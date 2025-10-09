AMD'den dev adım: Instinct MI450 kendi sınıfında ilk olacak

MI450, 2nm XCD mimarisiyle geliyor
MI450, AMD'nin şimdiye kadarki en gelişmiş mimarisi olarak tanımlanıyor. Yeni hızlandırıcı, TSMC'nin N2P (2nm) süreciyle üretilen XCD (Accelerator Core Die) yapılarını temel alıyor. Ancak sistemin tamamı tek tip değil. AID (Active Interposer Die) ve MID (Media Interface Die) katmanları hâlâ TSMC’nin N3P (3nm) teknolojisini kullanıyor. Böylece AMD, verimlilik ve maliyet dengesini koruyarak karma bir tasarım ortaya koymuş durumda.
AMD'nin 2nm üretim sürecine geçişi NVIDIA'nın Ruby mimarili hızlandırıcılarına güçlü bir cevap niteliğinde. NVIDIA, halen 3nm süreciyle üretilen Rubin (Oberon) kartlarını kullanırken, AMD bu farkı %50 daha fazla bellek kapasitesi ve 1.5 kat bant genişliği avantajıyla kapatmayı hedefliyor. MI450'nin AMD'nin 2026 takviminde yer aldığını söyleyelim. Detaylı çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.
