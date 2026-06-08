AMD'den Nvidia'ya gönderme: "AI yarışı çoktan başladı"

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı bilgisayarlar teknoloji şirketlerinin yeni mücadele alanı haline gelirken, Nvidia'nın Computex 2026'da tanıttığı RTX Spark platformu AMD cephesinden de yanıt aldı. Şirket, Nvidia'nın pazara girişini memnuniyetle karşılarken yaklaşan Gorgon Halo işlemcisinin önemli avantajlar sunacağını savunuyor.

"AI yarışı çoktan başladı"

Computex 2026 etkinliğinde RTX Spark platformunu tanıtan Nvidia, yüksek kapasiteli birleşik bellek, Arm tabanlı işlemci ve Blackwell grafik mimarisini bir araya getirerek AI PC pazarındaki iddiasını ortaya koydu. AMD İstemci Birimi Başkan Yardımcısı Rahul Tikoo ise, Nvidia'nın pazara girişini olumlu karşıladıklarını belirterek şirketlerinin yaklaşık iki yıldır yüksek kapasiteli yerel bellek kullanan yapay zeka sistemleri üzerinde çalıştığını söyledi.

Tikoo'ya göre özellikle "agentic AI" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka iş yüklerinde büyük bellek kapasitesi kritik önem taşıyor. Nvidia'nın RTX Spark platformu 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunarken AMD, mevcut Strix Halo çözümlerinin de benzer kapasitelere ulaştığını belirtiyor. Şirket ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen Gorgon Halo işlemcisine işaret etti.

AMD'nin açıklamalarına göre Gorgon Halo, 192 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunacak. Zen 5 işlemci çekirdekleri ve RDNA 3.5 grafik mimarisini koruyacak olan yonga, özellikle büyük dil modelleri ve karmaşık yapay zeka uygulamalarını cihaz üzerinde çalıştırmak isteyen geliştiricileri hedefliyor.

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AMD ayrıca Nvidia'nın uzun yıllardır sahip olduğu CUDA ekosistemi avantajının da eskisi kadar belirleyici olmadığını düşünüyor. Şirketin Yazılım Direktörü Andrej Zdravkovic, birkaç yıl önce CUDA'nın çok daha büyük bir fark yarattığını ancak günümüzde yazılım tarafındaki seçeneklerin artmasıyla bu avantajın giderek azaldığını ifade etti.

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