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    AMD ekran kartlarına zam gelebilir: Yeni fiyat artışı yolda

    Yeni bir iddiaya göre AMD, Radeon ekran kartları için iş ortaklarına yeni bir fiyat artışı bildirdi. Artışın GPU ve bellek paketlerini yaklaşık yüzde 10 etkileyeceği öne sürülüyor.

    AMD ekran kartlarına zam gelebilir: Yeni fiyat artışı yolda Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon ekran kartları için yeni bir fiyat artışına hazırlanıyor olabilir. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, üretici ortaklarına GPU ve bellek paketlerinin tedarik fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 artış yapılacağını bildirdi. İddiaya göre fiyat artışı temmuz ayında yürürlüğe girecek.

    Zam doğrudan raf fiyatlarına yansımayabilir

    Yeni duyuru, Sapphire, ASUS, Vastarmor ve XFX gibi AMD'nin AIB (Add-in Board) iş ortaklarına gönderildiği belirtiliyor. Kaçıranlar için bu şirketler, AMD'nin grafik işlemcilerini kullanarak kendi markaları altında ekran kartı üretiyor. Söz konusu artış ise, son kullanıcıya satılan ekran kartlarının fiyatının aynı oranda yükseleceği anlamına gelmiyor.

    İlk etapta GPU ve bellek paketlerinin maliyeti üreticilere yansıtılacak. Ardından distribütörler ve perakendeciler, bu maliyet artışının ne kadarını tüketiciye aktaracaklarına karar verecek. Kaynaklar ise, Radeon ekran kartı satışlarının mevcut durumda istenilen seviyede olmaması nedeniyle üreticilerin fiyat artışlarını tüketicilere tam olarak yansıtma konusunda daha temkinli davranabileceğini ifade ediyor.

    Aslında bu iddia ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce yayımlanan başka bir tedarik zinciri raporunda da AMD'nin üçüncü çeyrek veya temmuz ayından itibaren GPU ve VRAM paketlerinde yüzde 10 ila 15 arasında fiyat artışı yapmayı değerlendirdiği öne sürülmüştü. Fiyat artışının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak grafik belleği tedarikindeki sıkışıklık gösteriliyor.

    Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle GDDR ve diğer bellek çözümlerine olan talep artarken, üretim maliyetleri de yükselmeye devam ediyor. Bu durum ekran kartı üreticilerinin bileşen maliyetlerini doğrudan etkiliyor. AMD konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle temmuz ayında yüzde 10'luk artışın kesinleştiğini söylemek için henüz erken. Ancak iddiaların doğru çıkması halinde önümüzdeki dönemde Radeon ekran kartlarının fiyatlarında kademeli artışlar görülmesi sürpriz olmayabilir.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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