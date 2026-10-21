AMD ekran kartları için yeni sürücü yayınlandı: FSR 4.1 desteği geldi

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Tam Boyutta Gör AMD, Radeon ekran kartları ve Ryzen işlemciler için Software: Adrenalin Edition 26.10.1 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, AMD FSR Upscaling 4.1 desteğini daha fazla ürüne taşırken 3 yeni oyun için destek ve çeşitli hata düzeltmeleri sunuyor.

AMD ekran kartları için yeni sürücü yayınlandı

Adrenalin 26.10.1 sürümünün öne çıkan yeniliği AMD FSR Upscaling 4.1 desteği. Güncellemeyle birlikte teknoloji Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarının yanı sıra Ryzen AI Max 300, Ryzen AI Max 400, Ryzen AI 9 300 ve Ryzen AI 9 400 serisi işlemcilerde destekleniyor. AMD ayrıca yeni sürümle birlikte Call of Duty: Modern Warfare 4, STAR WARS: Galactic Racer ve FINAL FANTASY RESONANCE için oyun desteği sağlıyor.

Bununla birlikte Call of Duty: Modern Warfare 4 oynarken Radeon RX 6000 serisi ve üzeri ekran kartlarında görülebilen takılma sorunu da gideriliyor. Yeni sürücüye buradan ulaşabilirsiniz.

Bilinen sorunlar devam ediyor

AMD Adrenalin 26.10.1 ile bazı problemler çözülse de önceki sürümlerden taşınan çeşitli bilinen sorunlar bulunuyor. Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında Assassin's Creed Black Flag Resynced oynarken zaman zaman oyun çökmesi veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor. Radeon RX 5000 serisi kullanıcıları ise War Thunder oynarken sürücü zaman aşımıyla karşılaşabiliyor. AMD, bu sorunu yaşayan kullanıcıların şimdilik Adrenalin 26.9.1 sürümünü kullanmasını öneriyor.

Bunun dışında Valor Mortis oyununda Radeon RX 7600 ve RX 7000 serisi ekran kartlarında sistem kapanması veya sürücü zaman aşımı görülebiliyor. FINAL FANTASY RESONANCE ise Ryzen AI Max PRO 400 serisi işlemcilerde zaman zaman sistem kapanmasına neden olabiliyor. Death Stranding 2: On the Beach oyununda Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarıyla AMD FSR etkinleştirildiğinde yaşanabilen uygulama takılması için FSR'ın devre dışı bırakılması öneriliyor.

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Cyberpunk 2077'de ise AMD FSR Upscaling, Radeon Anti-Lag ve oyun içi kare oluşturma aynı anda kullanıldığında, ikinci ekranda video oynatılırken çökme veya sürücü zaman aşımı yaşanabiliyor. AMD bu durumda oyun içi frame generation özelliğinin kapatılmasını öneriyor. Ayrıca bazı bölgelerde Hugging Face ve GitHub erişiminin kısıtlı olması nedeniyle AI Bundle bileşenlerinin kurulumu başarısız olabiliyor. Windows 10 sistemlerde sürücü kurulumu sonrasında AMD Smart Access Memory'nin devre dışı kalması da devam eden sorunlar arasında.

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AMD ekran kartları için yeni sürücü yayınlandı: FSR 4.1 geliyor!

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