Tam Boyutta Gör DDR5 bellekler hız ve kapasite açısından gelişmeye devam ederken, bu performansı stabil ve verimli şekilde kullanmak da en az donanım kadar önemli. AMD ise yeni EXPO 1.2 standardını resmi olarak sunmaya başladı. Yeni sürüm, özellikle DDR5 bellekler için daha gelişmiş zamanlama ayarları ve genişletilmiş profil desteği sunarak AM5 platformundaki bellek performansını daha verimli hale getirecek.

EXPO 1.2 ile birlikte en dikkat çeken yeniliklerden biri CUDIMM ve MRDIMM gibi yeni nesil bellek türlerine verilen destek oldu. Ancak burada önemli bir detay var. Mevcut Zen 5 işlemciler bu desteği tam anlamıyla kullanamayacak. AMD, tam CUDIMM desteğini bir sonraki nesil Zen 6 platformuna bırakmış durumda. Bu da yeni bellek standardının aslında geleceğe yönelik bir hazırlık olduğunu gösteriyor.

Teknik tarafta ise EXPO 1.2, tREFI, tRRDS, tWR gibi gelişmiş zamanlama parametrelerine ek olarak "Unified Latency Lock (ULL)" gibi yeni optimizasyonlar sunuyor. Bu sayede özellikle düşük gecikme odaklı sistemlerde daha stabil ve öngörülebilir performans elde edilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanında AMD, küresel bellek arzındaki dalgalanmalar nedeniyle ekosistemi genişletmeye de odaklanıyor. EXPO 1.2 ile birlikte Çin merkezli yeni DRAM üreticilerinin de destek kapsamına alınması, alternatif bellek çözümlerinin önünü açabilir. Böylece kullanıcılar yalnızca büyük üreticilere bağlı kalmadan daha fazla seçenekle sistem toplayabilecek.

Son olarak EXPO 1.2'nin halihazırda bazı X870 anakartlar için beta BIOS güncellemeleriyle sunulmaya başladığını belirtelim. Ancak özelliklerin tamamının aktif şekilde kullanılabilmesi için gözler şimdiden Zen 6 platformuna çevrilmiş durumda.

AMD EXPO 1.2 ile geliyor: Daha düşük gecikme, yeni bellek desteği

