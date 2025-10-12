Giriş
    AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık

    AMD'nin bir sonraki nesil işlemci mimarisi Zen 6 için resmi destek doğrulandı. ASUS ve ASRock, yeni B850 serisi anakartların Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcilerle uyumlu olacağını açıkladı.

    AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    AMD, gelecek nesil Zen 6 işlemcileri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak ASUS ve ASRock, AMD'nin yaklaşan Zen 6 serisi için resmi destek açıklamasında bulundu. Böylece Zen 6'nın mevcut AM5 platformuyla uyumlu olacağı ilk kez üretici düzeyinde doğrulanmış oldu. Yeni işlemciler, amiral gemisi sınıfından mainstream modellere kadar 2026 yılında geliyor.

    AM5 anakartlar Zen 6'ya destek sunacak

    Yakın tarihte ASUS, yeni B850M AYW OC anakartını tanıtarak Zen 6 desteğini duyurdu. 64 MB genişletilmiş BIOS'a sahip olan bu anakart, DDR5 bellekte 10.000 MT/s'yi aşan hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca harici BCLK jeneratörüyle birlikte gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunuyor ve Zen 6 mimarisine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

    ASRock da Bilibili kanalında paylaştığı tanıtım videosunda yeni B850 anakartlarında Zen 6 uyumluluğunu doğruladı. Benzer şekilde Gigabyte ve MSI'ın da yakın zamanda aynı yönde açıklamalarda bulunması bekleniyor. AMD'nin partnerlerine Zen 6 mühendislik örnekleri göndermesiyle birlikte üreticiler, yeni nesil işlemciler için test sürecine geçmiş durumda.

    Zen 6 neler sunacak?

    Zen 6, 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya çıkacak. AMD, AM5 soket desteğini en az 2027'ye kadar sürdürmeyi planlıyor. Yeni mimaride çekirdek sayısının yongabaşı 24'e yükselmesi, iş parçacığı sayısının ise 48'e kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca L3 önbellek kapasitesinin 48 MB'a ulaşacağı, saat hızlarının ise 6.4–7.0 GHz aralığında olacağı da sızıntılar arasında. Bu değerler, Zen 4'ün 5.7 GHz sınırını aşarak AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek frekans hedefini temsil ediyor.

    AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık Tam Boyutta Gör
    Üstelik Zen 6 yalnızca masaüstü sistemlerle sınırlı olmayacak. Yeni mimarinin hem Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolunda hem de Sony'nin gelecek PlayStation modelinde kullanılacağını söyleyelim.

    Masaüstü tarafında ise AMD, TSMC N2X süreciyle üretilecek Zen 6 işlemcileriyle Intel Nova Lake mimarisine doğrudan rakip olacak. Her iki serinin de yüksek çekirdek sayısına ve gelişmiş yapay zekâ hızlandırıcılarına sahip olması bekleniyor. Son olarak Zen 6 mimarili işlemcilerin Computex 2026'da tanıtılması ve yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. 

