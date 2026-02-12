Giriş
    AMD’den tarihi sıçrama: İşlemci payında rekor tazeledi

    Mercury Research verilerine göre AMD, 2025'in dördüncü çeyreğinde masaüstü işlemci tarafında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Hem istemci hem sunucuda rekor tazeledi.

    AMD’den tarihi sıçrama: İşlemci payında rekor tazeledi Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025'in son çeyreğinde hem istemci hem de sunucu tarafında tarihinin en güçlü CPU pazar payı sonuçlarını elde etti. Özellikle Ryzen masaüstü işlemciler ve EPYC sunucu çözümleri, şirketin gelir ve adet bazında sıçrama yapmasını sağladı. Mercury Research verilerine göre şirketin masaüstü CPU adet payı %36,4'e yükselirken, gelir payı %42,6 seviyesine ulaştı.

    EPYC ve Ryzen rekor kırdı

    %37'ye yaklaşan CPU payı, Ryzen platformunun piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek gelir payı olarak kayda geçti. Özellikle 7800X3D, 9800X3D ve 9850X3D gibi X3D modelleri, oyun performansında liderliğini koruyarak talebi yukarı taşıdı. Artan RAM fiyatları nedeniyle eski AM4 platformuna olan ilginin sürmesi de satışlara katkı sağladı.

    Mobil tarafta da büyüme devam etti. AMD'nin dizüstü işlemci segmentindeki adet payı %26, gelir payı ise %24,9 seviyesine çıktı. Ryzen AI 400 ve Ryzen AI MAX serilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki ivmenin 2026 boyunca sürmesi bekleniyor. Şirket, yeni nesil Ryzen AI çözümlerini Intel'in Panther Lake tabanlı Core Ultra Series 3 ailesine karşı güçlü bir konumda konumlandırıyor.

    Sunucu tarafında ise EPYC işlemciler dikkat çekici bir performans sergiledi. Gelir payı yıllık bazda 4,9 puan artarak %41,3 ile rekor seviyeye ulaştı. Adet payı ise %28,8'e çıkarak %30 eşiğine iyice yaklaştı. Genoa ve Turin işlemciler satış hacmini oluştururken, yıl içinde çıkması beklenen Zen 6 tabanlı Venice ailesi ve MI450 hızlandırıcılarla gelecek Helios platformu, AMD'nin veri merkezi tarafındaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

    Toplamda bakıldığında AMD'nin genel CPU gelir payı %35,4'e yükselmiş durumda. Şirket 2025'i şimdiye kadarki en güçlü konumunda kapatırken, 2026'da yeni mimariler ve AI PC odaklı ürünlerle rekabetin daha da kızışması bekleniyor. 

