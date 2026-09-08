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    AMD'den sürpriz: Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu

    Steam'in Ağustos 2026 donanım verileri, AMD ekran kartlarında dengelerin değiştiğini gösterdi. Radeon RX 9070 XT, şirketin Steam’deki en popüler ekran kartı oldu.

    AMD'den sürpriz: Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Steam'in Ağustos 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçları paylaşıldı. AMD Radeon RX 9070 XT, Steam kullanıcıları arasında şirketin en popüler ekran kartı haline gelerek RDNA 2 ve RDNA 3 nesillerinden modelleri geride bıraktı.

    RX 9070 XT AMD'nin zirvesine yerleşti

    Radeon RX 9070 XT'nin AMD tarafında zirveye çıkması, şirketin RDNA 4 mimarisinin kullanıcılar arasındaki karşılığını göstermesi açısından önemli. Önceki aylarda AMD'nin Steam'deki en yaygın ekran kartı uzun süre Radeon RX 6600 olurken, RDNA 3 tabanlı modeller aynı seviyede bir kullanıcı kitlesine ulaşamamıştı.

    RX 9070 XT'nin yükselişi, AMD'nin yeni nesil ekran kartlarının önceki nesillere kıyasla daha güçlü bir konuma geldiğini gösteriyor. Kart, özellikle ışın izleme performansındaki iyileştirmeler ve FSR 4 ile birlikte sunulan yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi sayesinde önceki Radeon modellerine göre daha rekabetçi bir paket sunuyor.

    AMD'den sürpriz: Steam'de en popüler ekran kartları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Steam'in toplam ekran kartı sıralamasında ise Nvidia modelleri üst sıralardaki ağırlığını koruyor. Ağustos verilerine göre GeForce RTX 3060, yüzde 3,92 kullanım oranıyla listenin zirvesinde bulunuyor. RTX 5070 ise yüzde 3,77 payla ikinci sıraya yükselerek RTX 4060'ı geride bıraktı. RTX 4060'ın payı yüzde 3,60 seviyesinde kalırken, RTX 5060 yüzde 3,16 ile onu takip ediyor.

    Görseldeki verilere göre GeForce RTX 3060'ın haziran ayındaki yüzde 3,88'lik payı ağustosta yüzde 3,92'ye çıkarken, RTX 5070 aynı dönemde yüzde 3,29'dan yüzde 3,77'ye yükseldi. RTX 4060 ise yüzde 3,65'ten yüzde 3,60'a geriledi. RTX 5060'ın payı da yüzde 2,81'den yüzde 3,16'ya yükseldi.

    AMD tarafında ise asıl dikkat çeken değişim RX 9070 XT'nin önceki nesil Radeon modellerini geride bırakması oldu. RX 9070 XT'nin doğrudan rakibi olarak konumlanan GeForce RTX 5070 Ti kullanım oranında hâlâ daha üst sırada yer alıyor. Ancak Radeon modelinin Steam sıralamasında istikrarlı şekilde yükseldiği belirtiliyor.

    RX 9070 XT'nin yükselişi devam ederse, ekran kartının yıl sonuna kadar AMD'nin son birkaç nesildeki en yaygın kullanılan masaüstü oyun GPU'su haline gelmesi mümkün olabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi, yalnızca kullanıcı ilgisine değil, ekran kartının mevcut bellek tedarik sorunları nedeniyle bulunabilirliğinin korunmasına da bağlı olacak.

    Buna karşılık AMD'nin Nvidia'nın üst sıralardaki modellerini kısa sürede yakalaması beklenmiyor. RTX 5070 ve RTX 5070 Ti'nin Steam'deki konumu hâlâ güçlü. Buna rağmen RX 9070 XT'nin RDNA 2 döneminden kalan popüler modelleri geride bırakması, AMD açısından yeni nesil ekran kartlarının benimsenmesi konusunda önemli bir değişim.

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