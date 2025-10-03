Giriş
    AMD FSR 2.1 güncelleniyor: Yeni kare oluşturma ve dahası

    AMD, AFMF 2.1 için "Fast Motion Response" özelliği sunmaya hazırlanıyor. Fluid Motion Frames 2.1, hızlı sahnelerde daha akıcı hale gelecek. İşte detaylar...    

    AMD FSR 2.1 güncelleniyor: Yeni kare oluşturma ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD, Fluid Motion Frames 2.1 için yeni bir güncelleme sundu. "Fast Motion Response" adı verilen bu özellik, oyunlarda hızlı sahnelerde kare oluşturmanın neden olduğu sorunlara odaklanıyor. Kullanıcılar bu seçenekle birlikte artık "Repeat Frame" ve "Blended Frame" modları arasında tercih yapabilecek.

    FSR 2.1 güncelleniyor

    Yeni özellik, düzenli Adrenalin Edition yazılımında bulunmuyor. Ancak Windows için yayımlanan PyTorch Preview Edition 25.20.01.14 sürümü yüklendiğinde etkin hale geliyor. Şimdilik yalnızca Radeon RX 7000 ve RX 9000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu durumda.

    AMD FSR 2.1 güncelleniyor: Yeni kare oluşturma ve dahası
    Repeat Frame seçeneği, hızlı sahnelerde oluşan bulanma ve hayaletlenme gibi artefaktları azaltmak için mevcut kareyi yeniden kullanıyor. Böylece görüntü kalitesi korunuyor. Blended Frame ise iki kareyi birleştirerek eksik hareketleri yaklaştırıyor. Bu yöntem hızlı aksiyon sahnelerinde bir miktar bulanma yaratabilse de daha akıcı bir görüntü sağlıyor.

    AFMF 2.1'de halihazırda bulunan Search Mode ve Performance Mode seçenekleri hızlı sahnelerde kare üretimini devre dışı bıraksa da, bu çözüm performans artışını sınırlıyordu. Fast Motion Response ise doğrudan bu eksikliği gideriyor. Repeat Frame kalite odaklı, Blended Frame ise akıcılık odaklı bir çözüm getirerek oyunculara daha fazla tercih imkânı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

