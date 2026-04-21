AMD'den Nvidia'ya yanıt: FSR için çoklu kare üretimi geliyor

FSR için çoklu kare üretimi geliyor
AMD'nin GPUOpen dokümantasyonunda ortaya çıkan yeni bilgiler, FidelityFX Super Resolution tarafında önemli değişimlerin yolda olduğunu gösteriyor. Özellikle ADLX 1.5 güncellemesiyle birlikte gelen"Frame Generation Upgrade" arayüzü, kare üretiminde sabit bir yapıdan çıkılarak daha esnek bir sisteme geçileceğini gösteriyor.
Bu yeni yapı, kullanıcıların kare üretim oranını (ratio) doğrudan ayarlayabilmesine imkan tanıyacak. Yani tek bir sabit frame generation modu yerine, performans ve görüntü kalitesi arasında daha hassas bir denge kurulabilecek. Bu da AMD'nin çoklu kare üretimi (multi-frame generation) teknolojisine geçiş hazırlığında olduğuna işaret ediyor.
Ayrıoca eski donanımlar için daha sınırlı (analitik) bir versiyon sunulduğunu görebiliriz. Rekabet tarafında ise Nvidia ve Intel halihazırda çoklu kare üretimi çözümlerini devreye almış durumda. Nvidia'nın DLSS teknolojisi ve Intel'in XeSS çözümü, bazı senaryolarda birden fazla kare üreterek performansı ciddi şekilde artırabiliyor. AMD'den gelen haber ise, yeni nesil ekran kartlarında rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.