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    AMD'den FSR atağı: 8 kata kadar kare oluşturma desteği yolda

    AMD'nin Radeon sürücülerinde ortaya çıkan gizli FSR Multi-Frame Generation (MFG, Çoklu Kare Oluşturma) seçenekleri şirketin 8x kare oluşturma desteği üzerinde çalıştığını gösterdi.

    AMD'den FSR atağı: 8 kata kadar kare oluşturma desteği yolda Tam Boyutta Gör
    AMD'nin uzun süredir beklenen FSR Multi-Frame Generation (MFG, Çoklu Kare Oluşturma) teknolojisi için hazırlık yaptığına işaret eden yeni bulgular ortaya çıktı. Radeon ekran kartlarına yönelik geliştirilen üçüncü taraf RadeonTuner yazılımı, AMD'nin güncel sürücülerinde henüz kullanıma açılmamış FSR Multi-Frame Generation seçeneklerini gün yüzüne çıkardı.

    8x seçeneği dikkat çekiyor

    AMD'den FSR atağı: 8 kata kadar kare oluşturma desteği yolda Tam Boyutta Gör
    RadeonTuner geliştiricisinin aktardığına göre AMD, yeni özellikleri kullanıma sunmadan önce sürücülerine sık sık ön hazırlık niteliğinde bileşenler ekliyor. Son sürücülerde görülen seçenekler de bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yazılımda en dikkat çekici ayrıntı, FSR Multi-Frame Generation Ratio ayarının 8x'e kadar uzanması oldu. Bu gerçekleşirse AMD, kare oluşturma tarafında NVIDIA'nın DLSS Dynamic Multi Frame Generation teknolojisindeki 6x modunun üzerine çıkmış olacak.

    Teorik olarak 8x MFG, yerel olarak oluşturulan her kare için yedi ek kare üretebilirken Nvidia’nın mevcut 6x çözümünde her yerel kareye karşılık beş ek kare oluşturuluyor. Öte yandan bazı kullanıcılar bu ayarları etkinleştirmeye çalıştı ancak henüz hiçbirinin çalışmadığı görüldü.

    AMD rakiplerinin gerisinde

    Multi-Frame Generation yarışında AMD oldukça geriden geliyor. Bu yeni 8X desteğinin de resmi sürümden aylarca uzakta olduğu belirtiliyor. Nvidia ise belirttiğimiz gibi halihazırda DLSS Dynamic Multi Frame Generation ile 6x kare oluşturma desteğini kullanıma sunmuş durumda. Intel ise XeSS 3 kapsamında bir süredir 4x MFG desteği sağlıyor.

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