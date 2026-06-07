AMD'den tarihi başarı: x86 işlemci pazarında rekor pazar payı

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Tam Boyutta Gör AMD'nin işlemci pazarındaki yükselişi devam ediyor. Mercury Research tarafından paylaşılan verilere göre şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde x86 işlemci pazarında yüzde 32,6 paya ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Bir yıl önce bu oran yüzde 27,1 seviyesindeydi. Buna karşın Intel liderliğini korumayı sürdürüyor. Ancak şirketin toplam x86 işlemci pazarındaki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 72,9 seviyesinden yüzde 67,4'e gerilemiş durumda. Bir önceki çeyrekte ise Intel'in payı yüzde 68,6 seviyesindeydi.

AMD'nin asıl yükselişi sunucu tarafında

AMD'nin en dikkat çekici başarısı veri merkezi ve sunucu segmentinde yaşandı. Şirketin x86 sunucu işlemcilerindeki sevkiyat payı yüzde 33,2'ye yükseldi. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 27,2, bir önceki çeyrekte ise yüzde 30 seviyesindeydi. Böylece AMD, uzun yıllardır Intel'in hakimiyetinde olan sunucu işlemci pazarının yaklaşık üçte birini kontrol eder hale geldi.

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Toplam sunucu işlemci sevkiyatları yıllık bazda yüzde 10'dan fazla büyürken, artışın büyük kısmı yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarından kaynaklandı. Daha önce yayımlanan ayrı bir Mercury Research raporuna göre AMD'nin EPYC işlemcileri, 2026'nın ilk çeyreğinde sunucu işlemci harcamalarının yüzde 46,2'sini oluşturdu. Bu da şirketin yalnızca adet bazında değil, gelir tarafında da güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor.

Intel'in sevkiyatları geriledi

Rapora göre AMD'nin toplam işlemci sevkiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarken, Intel'in sevkiyatları yüzde 10'un üzerinde düştü. Bu fark, iki şirket arasındaki pazar payı değişiminin temel nedeni olarak gösteriliyor. AMD'nin oyun konsollarında kullanılan özel işlemcilerde neredeyse tekel konumunda olması da toplam x86 payını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Konsol işlemcileri hariç tutulduğunda bile AMD'nin genel CPU pazarındaki payı yüzde 30 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 24,4 olarak kaydedilmişti. Genel tablonun aksine masaüstü işlemci pazarında Intel lehine bir hareket yaşandı. Zorlu geçen çeyrekte AMD'nin masaüstü performansı beklentilerin altında kalırken Intel'in payı yüzde 63,6'dan yüzde 66,8'e yükseldi.

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Mobil işlemci tarafında ise durum tersine döndü. Dizüstü bilgisayar işlemcilerindeki tedarik sorunları nedeniyle Intel pazar payı kaybederken AMD'nin mobil işlemci payı yüzde 22,5'ten yüzde 28,3'e yükseldi.

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