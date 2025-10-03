AMD FSR 2.1 güncelleniyor: Yeni kare oluşturma ve dahası

FSR 2.1 güncelleniyor
Yeni özellik, düzenli Adrenalin Edition yazılımında bulunmuyor. Ancak Windows için yayımlanan PyTorch Preview Edition 25.20.01.14 sürümü yüklendiğinde etkin hale geliyor. Şimdilik yalnızca Radeon RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu durumda.
AFMF 2.1'de halihazırda bulunan Search Mode ve Performance Mode seçenekleri hızlı sahnelerde kare üretimini devre dışı bıraksa da, bu çözüm performans artışını sınırlıyordu. Fast Motion Response ise doğrudan bu eksikliği gideriyor. Repeat Frame kalite odaklı, Blended Frame ise akıcılık odaklı bir çözüm getirerek oyunculara daha fazla tercih imkânı sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: