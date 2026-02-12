AMD’den tarihi sıçrama: İşlemci payında rekor tazeledi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, 2025'in son çeyreğinde hem istemci hem de sunucu tarafında tarihinin en güçlü CPU pazar payı sonuçlarını elde etti. Özellikle Ryzen masaüstü işlemciler ve EPYC sunucu çözümleri, şirketin gelir ve adet bazında sıçrama yapmasını sağladı. Mercury Research verilerine göre şirketin masaüstü CPU adet payı %36,4'e yükselirken, gelir payı %42,6 seviyesine ulaştı.

EPYC ve Ryzen rekor kırdı

%37'ye yaklaşan CPU payı, Ryzen platformunun piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek gelir payı olarak kayda geçti. Özellikle 7800X3D, 9800X3D ve 9850X3D gibi X3D modelleri, oyun performansında liderliğini koruyarak talebi yukarı taşıdı. Artan RAM fiyatları nedeniyle eski AM4 platformuna olan ilginin sürmesi de satışlara katkı sağladı.

Mobil tarafta da büyüme devam etti. AMD'nin dizüstü işlemci segmentindeki adet payı %26, gelir payı ise %24,9 seviyesine çıktı. Ryzen AI 400 ve Ryzen AI MAX serilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki ivmenin 2026 boyunca sürmesi bekleniyor. Şirket, yeni nesil Ryzen AI çözümlerini Intel'in Panther Lake tabanlı Core Ultra Series 3 ailesine karşı güçlü bir konumda konumlandırıyor.

Sunucu tarafında ise EPYC işlemciler dikkat çekici bir performans sergiledi. Gelir payı yıllık bazda 4,9 puan artarak %41,3 ile rekor seviyeye ulaştı. Adet payı ise %28,8'e çıkarak %30 eşiğine iyice yaklaştı. Genoa ve Turin işlemciler satış hacmini oluştururken, yıl içinde çıkması beklenen Zen 6 tabanlı Venice ailesi ve MI450 hızlandırıcılarla gelecek Helios platformu, AMD'nin veri merkezi tarafındaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

AMD’nin gelecek nesil APU’sunda LPDDR6 RAM olacak 21 sa. önce eklendi

Toplamda bakıldığında AMD'nin genel CPU gelir payı %35,4'e yükselmiş durumda. Şirket 2025'i şimdiye kadarki en güçlü konumunda kapatırken, 2026'da yeni mimariler ve AI PC odaklı ürünlerle rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD’den tarihi sıçrama: İşlemci payında rekor tazeledi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: