AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, gelecek nesil Zen 6 işlemcileri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak ASUS ve ASRock, AMD'nin yaklaşan Zen 6 serisi için resmi destek açıklamasında bulundu. Böylece Zen 6'nın mevcut AM5 platformuyla uyumlu olacağı ilk kez üretici düzeyinde doğrulanmış oldu. Yeni işlemciler, amiral gemisi sınıfından mainstream modellere kadar 2026 yılında geliyor.

AM5 anakartlar Zen 6'ya destek sunacak

Yakın tarihte ASUS, yeni B850M AYW OC anakartını tanıtarak Zen 6 desteğini duyurdu. 64 MB genişletilmiş BIOS'a sahip olan bu anakart, DDR5 bellekte 10.000 MT/s'yi aşan hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca harici BCLK jeneratörüyle birlikte gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunuyor ve Zen 6 mimarisine tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı 2 gün önce eklendi

ASRock da Bilibili kanalında paylaştığı tanıtım videosunda yeni B850 anakartlarında Zen 6 uyumluluğunu doğruladı. Benzer şekilde Gigabyte ve MSI'ın da yakın zamanda aynı yönde açıklamalarda bulunması bekleniyor. AMD'nin partnerlerine Zen 6 mühendislik örnekleri göndermesiyle birlikte üreticiler, yeni nesil işlemciler için test sürecine geçmiş durumda.

Zen 6 neler sunacak?

Zen 6, 2026 sonu veya 2027 başında piyasaya çıkacak. AMD, AM5 soket desteğini en az 2027'ye kadar sürdürmeyi planlıyor. Yeni mimaride çekirdek sayısının yongabaşı 24'e yükselmesi, iş parçacığı sayısının ise 48'e kadar çıkması bekleniyor. Ayrıca L3 önbellek kapasitesinin 48 MB'a ulaşacağı, saat hızlarının ise 6.4–7.0 GHz aralığında olacağı da sızıntılar arasında. Bu değerler, Zen 4'ün 5.7 GHz sınırını aşarak AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek frekans hedefini temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik Zen 6 yalnızca masaüstü sistemlerle sınırlı olmayacak. Yeni mimarinin hem Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolunda hem de Sony'nin gelecek PlayStation modelinde kullanılacağını söyleyelim.

Masaüstü tarafında ise AMD, TSMC N2X süreciyle üretilecek Zen 6 işlemcileriyle Intel Nova Lake mimarisine doğrudan rakip olacak. Her iki serinin de yüksek çekirdek sayısına ve gelişmiş yapay zekâ hızlandırıcılarına sahip olması bekleniyor. Son olarak Zen 6 mimarili işlemcilerin Computex 2026'da tanıtılması ve yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD doğruladı: Zen 6 işlemciler için AM5 desteğine yeşil ışık

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: