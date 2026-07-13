AMD'den FSR atağı: 8 kata kadar kare oluşturma desteği yolda

8x seçeneği dikkat çekiyor
Teorik olarak 8x MFG, yerel olarak oluşturulan her kare için yedi ek kare üretebilirken Nvidia’nın mevcut 6x çözümünde her yerel kareye karşılık beş ek kare oluşturuluyor. Öte yandan bazı kullanıcılar bu ayarları etkinleştirmeye çalıştı ancak henüz hiçbirinin çalışmadığı görüldü.
AMD rakiplerinin gerisinde
Multi-Frame Generation yarışında AMD oldukça geriden geliyor. Bu yeni 8X desteğinin de resmi sürümden aylarca uzakta olduğu belirtiliyor. Nvidia ise belirttiğimiz gibi halihazırda DLSS Dynamic Multi Frame Generation ile 6x kare oluşturma desteğini kullanıma sunmuş durumda. Intel ise XeSS 3 kapsamında bir süredir 4x MFG desteği sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: