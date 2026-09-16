AMD'den DLSS 5'e rakip Neural Rendering geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil ekran kartı mimarisi RDNA 5 ile birlikte Nvidia'nın DLSS 5 teknolojisine benzer bir Neural Rendering çözümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. Yeni bilgiler, AMD sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2 tarafından paylaşılırken, şirketin söz konusu teknolojiyi henüz resmi olarak doğrulamadığını belirtmek gerekiyor.

AMD'nin Neural Rendering yaklaşımı nasıl olacak?

Kepler_L2, AnandTech forumlarında yaptığı paylaşımlarda AMD’nin RDNA 5 ile birlikte "Neural Lighting" olarak tanımladığı bir teknoloji sunacağını öne sürdü. Sızıntı kaynağı, Neural Rendering teknolojilerinin geleneksel shader işlemlerinin bir bölümünü yapay sinir ağlarıyla değiştirdiğini belirtti. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu teknoloji RDNA 5'e özel olabilir. Kepler_L2, bunun nedenini ise teknolojinin oldukça yüksek işlem gücü gerektirmesiyle açıkladı.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Kepler_L2, AMD'nin teknolojisinin DLSS 5 ile aynı şekilde çalışacağını iddia etmiyor. Aksine, kendi görüşüne göre AMD'nin böyle bir sistemi geliştirirken farklı bir yaklaşım izlemesi gerektiğini savunuyor.

Buna göre yapay zeka modelinin yalnızca ekrandaki görüntüyü analiz etmek yerine oyunun doğrudan 3D verilerine erişebilmesi gerekiyor. Geometri, BVH, ışın verileri, derinlik tamponları ve materyal bilgileri gibi verilerin modele aktarılması, nesnelerin ışıkla nasıl etkileşime girdiğinin daha doğru şekilde belirlenmesini sağlayabilir.

Ayrıca Kepler_L2, ışıklandırma geliştirmeleri ve karmaşık yüzeylerin gölgelendirilmesi için ayrı modeller kullanılmasını ve renk düzenleme aşamasının tamamen kaldırılmasını öneriyor. Ancak bunların AMD'nin gerçek planları olmadığı, sızıntı kaynağının kendi yaklaşımına ilişkin değerlendirmeleri olduğu özellikle vurgulanıyor.

Nvidia CEO’sundan Trump’a: “AI’da yavaşlamaya izin vermeyeceğiz” 1 gün önce eklendi

Nvidia'nın DLSS 5'i ise görüntüdeki nesneleri analiz ederek ışıklandırma, gölgelendirme ve renk düzenleme gibi işlemlerde yapay zeka kullanıyor. Teknolojiyle ilgili tartışmaların temelinde de yapay zekanın geliştiricilerin oluşturduğu görsel tasarıma müdahale etmesi bulunuyor.

RDNA 5 ne zaman çıkacak?

AMD, RDNA 5 mimarisini ve çıkış tarihini henüz resmi olarak doğrulamadı. Kepler_L2 daha önce 2027 yılının ortalarını işaret etmişti. Computex 2026 döneminde bazı ekran kartı üreticilerinin de RDNA 5 tabanlı ürünlerin 2027 içerisinde gönderilmesini beklediği paylaşıldı. Dolayısıyla AMD'nin DLSS 5 benzeri Neural Rendering çözümünün kullanıcılarla buluşması için henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD'den DLSS 5'e rakip Neural Rendering geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: