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    AMD ekran kartı ve işlemcilere zam kapıda: Fiyatlar yüzde 10 artabilir

    AMD'nin artan çip üretim maliyetleri nedeniyle ekran kartı, işlemci ve yonga setleri dahil birçok ürününde yüzde 10'a varan zam yapabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

    AMD ekran kartı ve işlemcilere zam kapıda: Fiyatlar artacak! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin küresel çip tedarik zincirindeki artan maliyetler nedeniyle ürün fiyatlarını yükseltmeye hazırlandığı ortaya çıktı. ChannelGate tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, GPU, CPU ve anakart yonga setleri dahil olmak üzere ürünlerinin büyük bölümünde yaklaşık yüzde 10'luk fiyat artışı planlıyor.

    AMD ekran kartı ve işlemcilere zam kapıda

    İddiaya göre fiyat artışının temel nedeni, AMD'nin üretim için büyük ölçüde bağlı olduğu TSMC'nin wafer fiyatlarını artırması. AMD kendi üretim tesislerine sahip olmayan bir çip tasarım şirketi olduğu için işlemci ve ekran kartlarında kullandığı silikonun önemli bölümünü TSMC'den tedarik ediyor. Dolayısıyla üretim maliyetlerinde yaşanan artışın, AMD'nin ürün fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

    Şirketin mevcut kâr marjlarını koruyabilmek amacıyla maliyet artışının bir bölümünü iş ortaklarına ve tüketicilere aktarmayı planladığı belirtiliyor. AMD'nin işlemci ve ekran kartlarında geçmiş dönemlerde farklı nedenlerle fiyat artışlarına gittiği biliniyor. Bunlar arasında yüksek talep ve DRAM maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörler bulunuyor. Ancak bu iddianın dikkat çeken taraflarından biri, anakartlarda kullanılan AMD yonga setlerinin de fiyat artışından etkilenebilecek olması.

    Eğer AMD'nin yonga seti fiyatları yükselirse, anakart üreticilerinin de artan maliyeti ürün fiyatlarına yansıtması gerekebilir. İddiaya göre TSMC'nin farklı üretim süreçlerinde wafer fiyatlarını artırması AMD açısından önemli bir maliyet baskısı oluşturuyor. Bu kapsamda yeni nesil 2 nm N2 sürecinden daha eski üretim teknolojilerine kadar farklı düğümlerde fiyat değişiklikleri yaşanabileceği paylaşıldı.

    TSMC'nin maliyetleri neden artıyor?

    TSMC tarafındaki fiyat artışlarının arkasında ise ham madde maliyetlerindeki yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu tedarik zinciri baskısı gösteriliyor. AMD gibi müşteriler, belirli üretim süreçlerinde aylık wafer kapasitesi için anlaşmalar yapıyor ve mevcut durumda TSMC'ye alternatif oluşturabilecek büyük ölçekli üretim seçenekleri sınırlı.

    Bu nedenle AMD'nin üretim maliyetlerini aşağı çekmek için önemli bir pazarlık gücüne sahip olmadığını belirtelim. AMD'nin 2026'nın dördüncü çeyreğinde bazı yeni politikaları uygulamaya koyacağı da iddia ediliyor. Ancak söz konusu politikaların tam olarak neyi kapsadığı henüz bilinmiyor. 

    Şimdilik AMD tarafından yüzde 10'luk zam planına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle özellikle ekran kartı, işlemci ve anakart fiyatlarına ilişkin söz konusu artışın iddia aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor.

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