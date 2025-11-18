Giriş
    AMD ekran kartlarında yeni fiyat artışı kapıda: Bellek krizinin etkisi derinleşiyor

    Bellek maliyetlerindeki yükseliş AMD’nin tüm Radeon serisinde yeni bir fiyat artışı yapmasıyla sonuçlanabilir. DRAM ve GDDR6 arzındaki sıkışma sürerken fiyatların haftalar içinde artması bekleniyor.

    AMD ekran kartlarında yeni fiyat artışı kapıda Tam Boyutta Gör
    AMD’nin ortaklarına yaptığı bilgilendirmelerle gündeme gelen son gelişmeler, ekran kartı pazarında yeni bir fiyat artışı dalgasının yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Çin merkezli Board Channels forumunda paylaşılan bilgilere göre şirket, yükselen bellek maliyetleri nedeniyle gelecek parti Radeon ekran kartlarını daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürecek.

    Fiyatlar yükseliyor

    Ekim ayında küçük bir artışın yapıldığı ancak bunun perakende fiyatlara yansımadığı biliniyordu. Yeni artışın ise tüm ürün yelpazesini kapsayacak kadar geniş ve çok daha belirgin olacağı ifade ediliyor. Bu kapsam, Radeon oyuncu kartlarından profesyonel iş istasyonlarına ve yapay zeka hızlandırıcılarına kadar uzanıyor. AMD konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil ve fiyatlamanın ne zaman devreye gireceği de henüz net değil.

    Bellek piyasasında yaşanan sıkışıklık, sektörün tamamına sirayet etmeye başlıyor. DDR5 fiyatları eylülden bu yana yüzde 60’a varan oranlarda yükselirken genel DRAM maliyetleri yıl bazında yaklaşık yüzde 170 artmış durumda. Ekran kartlarında kullanılan GDDR6 tarafında da yaklaşık yüzde 30’luk bir fiyat artışı söz konusu. Üreticilerin kapasiteyi veri merkezlerine yönelik DDR5, HBM ve yapay zeka donanımlarına kaydırması, oyun GPU’larının maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor.

    ABD ve Avrupa pazarlarında, özellikle Radeon RX 9070 XT serisinde fiyatların normalleşmeye başladığı bir dönemde bellek krizinin yaşanıyor olması oyuncular açısından hiç de olumlu bir durum değil. Üstelik sadece AMD değil, Nvidia’nın da 2026’nın ilk döneminde benzer bir fiyat artışına hazırlandığı iddia ediliyor.

    Tüm bu gelişmelere rağmen fiyat değişimlerinin perakende tarafına yansıması zaman alabiliyor. Sektör kaynakları, böyle haberlerin genellikle haftalar sonra market raflarına etki ettiğini vurguluyor. Ancak bellek maliyetleri mevcut hızda yükselmeye devam ederse 2026’ya girerken ekran kartı fiyatlarının yeniden yukarı yönlü bir eğilim göstermesi kaçınılmaz görünüyor.

