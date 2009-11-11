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AMD Finansal Analist Günü-1: Fusion işlemcileri için ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Finansal Analist Günü-1: Fusion işlemcileri için ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı
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AMD endüstri tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Fusion işlemcileri için bazı somut açıklamalarda bulundu. Finansal Analist Günü etkinliğinde konuşan üst düzey AMD yöneticileri, CPU ve GPU'nun tek bir çatı altında doğal bir tasarımla bir araya getirileceği Fusion işlemci ailesi için ilk örneklerin önümüzdeki yıl içerisinde müşterilere (anakart ve sistem üreticileri) satılacağını, resmi satışın ise 2011 yılında başlayacağını duyurdular. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık 1 milyar transistör içerecek işlemcilerin ilk etapta dizüstü bilgisayarlar için lanse edilmesi bekleniyor.

Bulldozer mimarisi 2011'de lanse edileceği için işlemci tarafında K10.5 mimarisini temel alacağı söylenen Fusion ailesinde güç yönetim teknolojilerinin ciddi şekilde geliştirildiği ve hem yük altında hem de bekleme durumunda pil sürelerinin arttırılacağı belirtiliyor. Özellikle entegre grafik performansına güvenen AMD'nin Fusion ile Intel tabanlı muadil çözümlerden daha yüksek performans, daha iyi grafik kalitesi ve gelişmiş video özellikleri sunacağı iddia ediliyor. 2011 yılında lanse edilecek ilk nesil Fusion işlemcilerine karşı Intel'in ise yeni nesil Sandy Bridge mimarisini baz alan çözümleri sunması bekleniyor.


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oyuncular 9 yıl
Şöyle bakınca, 4 çekirdekli yapıda olduğunu ve her işlemci çekirdeğine( aynı zamanda onlar da dual core yapıda olabilir) çift çekirdekli grafik ünitesi eklendiğini görüyoruz. Tamamıyla doğal yapıda tasarlanmış ve bu anlamda şunu söyleyebiliriz, karşımıza 16 çekirdekli (veya 12, eğer işlemciler dual core yapıda değilse) bir yapı çıkıyor ve bunlara bağlı önbelleklerin yapısı da epey büyük görünüyor. İyi bişeyler çıkıyor, heyecanlandım şimdi :)
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showstopper41 9 yıl
HD4200 mobile + Athlon II x2 Energy efficent modeli olan bir platforma ile dizüstü piyasasına iyi reklam yaparak girse çok iyi olacak. İntelin GMAX4500 üne karşı zaten üstündü. Yeni çokacak Core i3 işlemcilerin GPU gücü ise yine GMAX4500 den çok farklı değil. AMD nin sadece marketing sıkıntısı var. Fusion ile bu sorununu aşar umarım
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oyuncular 9 yıl
Büyük karelerdeki küçük karelere bakılırsa, büyük ihtimal grafik çekirdeğidir. Onların yanındaki küçük yeşillikler ise CPU çekirdeğidir büyük olasılıkla. İlginç bir tasarım...
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XivA 9 yıl
büyük kareler önbellek mi yoksa 8 adet çekirdek mi var.?_
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KANUNI61 9 yıl
cok gec nerdeyse 14 ay gibi bir süre kim öle kim kala
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