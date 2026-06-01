Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı, 5800X3D geri döndü

    AMD, Computex 2026’da oyunculara yönelik iki yeni işlemci duyurdu. Ryzen 7 7700X3D 329 dolardan gelirken efsaneleşen Ryzen 7 5800X3D de özel sürümle yeniden satışa çıkıyor.

    AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, Computex 2026 kapsamında oyuncuları hedefleyen yeni işlemci duyuruları gerçekleştirdi. Şirket, 3D V-Cache teknolojisini kullanan ve 350 doların altında fiyatlandırılan iki “yeni” modeli tanıttı. Duyuruların merkezinde AM5 platformuna yönelik yeni Ryzen 7 7700X3D yer alırken daha önce üretimi sonlandırılan Ryzen 7 5800X3D de özel bir sürümle yeniden satışa sunuluyor.

    Ryzen 7 7700X3D özellikleri

    AMD’nin yeni tanıttığı Ryzen 7 7700X3D, şirketin oyun performansına odaklanan 3D V-Cache ailesinin en yeni üyesi konumunda.

    AM5 platformu için gelen işlemci, teknik özellikler tarafında 8 çekirdek ve 16 izlek (8C/16T) yapısına sahip. İşlemci, 120W TDP değeriyle geliyor ve toplamda 104 MB önbellek sunuyor. Maksimum artırılmış saat hızı ise 4,5 GHz seviyesine ulaşıyor.

    AMD, bu modelle birlikte oyuncuların X3D serisinin sunduğu oyun performansına daha düşük bütçelerle erişebilmesini hedefliyor. Bu bağlamda Ryzen 7 7700X3D, 16 Temmuz’da 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Ryzen 7 5800X3D yeniden sahnede

    AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Computex 2026 duyurularındaki sürprizlerden biri ise Ryzen 7 5800X3D’nin geri dönüşü oldu. İlk kez piyasaya sürüldüğünde büyük ilgi gören ve 2024 yılında üretimi sonlandırılan işlemci, şimdi özel bir sürümle yeniden kullanıcılarla buluşuyor.
    AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket, bu yeniden lansmanı AM4 platformunun 10. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan özel bir sürüm olarak tanımlıyor. Ryzen 7 5800X3D, AMD’nin tüketici segmentindeki ilk 3D V-Cache teknolojili işlemcisi olarak öne çıkmıştı. İşlemci, 8 çekirdek ve 16 izlek, 100 MB toplam önbellek, 4,5 GHz artırılmış saat hızı ve 105W TDP değerleriyle geliyor.

    Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli, 25 Haziran’da 349 dolar fiyatla satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eat8 şanzıman kullanan araçlar passat b6 1.4 tsi bir kıza ilk mesaj nasıl atılır isimden adres bulma termosifon tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum