AMD doğruladı: Steam Machine için çıkış takvimi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Valve'ın uzun süredir merakla beklenen yeni oyun konsolu Steam Machine için takvim netleşmeye başladı. AMD, şirketin 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında yaptığı açıklamada, Steam Machine'in yakında hazır olacağı doğrulandı.

AMD sevkiyat tarihini doğruladı

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, yatırımcı toplantısında Valve’ın proje takviminde herhangi bir gecikme yaşanmadığını ve Steam Machine'in erken 2026 döneminde gönderilmeye başlanacağını söyledi. AMD veya Valve cephesinden net bir çıkış tarihi paylaşılmasa da, cihazın lansman sürecinin son aşamaya girdiği anlaşılıyor.

Steam Machine'in, AMD tarafından özel olarak geliştirilen Zen 4 tabanlı bir APU'ya sahip olacağı doğrulandı. Grafik tarafında ise RDNA 3 mimarisi kullanılıyor. Valve, performans tarafında Steam Machine'in mevcut oyun bilgisayarlarının büyük bir bölümünden daha iyi bir deneyim sunduğunu öne sürüyor. Sızıntılara göre Steam Machine, 16 GB sistem belleği ve ek olarak 8 GB VRAM ile gelecek. Detaylı teknik özelliklerin ise lansmana yakın dönemde paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan fiyat konusu hâlâ en büyük soru işareti olmayı sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan perakendeci verilerine göre 512 GB depolama alanına sahip modelin yaklaşık 950 dolar, 2 TB'lık versiyonun ise 1.070 dolar seviyesinde konumlandırılması bekleniyor.

