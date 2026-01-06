AMD, el konsolları için yeni işlemcilerini duyurdu

Odak grafik performansında
Yeni işlemcilerin en dikkat çekici özelliği, üst seviye Strix Halo modelleriyle aynı grafik mimarisini paylaşmaları. Her iki yonga da 40 grafik hesaplama birimi ile geliyor ve 60 teraflop seviyesinde grafik performansı sunuyor. Bu değerler, günümüzde entegre grafik tarafında ulaşılabilen en yüksek seviyeler arasında yer alıyor.
AMD İstemci İşlemcileri Başkanı Rahul Tikoo, yeni modellerin çıkış gerekçesini doğrudan oyuncu taleplerine bağlıyor. Tikoo’ya göre 392 ve 388 modelleri, pazardan gelen spesifik oyun odaklı SKU talepleri doğrultusunda geliştirildi ve özellikle taşınabilir oyun cihazlarında kullanılmak üzere konumlandırıldı.
Strix Halo tabanlı ilk cihazlar bugüne kadar yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde fiyatlarla piyasaya çıktı. Üstelik bu rakamlar, küresel RAM tedarik sorunları ve yükselen bellek maliyetleri öncesine ait. Yeni işlemcilerin bu tabloyu değiştirip değiştirmeyeceği ise henüz net değil. Rahul Tikoo, Ryzen AI Max sistemlerinin genellikle 1.000 ila 1.500 dolar aralığında konumlanabileceğini ifade ediyor.