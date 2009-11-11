AMD Finansal Analist Günü-1: Fusion işlemcileri için ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı

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AMD endüstri tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Fusion işlemcileri için bazı somut açıklamalarda bulundu. Finansal Analist Günü etkinliğinde konuşan üst düzey AMD yöneticileri, CPU ve GPU'nun tek bir çatı altında doğal bir tasarımla bir araya getirileceği Fusion işlemci ailesi için ilk örneklerin önümüzdeki yıl içerisinde müşterilere (anakart ve sistem üreticileri) satılacağını, resmi satışın ise 2011 yılında başlayacağını duyurdular. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık 1 milyar transistör içerecek işlemcilerin ilk etapta dizüstü bilgisayarlar için lanse edilmesi bekleniyor.

Bulldozer mimarisi 2011'de lanse edileceği için işlemci tarafında K10.5 mimarisini temel alacağı söylenen Fusion ailesinde güç yönetim teknolojilerinin ciddi şekilde geliştirildiği ve hem yük altında hem de bekleme durumunda pil sürelerinin arttırılacağı belirtiliyor. Özellikle entegre grafik performansına güvenen AMD'nin Fusion ile Intel tabanlı muadil çözümlerden daha yüksek performans, daha iyi grafik kalitesi ve gelişmiş video özellikleri sunacağı iddia ediliyor. 2011 yılında lanse edilecek ilk nesil Fusion işlemcilerine karşı Intel'in ise yeni nesil Sandy Bridge mimarisini baz alan çözümleri sunması bekleniyor.