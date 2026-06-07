AMD'den tarihi başarı: x86 işlemci pazarında rekor pazar payı

AMD'nin asıl yükselişi sunucu tarafında
AMD'nin en dikkat çekici başarısı veri merkezi ve sunucu segmentinde yaşandı. Şirketin x86 sunucu işlemcilerindeki sevkiyat payı yüzde 33,2'ye yükseldi. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 27,2, bir önceki çeyrekte ise yüzde 30 seviyesindeydi. Böylece AMD, uzun yıllardır Intel'in hakimiyetinde olan sunucu işlemci pazarının yaklaşık üçte birini kontrol eder hale geldi.
Toplam sunucu işlemci sevkiyatları yıllık bazda yüzde 10'dan fazla büyürken, artışın büyük kısmı yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarından kaynaklandı. Daha önce yayımlanan ayrı bir Mercury Research raporuna göre AMD'nin EPYC işlemcileri, 2026'nın ilk çeyreğinde sunucu işlemci harcamalarının yüzde 46,2'sini oluşturdu. Bu da şirketin yalnızca adet bazında değil, gelir tarafında da güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor.
Intel'in sevkiyatları geriledi
Rapora göre AMD'nin toplam işlemci sevkiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarken, Intel'in sevkiyatları yüzde 10'un üzerinde düştü. Bu fark, iki şirket arasındaki pazar payı değişiminin temel nedeni olarak gösteriliyor. AMD'nin oyun konsollarında kullanılan özel işlemcilerde neredeyse tekel konumunda olması da toplam x86 payını destekliyor.
Mobil işlemci tarafında ise durum tersine döndü. Dizüstü bilgisayar işlemcilerindeki tedarik sorunları nedeniyle Intel pazar payı kaybederken AMD'nin mobil işlemci payı yüzde 22,5'ten yüzde 28,3'e yükseldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.