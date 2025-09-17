Giriş
    AMD durmuyor: AM4 için Ryzen 5 5600F duyuruldu

    AMD, AM4 platformu için yeni bir işlemci daha duyurdu. Zen 3 tabanlı Ryzen 5 5600F, 6 çekirdek ve 12 izlek ile geliyor. Böylece AM4 soketine dokuzuncu yılında yeni bir model daha eklendi.

    AMD durmuyor: AM4 için Ryzen 5 5600F duyuruldu Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisine odaklanmış olsa da AM4 platformunu terk etmiyor. Şirket, giriş seviyesine yönelik yeni bir Zen 3 işlemciyi daha sessiz sedasız piyasaya sürdü. Şirketin yeni duyurduğu Ryzen 5 5600F, dokuzuncu yılında AM4 platformuna eklenen en güncel işlemci oldu.

    AMD Ryzen 5 5600F duyuruldu

    Ryzen 5 5600F, Zen 3 mimarisine ve Vermeer tasarımına dayanıyor. 6 çekirdek ve 12 izlek sunan işlemci, 3,0 GHz taban ve 4,0 GHz boost frekansına sahip. Bu değerler, standart Ryzen 5 5600 modeline kıyasla sırasıyla 300 MHz ve 400 MHz daha düşük. İşlemci 384 KB L1, 3 MB L2 önbellek ile birlikte geliyor. Kısaca, Ryzen 5 5600F, Ryzen 5 5600’ün daha düşük saat hızlarına sahip versiyonu olacak.

    Modelin en dikkat çeken yanı, Cezanne tabanlı APU'lar yerine Vermeer silikonunu kullanması. Bu da daha iyi performans ve PCIe desteği anlamına geliyor. Ayrıca "F" ekinin bu seride pek bir farkı bulunmuyor, çünkü Zen 1'den Zen 3'e kadar olan masaüstü Ryzen işlemcilerde entegre grafik birimi hiç olmadı.

    AMD durmuyor: AM4 için Ryzen 5 5600F duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bu arada, AMD'nin bu modeli büyük ölçüde OEM ve hazır sistem üreticileri için sunması muhtemel. Dolayısıyla Ryzen 5 5600F’nin perakende pazarda yaygın olarak bulunması beklenmiyor.

    Kaçıranlar için Zen 3 ailesi bugün itibarıyla en çok model varyasyonuna sahip Ryzen nesli haline gelmiş durumda. Öyle ki standart, X, XT, G, GT, X3D ve şimdi de F sürümleriyle geniş bir yelpaze oluştu. AMD'nin AM4 soketinde yeni işlemci çıkarma süreci ise "bitmeye niyetli değil" gibi görünüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 3 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

