AMD doğruladı: AM5 soketi yıllarca desteklenecek

AMD AM4 soketi 10 yaşında
AMD, AM4 platformunun 10. yılını geride bıraktığını ve AM5 için de benzer bir yaklaşımın sürdürüleceğini duyurdu. AMD yetkililerine göre uzun vadeli soket desteği, yalnızca pazarlama unsuru değil, doğrudan kullanıcı yatırımlarını korumaya yönelik bir strateji. Açıklamalara göre AM5 platformu en az 2027 ve sonrasına kadar desteklenmeye devam edecek.
Bu da platformun birden fazla işlemci neslini kapsayacağı anlamına geliyor. Nitekim AM4, 2016'dan bu yana Zen, Zen+, Zen 2 ve Zen 3 gibi farklı mimarilere ev sahipliği yaparak benzer bir başarı yakalamıştı. Yeni platform tarafında ise AM5’in Zen 4, Zen 5 ve Zen 6 mimarilerini desteklemesi bekleniyor. Bu da kullanıcıların aynı anakart üzerinde birkaç nesil boyunca işlemci yükseltmesi yapabilmesine olanak tanıyacak.
AM4'ün hâlâ aktif olması da bu stratejinin somut bir örneği. Yakın zamanda Ryzen 5 5500X3D gibi modellerin yeni pazarlarda ortaya çıkması, platformun ömrünün beklenenden uzun sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan gelecekte DDR6 bellek ve PCIe Gen6 gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşması, AM5'in ömrünü etkileyebilecek faktörler arasında. Ancak mevcut yol haritası, AMD'nin bu platformu mümkün olduğunca uzun süre desteklemeyi planladığını gösteriyor.