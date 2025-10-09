Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD'den dev adım: Instinct MI450 kendi sınıfında ilk olacak

    AMD, 2nm üretim sürecine geçerek veri merkezi hızlandırıcılarında yeni bir sayfa açıyor. Yeni Instinct MI450, gelişmiş XCD mimarisiyle MI400 serisinin yerini alacak.

    AMD'den dev adım: Instinct MI450 kendi sınıfında ilk olacak Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil veri merkezi hızlandırıcısı Instinct MI450 ile 2nm üretim sürecine geçiş yaptığını doğruladı. Şirket CEO'su Dr. Lisa Su, Yahoo Finance'e verdiği röportajda MI450'nin "2nm teknolojisine sahip ilk hızlandırıcı" olacağını belirtti. Yeni süreç, AMD'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı MI400 serisinin ardından yapay zeka donanımlarında önemli bir sıçrama yapacak.

    MI450, 2nm XCD mimarisiyle geliyor

    MI450, AMD'nin şimdiye kadarki en gelişmiş mimarisi olarak tanımlanıyor. Yeni hızlandırıcı, TSMC'nin N2P (2nm) süreciyle üretilen XCD (Accelerator Core Die) yapılarını temel alıyor. Ancak sistemin tamamı tek tip değil. AID (Active Interposer Die) ve MID (Media Interface Die) katmanları hâlâ TSMC’nin N3P (3nm) teknolojisini kullanıyor. Böylece AMD, verimlilik ve maliyet dengesini koruyarak karma bir tasarım ortaya koymuş durumda.

    AMD'den dev adım: Instinct MI450 kendi sınıfında ilk olacak Tam Boyutta Gör
    MI400'de kullanılan dört XCD'li AID tasarımı bu kez daha gelişmiş bir formda karşımıza çıkıyor. MI450, daha yüksek bellek kapasitesi, artan bant genişliği ve güç verimliliğine ek olarak OpenAI'nin sunucu altyapısında da kullanılacak. Bu da MI450'nin, büyük dil modelleri ve yoğun hesaplama gerektiren yapay zeka eğitimlerinde doğrudan görev alacağını gösteriyor.

    AMD'nin 2nm üretim sürecine geçişi NVIDIA'nın Ruby mimarili hızlandırıcılarına güçlü bir cevap niteliğinde. NVIDIA, halen 3nm süreciyle üretilen Rubin (Oberon) kartlarını kullanırken, AMD bu farkı %50 daha fazla bellek kapasitesi ve 1.5 kat bant genişliği avantajıyla kapatmayı hedefliyor. MI450'nin AMD'nin 2026 takviminde yer aldığını söyleyelim. Detaylı çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tod kupon kodu epimedyumlu macun kullanan erkekler yorumları en rahat memur meslekleri ketya kullananların yorumları en iyi mentollü sigara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum