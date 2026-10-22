AMD'den Linux kullanıcılarına müjde: Hız aşırtma geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen işlemcilerin Linux üzerindeki kontrol seçeneklerini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin bir mühendisi tarafından paylaşılan yeni yamalar, Windows'taki Ryzen Master yazılımında bulunan bazı hız aşırtma kontrollerinin Linux çekirdeğine taşınabileceğini gösteriyor.

AMD Overclocking Driver geliyor

AMD mühendisi Shyam Sundar S K, Linux'un platform-driver-x86 posta listesinde AOD (AMD Overclocking Driver) olarak adlandırılan yeni bir sürücü için üç yamadan oluşan seri paylaştı. WMI tabanlı sürücü, Ryzen Master'ın Windows’ta kullandığı firmware arayüzüyle iletişim kuruyor. Yeni sürücüyle birlikte işlemcinin güç ve akım limitlerine ilişkin bazı seçenekler doğrudan Linux tarafında kullanılabilecek.

İlk aşamada PPT, TDC ve EDC limitleri, bu değerlerin desteklenen aralıkları, platform seviyesinde SMT açma/kapatma seçeneği ve yalnızca okunabilen bellek saat hızı bilgisi sunuluyor. Kontroller sysfs üzerinden erişilebilir olacak. AMD ise Ryzen Master uygulamasının Linux sürümünü hazırlamak yerine, kernel tarafındaki desteği sağlayarak kullanıcı arayüzünü üçüncü taraf geliştiricilere bırakıyor.

Şirketin ekran kartlarında amdgpu sürücüsüyle izlediği yaklaşım da buna benziyor. Böylece CoreCtrl gibi araçların gelecekte yeni özelliklerden yararlanması mümkün olabilir.

Bazı sınırlamalar bulunuyor

İlk sürümde bazı önemli kısıtlamalar da mevcut. PPT, TDC ve EDC değişiklikleri firmware üzerinde saklanıyor ve uygulanmaları için sistemin yeniden başlatılması gerekiyor. AMD'nin mevcut HSMP arayüzünde ise değerler anında uygulanıyor ancak yeniden başlatma sonrasında kayboluyor. Ayrıca firmware aktif değerleri geri bildirmediği için PPT, TDC ve EDC seçenekleri yazma odaklı çalışıyor.

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SMT seçeneği de Linux'un nosmt parametresinden ziyade BIOS ayarına benzer şekilde davranıyor. Yamalar henüz inceleme aşamasında ve hangi Linux kernel sürümüne dahil edileceği bilinmiyor. Bununla birlikte firmware tarafında mevcut yamaların sunduğundan çok daha fazla komut bulunduğunu belirtelim. Bu nedenle gelecekte Linux üzerindeki Ryzen kontrol seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor.

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