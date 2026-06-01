AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı, 5800X3D geri döndü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2026 kapsamında oyuncuları hedefleyen yeni işlemci duyuruları gerçekleştirdi. Şirket, 3D V-Cache teknolojisini kullanan ve 350 doların altında fiyatlandırılan iki “yeni” modeli tanıttı. Duyuruların merkezinde AM5 platformuna yönelik yeni Ryzen 7 7700X3D yer alırken daha önce üretimi sonlandırılan Ryzen 7 5800X3D de özel bir sürümle yeniden satışa sunuluyor.

Ryzen 7 7700X3D özellikleri

AMD’nin yeni tanıttığı Ryzen 7 7700X3D, şirketin oyun performansına odaklanan 3D V-Cache ailesinin en yeni üyesi konumunda.

AM5 platformu için gelen işlemci, teknik özellikler tarafında 8 çekirdek ve 16 izlek (8C/16T) yapısına sahip. İşlemci, 120W TDP değeriyle geliyor ve toplamda 104 MB önbellek sunuyor. Maksimum artırılmış saat hızı ise 4,5 GHz seviyesine ulaşıyor.

Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası 7 sa. önce eklendi

AMD, bu modelle birlikte oyuncuların X3D serisinin sunduğu oyun performansına daha düşük bütçelerle erişebilmesini hedefliyor. Bu bağlamda Ryzen 7 7700X3D, 16 Temmuz’da 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Ryzen 7 5800X3D yeniden sahnede

Tam Boyutta Gör AMD’nin Computex 2026 duyurularındaki sürprizlerden biri ise Ryzen 7 5800X3D’nin geri dönüşü oldu. İlk kez piyasaya sürüldüğünde büyük ilgi gören ve 2024 yılında üretimi sonlandırılan işlemci, şimdi özel bir sürümle yeniden kullanıcılarla buluşuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, bu yeniden lansmanı AM4 platformunun 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan özel bir sürüm olarak tanımlıyor. Ryzen 7 5800X3D, AMD’nin tüketici segmentindeki ilk 3D V-Cache teknolojili işlemcisi olarak öne çıkmıştı. İşlemci, 8 çekirdek ve 16 izlek, 100 MB toplam önbellek, 4,5 GHz artırılmış saat hızı ve 105W TDP değerleriyle geliyor.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli, 25 Haziran’da 349 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: