AMD'den Samsung'a büyük sipariş: 2nm HBM üretimi 2030'da başlıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un Amerika'da kuracağı yeni çip fabrikasının kapasitesi şimdiden doldu. Henüz inşaatına başlanmayan tesisteki iki nanometrelik üretim kapasitesinin büyük bölümünü AMD kapattı. Yüksek performanslı HBM bellek bileşenlerinin üretileceği dev tesiste kurulumlar 2029'da tamamlanacak. Seri üretimin ise 2030 yılında başlaması planlanıyor. Bu dev anlaşma, geleceğin yapay zekâ teknolojilerinde rekabeti kızıştıracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un ABD'nin Teksas eyaletinde kurmayı planladığı ikinci Taylor fabrikası, üretime başlamadan müşteri bulmuş gibi görünüyor. Yeni bilgilere göre tesisin planlanan 2nm üretim kapasitesinin tamamı için şimdiden sipariş alındı. Bu siparişlerin büyük bölümünü ise AMD'nin oluşturduğu belirtiliyor.

Samsung Taylor Fab 2'nin kapasitesi şimdiden doldu

Sektör kaynaklarına göre Samsung, Taylor Fab 2 tesisinde AMD ve Nvidia için HBM temel yongaları (base die) üretecek. Ancak ayrılan kapasitenin büyük bölümünün AMD'ye ait olduğu, hatta bazı kaynaklara göre AMD'nin tek başına fabrikanın tüm üretim kapasitesini doldurabilecek talebe sahip olduğu paylaşıldı.

Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alana kurulması planlanan Taylor Fab 2, ilk Taylor fabrikasından yaklaşık 1,5 kat daha büyük olacak. Tesisin 2nm sınıfı üretim teknolojisini kullanması bekleniyor. Mevcut takvime göre resmi inşaat çalışmalarının bu ay başlaması, üretim ekipmanlarının ise Şubat 2029'da kurulması planlanıyor. Seri üretimin 2030 yılında başlaması bekleniyor.

Samsung, Teksas'ta üretilen temel yongaları Güney Kore'de üretilen DRAM belleklerle birleştirerek tamamlanmış HBM ürünleri sunmayı planlıyor. Şirketin ilk Taylor fabrikasında ise Tesla ile daha önce imzalanan yapay zeka çipi üretim anlaşması bulunuyor.

Nvidia'nın yeni HBM standardı planları değiştirebilir

Öte yandan Nvidia'nın geliştirdiği NVHBM isimli özel bellek standardı, Samsung'un üretim planlarını etkileyebilir. Bu teknolojide bellek denetleyicisi GPU üzerinden alınarak HBM temel yongasına taşınıyor. İddialara göre NVHBM, bellek bant genişliğini yüzde 30 artırırken güç tüketimini yüzde 15 azaltabilir ve GPU üzerinde yüzde 25 daha fazla alan açabilir.

Ayrıca Maeil Business Newspaper'ın haberine göre Nvidia, Samsung dahil üç büyük bellek üreticisinden NVHBM temel yongalarını TSMC'ye ürettirmelerini istedi. Samsung ise TSMC'nin üretim kapasitesinin yetersiz kalması ihtimaline karşı kendi üretim teknolojilerini alternatif olarak değerlendirebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde temel yonga tasarımı GPU üreticilerinin kontrolüne geçerken, bellek üreticileri DRAM yongalarını sağlayacak ve üretim ile paketleme tarafında TSMC daha önemli bir rol üstlenecek. Bu da Samsung'un Taylor Fab 2 için ilave sipariş alabileceği alanı daraltabilir.

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Samsung, 30 Ekim'deki üçüncü çeyrek finansal sonuçları toplantısında 4nm HBM temel yonga satışlarının ve gelişmiş üretim süreçlerine yönelik talebin arttığını açıklamıştı. Şirket ayrıca 2nm siparişlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla yükseldiğini duyurdu. Ancak Taylor Fab 2'nin hangi müşteriler için hangi ürünleri üreteceği henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

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AMD'den Samsung'a büyük sipariş: 2nm HBM üretimi 2030'da başlıyor

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