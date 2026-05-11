Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, DRAM krizinden kazançlı çıktı: İşlemci satışları artıyor

    Akıllı telefon talebindeki düşüş ve DRAM krizi sonrası Qualcomm ile MediaTek üretimi azaltırken, AMD’nin TSMC’de daha fazla kapasite elde ettiği belirtiliyor.  

    AMD, DRAM krizinden kazançlı çıktı: İşlemci satışları artıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarındaki yavaşlama, yarı iletken sektöründeki dengeleri değiştirmeye başladı. Son gelen bilgilere göre Qualcomm ve MediaTek'in TSMC'deki 4nm ve 5nm üretim kapasitesini azaltması, AMD için önemli bir fırsata dönüştü. Şirketin özellikle eski nesil Zen tabanlı işlemcilerde üretimi artırdığı belirtiliyor.

    AMD, boşalan TSMC kapasitesini değerlendiriyor

    Sektör kaynaklarına göre küresel akıllı telefon pazarı hâlâ ciddi bir DRAM kriziyle karşı karşıya. Bellek üreticilerinin büyük kısmı kapasitesini yapay zeka tarafında kullanılan yüksek bant genişlikli HBM belleklere ayırdığı için, özellikle giriş ve orta segment telefon üreticileri maliyet baskısı altında kalmış durumda.

    Aktarılan bilgilere göre günümüzde bir giriş seviyesi akıllı telefonun toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 54'ünü yalnızca DRAM ve NAND bileşenleri oluşturuyor. Bu da üreticilerin fiyatları artırmasını zorlaştırırken, talebin düşmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin ardından Qualcomm ve MediaTek ise TSMC üzerindeki 4nm ve 5nm siparişlerini azaltmaya başladı.

    Üretim düşüşünün yaklaşık 20 bin ila 30 bin wafer seviyesinde olduğu ve bunun 15 ila 20 milyon mobil çipe karşılık geldiği belirtiliyor. Boşalan kapasite ise AMD için yeni bir fırsat olabilir. AMD CEO'su Lisa Su, son finans toplantısında şirketin büyümesinin büyük ölçüde işlemci sevkiyatlarından geldiğini doğruladı. Su, yalnızca üst segment Turin ailesinde değil, Zen mimarisine sahip Genoa işlemcilerde de yüksek sevkiyat rakamlarına ulaştıklarını söyledi.

    Özellikle 5nm üretim sürecindeki yüksek verimlilik oranı sayesinde AMD'nin maliyet avantajı elde ettiği belirtiliyor. Böylece akıllı telefon pazarındaki daralma, veri merkezi ve sunucu işlemcilerine olan talebin artmasıyla AMD adına yeni bir fırsata dönüşmüş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 1 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    özel plaka nasıl alınır türklük ile ilgili sözler sakal kaç yaşında çıkar çamaşır makinesi temiz su hortumu ek yapma parmakta dolama duası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Pova 6
    TECNO Pova 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion Pro 5
    Lenovo Legion Pro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum