AMD doğruladı: AM4 platformu yeniden canlanıyor

Tam Boyutta Gör AMD'nin AM4 platformuyla işi bitmiş değil. Şirketten gelen resmi açıklama, uzun süredir konuşulan iddiaları doğruladı. AMD Ryzen bölümünün başındaki isim David McAfee, artan DDR5 fiyatları nedeniyle AM4 uyumlu işlemcilerin yeniden daha geniş ölçekte piyasaya sunulması için çalıştıklarını açıkladı.

AM4 resmen geri dönüyor

Kaçıranlar için yaklaşık 9 yıldır kullanımda olan AM4 platformu, birçok Ryzen nesline ev sahipliği yaptı. Bazı işlemci aileleri üretimden kalkmış olsa da Ryzen 5000 serisi başta olmak üzere AM4 tabanlı modeller hâlâ küresel pazarda güçlü satış rakamlarına ulaşıyor. AMD'ye göre bu ilginin temel nedeni, DDR5 tabanlı AM5 ve Intel LGA 1851 platformlarının toplam sistem maliyetini ciddi biçimde artırması.

AMD, AM4 ekosistemine daha fazla ürün getirmek ve sistemlerine yeniden kurulum yapmadan yükseltme yapmak isteyen oyuncuların taleplerini karşılamak için yapabileceği her şeyi değerlendiriyor. David McAfee, AMD Ryzen Başkanı

DDR4 hâlâ zamlanıyor olsa da, DDR5'e kıyasla daha erişilebilir bir seçenek konumunda. Bu da AM4'ü, mevcut sistemini komple yenilemek istemeyen kullanıcılar için cazip kılıyor. McAfee'nin açıklamaları, yalnızca anakart üretimini değil, AM4 uyumlu işlemcilerin arzını da kapsıyor. AMD'nin hedefi, oyuncuların mevcut sistemlerini daha uygun maliyetle yükseltebilmesini sağlamak.

Bu yaklaşım, kısa süre önce sızdırılan Ryzen 3 5300G, Ryzen 5 5600T ve Ryzen 5 5600XT gibi yeni Zen 3 tabanlı modellerle de örtüşüyor. Öte yandan, AM4'e dönüş her şeyin ucuzlayacağı anlamına gelmiyor. DDR4 bellek fiyatları da artış trendinde ve bazı üreticilerin bu durumu fiyatlara yansıtması olası.

