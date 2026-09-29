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    AMD'den dev AI yatırımı: 8,2 milyar dolara World Labs'i satın alıyor

    AMD, yapay zeka alanındaki en büyük satın almalarından birine hazırlanıyor. Şirket, Fei-Fei Li'nin World Labs girişimini 8,2 milyar dolarlık anlaşmayla bünyesine katacak.

    AMD'den dev AI yatırımı: 8,2 milyar dolara World Labs'i alıyor! Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka alanındaki çalışmalarını genişletmek için önemli bir satın alma gerçekleştiriyor. Şirket, yapay zeka araştırmacısı Fei-Fei Li tarafından yönetilen World Labs'i yaklaşık 8,2 milyar dolar değerindeki tamamı hisse karşılığı bir anlaşmayla satın almak üzere kesin anlaşmaya vardı. İşlemin 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

    World Labs 8,2 milyar dolara alınıyor

    AMD, World Labs ekibinin araştırmacılarını ve model uzmanlarını bünyesine katarak yapay zeka donanımı, yazılımı ve sistemlerini yeni nesil modellerin ihtiyaçlarına göre geliştirmeyi hedefliyor. Günümüzde ise World Labs, klasik üretken yapay zeka modellerinden farklı olarak uzamsal zeka (spatial intelligence) ve dünya modelleri üzerine çalışıyor.

    Şirketin geliştirdiği sistemler, fiziksel ve sanal dünyaları algılama, nesneler arasındaki ilişkileri anlama ve üç boyutlu ortamları oluşturma gibi yeteneklere odaklanıyor.

    World Labs'in eylül ayında tanıttığı Atlas da bu yaklaşımın önemli örneklerinden biri. Şirket, modeli metin, görüntü, video ve 3D verileri birlikte kullanacak şekilde geliştirdiğini ve fiziksel dünyayı anlamaya yönelik dünya modelleri oluşturmayı amaçladığını söylüyor. Bu teknoloji özellikle robotik sistemler açısından önem taşıyor.

    World Labs, dünya modellerinin robotların gerçek dünyadaki ortamları anlamasına, olası sonuçları öngörmesine ve hareketlerini planlamasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

    Nvidia ile yapay zeka rekabeti

    Satın almanın AMD açısından önemli taraflarından biri de şirketin model katmanına daha güçlü şekilde girmesi. AMD bugün özellikle Instinct hızlandırıcıları ve veri merkezi çözümleriyle yapay zeka altyapısında Nvidiaile rekabet ediyor. World Labs'in araştırma ekibinin AMD'ye katılması ise gelecekte hangi modellerin ve yapay zeka iş yüklerinin öne çıkacağı konusunda şirkete doğrudan uzmanlık kazandırabilir.

    World Labs'in kendi açıklamalarına göre şirket 2026'nın başında 1 milyar dolarlık yatırım almıştı. Bu turda AMD'nin yanı sıra Nvidia, Autodesk, Fidelity ve diğer yatırımcılar da yer almıştı. Reuters'ın aktardığına göre World Labs'in kurucusu Fei-Fei Li de satın alma sonrasında AMD'nin baş bilim insanı ve başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

    AMD'nin son dönemde yapay zekanın farklı katmanlarına yönelik hamleleri de dikkat çekiyor. Şirket, geçtiğimiz ay çıkarım odaklı çip geliştiricisi Taalas'ı satın almak üzere anlaşma imzalamıştı. World Labs satın almasıyla birlikte AMD'nin donanım, yazılım ve yapay zeka modellerini daha yakından birbirine bağlayan bir yapı kurmaya çalıştığı görülüyor.

    Öte yandan 8,2 milyar dolarlık satın almanın doğrudan Nvidia'nın Cosmos modeline rakip bir ürün ortaya çıkaracağı kesinleşmiş değil. AMD'nin resmi açıklamasında temel hedef, World Labs'in araştırma ekibini ve model uzmanlığını AMD'nin yapay zeka donanımı ve yazılım çalışmalarına dahil etmek.

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