırıcılarına güçlü bir cevap niteliğinde. NVIDIA, halen 3nm süreciyle üretilen Rubin (Oberon) kartlarını kullanırken, AMD bu farkı %50 daha fazla bellek kapasitesi ve 1.5 kat bant genişliği avantajıyla kapatmayı hedefliyor. MI450'nin AMD'nin 2026 takviminde yer aldığını söyleyelim. Detaylı çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

