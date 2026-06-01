AMD’den oyuncuları sevindiren haber: Ryzen 7 7700X3D tanıtıldı, 5800X3D geri döndü

AMD’nin yeni tanıttığı Ryzen 7 7700X3D, şirketin oyun performansına odaklanan 3D V-Cache ailesinin en yeni üyesi konumunda.
AM5 platformu için gelen işlemci, teknik özellikler tarafında 8 çekirdek ve 16 izlek (8C/16T) yapısına sahip. İşlemci, 120W TDP değeriyle geliyor ve toplamda 104 MB önbellek sunuyor. Maksimum artırılmış saat hızı ise 4,5 GHz seviyesine ulaşıyor.
AMD, bu modelle birlikte oyuncuların X3D serisinin sunduğu oyun performansına daha düşük bütçelerle erişebilmesini hedefliyor. Bu bağlamda Ryzen 7 7700X3D, 16 Temmuz’da 329 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Ryzen 7 5800X3D yeniden sahnede
Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli, 25 Haziran’da 349 dolar fiyatla satışa sunulacak.