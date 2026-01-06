AMD, el konsolları için yeni işlemcilerini duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, Strix Halo kod adlı ve resmi adıyla Ryzen AI Max ailesini genişleterek taşınabilir oyun cihazlarını hedefleyen iki yeni işlemciyi duyurdu. Daha önce ağırlıklı olarak yapay zeka iş yükleri için konumlandırılan ve yüksek maliyetiyle dikkat çeken bu platform, şimdi oyunculara daha ulaşılabilir seçenekler sunmayı amaçlıyor. Yeni tanıtılan Ryzen AI Max Plus 392 ve Ryzen AI Max Plus 388, güçlü entegre grafik birimini korurken CPU tarafında daha sade bir yapı benimsiyor.

Odak grafik performansında

Yeni işlemcilerin en dikkat çekici özelliği, üst seviye Strix Halo modelleriyle aynı grafik mimarisini paylaşmaları. Her iki yonga da 40 grafik hesaplama birimi ile geliyor ve 60 teraflop seviyesinde grafik performansı sunuyor. Bu değerler, günümüzde entegre grafik tarafında ulaşılabilen en yüksek seviyeler arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Fark ise CPU tarafında ortaya çıkıyor. Ryzen AI Max Plus 392, 16 çekirdekli üst modelin aksine 12 CPU çekirdeği ile donatılırken Ryzen AI Max Plus 388 ise 8 çekirdekli bir yapı sunuyor. AMD, bu tercihin özellikle oyun odaklı taşınabilir cihazlar için daha dengeli ve maliyet-etkin bir çözüm sunduğunu vurguluyor.

AMD İstemci İşlemcileri Başkanı Rahul Tikoo, yeni modellerin çıkış gerekçesini doğrudan oyuncu taleplerine bağlıyor. Tikoo’ya göre 392 ve 388 modelleri, pazardan gelen spesifik oyun odaklı SKU talepleri doğrultusunda geliştirildi ve özellikle taşınabilir oyun cihazlarında kullanılmak üzere konumlandırıldı.

Strix Halo tabanlı ilk cihazlar bugüne kadar yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde fiyatlarla piyasaya çıktı. Üstelik bu rakamlar, küresel RAM tedarik sorunları ve yükselen bellek maliyetleri öncesine ait. Yeni işlemcilerin bu tabloyu değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz net değil. Rahul Tikoo, Ryzen AI Max sistemlerinin genellikle 1.000 ila 1.500 dolar aralığında konumlanabileceğini ifade ediyor.

