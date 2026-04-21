    AMD'den Nvidia'ya yanıt: FSR için çoklu kare üretimi geliyor

    AMD, FSR teknolojisi için önemli bir güncelleme hazırlıyor.  GPUOpen belgelerinde ortaya çıkan yeni detaylara göre, çoklu kare üretimi ve daha gelişmiş kontrol seçenekleri yolda.

    Oyun tarafında görsel kalite ve performans artık yalnızca donanımla sınırlı değil. Özellikle upscaling ve frame generation gibi yazılım tabanlı teknolojiler, hem PC hem de konsollarda deneyimi doğrudan belirleyen kritik unsurlar haline geldi. Bu alandaki rekabet hız kesmeden devam ederken, AMD cephesinden dikkat çeken yeni bir haber geldi.

    FSR için çoklu kare üretimi geliyor

    AMD'nin GPUOpen dokümantasyonunda ortaya çıkan yeni bilgiler, FidelityFX Super Resolution tarafında önemli değişimlerin yolda olduğunu gösteriyor. Özellikle ADLX 1.5 güncellemesiyle birlikte gelen"Frame Generation Upgrade" arayüzü, kare üretiminde sabit bir yapıdan çıkılarak daha esnek bir sisteme geçileceğini gösteriyor.

    Bu yeni yapı, kullanıcıların kare üretim oranını (ratio) doğrudan ayarlayabilmesine imkan tanıyacak. Yani tek bir sabit frame generation modu yerine, performans ve görüntü kalitesi arasında daha hassas bir denge kurulabilecek. Bu da AMD'nin çoklu kare üretimi (multi-frame generation) teknolojisine geçiş hazırlığında olduğuna işaret ediyor.

    Paylaşılan bilgilere göre sistem, destek kontrolü, mevcut oranı okuma, mevcut seçenekleri listeleme ve manuel oran belirleme gibi işlevler sunacak. Ancak AMD henüz bu yapıyı resmi olarak "multi-frame generation" olarak adlandırmış değil. Öte yandan şirket, gelecekteki sürücülerle birlikte FSR 3.1.4 kullanan oyunların otomatik olarak daha gelişmiş bir sürüme yükseltilebileceğini de belirtiyor.

    Ayrıoca eski donanımlar için daha sınırlı (analitik) bir versiyon sunulduğunu görebiliriz. Rekabet tarafında ise Nvidia ve Intel halihazırda çoklu kare üretimi çözümlerini devreye almış durumda. Nvidia'nın DLSS teknolojisi ve Intel'in XeSS çözümü, bazı senaryolarda birden fazla kare üreterek performansı ciddi şekilde artırabiliyor. AMD'den gelen haber ise, yeni nesil ekran kartlarında rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

