AMD durmuyor: AM4 için Ryzen 5 5600F duyuruldu

AMD Ryzen 5 5600F duyuruldu
Ryzen 5 5600F, Zen 3 mimarisine ve Vermeer tasarımına dayanıyor. 6 çekirdek ve 12 izlek sunan işlemci, 3,0 GHz taban ve 4,0 GHz boost frekansına sahip. Bu değerler, standart Ryzen 5 5600 modeline kıyasla sırasıyla 300 MHz ve 400 MHz daha düşük. İşlemci 384 KB L1, 3 MB L2 önbellek ile birlikte geliyor. Kısaca, Ryzen 5 5600F, Ryzen 5 5600’ün daha düşük saat hızlarına sahip versiyonu olacak.
Modelin en dikkat çeken yanı, Cezanne tabanlı APU'lar yerine Vermeer silikonunu kullanması. Bu da daha iyi performans ve PCIe desteği anlamına geliyor. Ayrıca "F" ekinin bu seride pek bir farkı bulunmuyor, çünkü Zen 1'den Zen 3'e kadar olan masaüstü Ryzen işlemcilerde entegre grafik birimi hiç olmadı.
Kaçıranlar için Zen 3 ailesi bugün itibarıyla en çok model varyasyonuna sahip Ryzen nesli haline gelmiş durumda. Öyle ki standart, X, XT, G, GT, X3D ve şimdi de F sürümleriyle geniş bir yelpaze oluştu. AMD'nin AM4 soketinde yeni işlemci çıkarma süreci ise "bitmeye niyetli değil" gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.